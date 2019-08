Drahá limonáda, bez níž diesel nejede. Ceny AdBlue se liší více než desetinásobně

Moderní dieselová auta potřebují ke splnění emisí oxidů dusíku činidlo AdBlue, lidově přezdívané močovina. Přesněji vzato jde o vodný roztok močoviny, organické látky vyráběné ze čpavku a oxidu uhličitého. AdBlue má ve vozidle malou nádržku, z níž je činidlo přesně dávkováno do katalyzátoru. Takto vybavené diesely mívají nižší spotřebu paliva, takže peníze, které utratíte za ekologický roztok, se vám bohatě vrátí. Ovšem pouze pokud nakupujete AdBlue na správném místě. Když se na palubní desce rozsvítí varování, že na zbývající zásobu už ujedete jen 2000 km, nepanikařte a nebrzděte u nejbližší pumpy. Právě u ní může být AdBlue tak drahé, že by celou předchozí úsporu vymazalo.

Obecně bývá nejlevnější načerpat AdBlue ze zvláštního stojanu. Těch je ale u českých stanic málo a přibývají pomalu. Při letmé vyjížďce po středních Čechách jsme úplně nejlevnější našli na pumpě KM Prona Všechromy u sjezdu 15 z dálnice D1. Litr zde načerpáte za 7,90 Kč. Soukromá stanice Hrubý ve Zdibech u dálnice D8 nabízí totéž za 10 Kč.

Provozovatelé těchto stanic mají blízko ke kamionové dopravě, kde se AdBlue točí v obřích objemech, takže každý litr vyjde levněji. U stanice MOL Králův Dvůr na dálnici D5 stojí litr ze stojanu už 14,90 Kč, tedy pomalu dvojnásobek toho co ve Všechromech. Ale připravte se, bude hůř.

Na drtivě většině pump dostanete AdBlue v kanystrech. Logika obchodu velí, že čím menší balení, tím dražší jednotka objemu. V případě litrových lahví to ovšem platí ad absurdum.

U Robin Oilu Odolena Voda na kralupské silnici stojí 69 Kč, na OMV D1 u Naháče 79 a u Shellu v Praze na Prosecké 99 Kč. Každý litr by tedy vyšel dvanáctkrát dráž než ze stojanu ve Všechromech. Naštěstí to vlastně nehraje roli, protože dolévat AdBlue po tak malých dávkách je nesmysl. Po rozsvícení kontrolky je vždy třeba doplnit alespoň pět litrů, méně by systém vozidla nezaregistroval.

Ale rozdíly pokračují. Nejlevnější pětilitrové balení nacházíme na stanicích Benziny. Stejných 205 Kč stojí jak v Bystřici u Benešova, tak v Praze na Argentinské, zato v Rudné na D5 už 249 Kč. Stejnou cenu nabízí MOL Bělčice na 33. kilometru D1 směrem na Brno, na OMV u Naháče už stojí 289 Kč, Shell v Praze na Proseku si řekne o 319 Kč.

V poměru výkon/cena vychází asi nejlépe desetilitrové kanystry: Benzina Bystřice u Benešova a Praha Argentinská 339 Kč, MOL Bělčice i Králův Dvůr a OMV Naháč 399 Kč, rekordních 475 Kč jsme našli na Shellu při táborské silnici u Votic.

Pokud by vás napadlo, že u pumpy je draho a v obchodě levněji, důvěřujte, ale prověřujte. Auto Kelly na svých stránkách inzeruje desetilitrový kanystr za 335 Kč, v hobbymarketu OBI pětilitrový za 229 Kč.

Oslovili jsme také několik servisů s předpokladem, že AdBlue stáčené ze sudu vyjde levněji. Škoda v Praze na Podbabské ale účtuje za litr 30 Kč, Opel Staiger na Černokostelecké 43 Kč a Peugeot Domanský ve Stodůlkách 44 Kč, k čemuž je vždy ještě třeba připočíst dvě stovky za práci, takže ve finále nic neušetříte.

Opravci AdBlue pouze doplňují při pravidelných prohlídkách. Nápad, že bychom přijeli jenom kvůli tomu, všechny přijímací techniky překvapil a všichni nás svorně odkazovali k pumpařům. Vmáčknout se s takovou akcí na počkání mezi naplánované zakázky by se nám ani všude nepodařilo.

Nejvýhodněji vychází jako obvykle nákup na internetu, i když k cenám kolem 220 Kč za desetilitrový kanystr je třeba přičíst poštovné. Pokud vás tedy nízká hladina nepřekvapila zrovna na cestě do Chorvatska, můžete v klidu domova večer objednat a dolít za dva dny, až vám kurýr bandasku doručí. Kontrolka nebo varování se totiž rozsvítí, už když dojezd dosahuje 1500 nebo 2000 km.

Doplnění však nesmíte odkládat moc dlouho, protože kdyby AdBlue úplně došlo, katalyzátor by nemohl správě pracovat a bdělá elektronika by vás nenechala nastartovat.

Odborníci ale zároveň upozorňují, že není dobře dolévat moc brzo. Deset litrů by se totiž do nádržky nemuselo vejít a hrdlo by přeteklo. "Pak se roztokem zahltí odvětrávací ventily nádrže, ventilace přestane fungovat a celý systém se poškodí, protože dávkovací čerpadlo v nádrži postupně vytvoří nežádoucí podtlak. Při vysychání navíc pevné části roztoku zkrystalizují na membránách ventilů, což může mít trvalé následky," vysvětluje technický školitel Peugeotu Josef Gamba.

Doporučuje proto počkat, až bude ukazatel dojezdu ukazovat jen posledních pár set kilometrů, aby se náplň kanystru do nádržky spolehlivě vešla. U Peugeotu je přitom riziko přelití nejmenší, nádobka má velkorysý objem 17 litrů. V Mazdě CX-5 a Jeepu Cherokee má 15,5 litru, ale ve Škodě Superb nebo Volkswagenu Touran je jen dvanáctilitrová, takže rezerva na přelití je poměrně malá. Do Škody Yeti se dolévá dokonce jen devět litrů a do Opelu Zafira Tourer sedm a půl, takže je bezpečnější sáhnout po pětilitrovém kanystru.

V tomto ohledu se situace značně zkomplikovala minulý rok, kdy auta začala přecházet na přísnější emisní normu Euro 6d-Temp. Tvrdé limity oxidů dusíku i přísnější metodika měření totiž vedou k tomu, že spotřeba AdBlue u některých vozů skoro třínásobně stoupla. Zatímco některá auta z roku 2017 ujela na jedno doplnění i přes 10 000 km, dnes to u menších nádrží může být i méně než 6000 km.

Pokud se tedy varování na palubní desce objeví už při dojezdu 2000 km, v nádobce stále zbývá třetina náplně a dalších deset litrů by se do ní nevešlo. Při prvním varovném hlášení proto vždy nejdříve zbývající dojezd zkontrolujte.

A co kdyby byl někdo takový chytrák, že by místo AdBlue volil obyčejnou vodu? Školitel Josef Gamba důrazně varuje: "V servisní praxi jsme se setkali s případy, kdy roztok obsahoval o pár procent víc vody, než měl - lze to zjistit refraktometrem, který má každá opravna na měření hustoty chladicí kapaliny. Už tento malý rozdíl způsobí, že reakce v katalyzátoru neprobíhá správně, čidlo oxidů dusíku to zjistí, uloží chybu do paměti a rozsvítí se kontrolka závady emisního systému."

Při provozu na destilovanou vodu by k tomu došlo prakticky okamžitě. Pokud budete svítící kontrolku emisí ignorovat, po 2000 km elektronika zabrání dalšímu startu a nezbyde než zavolat asistenční službu.

Totéž ale podle Josefa Gamby platí i naopak. Některé poruchy řízení emisí moderního dieselu skutečně zaviní jen nedokonalá kvalita AdBlue. Proto by měl servis stav roztoku zkontrolovat dřív, než se pustí do drahého vyměňování čidel, vstřikovačů a dalších součástek.