BMW v Česku nabízí k prodeji pomalovanou i8, chce s ní zachránit oceány od plastů

Může se pyšnit titulem prvního BMW z Česka, které vystaví na čestném místě v mnichovském muzeu značky. Domácí zastoupení bavorské automobilky vytvořilo ve spolupráci se známým umělcem Milanem Kuncem speciální model i8. Dá se přirovnat ke zlatému plátnu na kolech, které je následně ručně pomalované. Motivem jsou čtyři živly a ochrana životního prostředí. Vůz se nabídne v aukci a vytěžené peníze půjdou na provoz organizace, která čistí oceány od plastů.

BMW i8 má v Česku výjimečnou pověst. O tu se postarala vážná nehoda policejního vozu, při které v autě seděl někdejší hradní protokolář Vladimír Kruliš. České zastoupení značky pak zapůjčilo policii znovu nový vůz a později ho také osadilo kamerovým zařízením s radarem, aby mohlo zaznamenávat na D5 a v okolí dopravní přestupky.

V roce 2018 pak Jana Dvořáková, šéfka českého zastoupení divize "i", pod kterou se soustřeďují elektromobily a hybridy značky BMW, představila spolu s designérem Zoltánem Matuškou speciální edici dvou vozů i3 a i8 jménem Starlight Edition, při které se do laku přimíchalo práškové zlato. A zkušenosti při výrobě se nyní uplatnily znovu, značka odhalila ojedinělý exemplář jménem 4 elements.

Autorem je umělec Milan Kunc, dnes čtyřiašedesátiletý malíř, který se proslavil i ve světě. V roce 1969 emigroval do Německa a studoval na umělecké akademii v Düsseldorfu. Žil v Německu, v New Yorku, v Římě, v Indii i v Holandsku. Je považován za představitele novodobé figurativní malby, ale také sochaří, věnuje se keramice a fotografii.

V roce 2004 se vrátil do Česka a nyní žije v Praze. "Bylo to hlavně kvůli dceři, které se tu líbí," říká Milan Kunc, kterého v hloučku lidí jasně rozeznáte podle jeho typického klobouku. Po Praze ho můžete vídat jezdit na kole.

A.cz: Je to poprvé, co jste maloval na auto?

Ne, to ne, ale tentokrát to bylo jiné. Jednou jsem pomaloval Tatru 603, kterou jsem vystavoval před pražským Belvederem, kde jsem měl v roce 1992 na pozvání Václava Havla výstavu. Šlo o "ost-popový artefakt", na bocích měla kladiva a nápisy Coca-Cola.

(jde o motiv, který byl pro Milana Kunce v minulosti zásadní, byl propagátorem vlastní verze politického pop-artu, avšak ovlivněné jeho mládím prožitým v Československu, pozn. red.)

BMW i8 4 elements Návrhy trvaly Milanovi Kuncovi půl roku, samotné malování zabralo tři dny v garáži v Jesenici. Základní lak je z prášku 24karátového zlata, na něj pak malíř nanášel akrylové barvy zalité čtyřmi vrstvami bezbarvého laku. Vůz bude vystaven v BMW muzeu v Mnichově jako vůbec první vůz upravený v České republice. Poté se zřejmě uspořádá speciální aukce, při které bude vydražen. Výtěžek bude předán organizaci The Ocean Cleanup, která se zabývá čištěním oceánů od plastů.

A.cz: Motivem kresby jsou čtyři živly. Proč?

Hlavním tématem dneška je ochrana životního prostředí a ekologie. Je to i moje téma, když vidím, kolik odpadů člověk vyprodukuje, tak mě to děsí. Spojení s i8 se mi líbilo, protože je to hybrid, při jeho výrobě se používají recyklovatelné materiály. A čtyři živly symbolizují dokonalou rovnováhu v přírodě, ideální zemi, kde všechno funguje.

A.cz: Popište mi, co jste na autě namaloval…

Z každého úhlu vidíte něco jiného. Na boku je ideální země s kozami, původně jsem jich chtěl namalovat ještě víc, a také vrtule větrných elektráren. Zvířat je tu ostatně víc, na kapotě motýl, na boku včely a štika, hvězdice, šneci… Zvířata, a především včely, jsou garantem přírodní rovnováhy. Lidi jsem nemaloval, ti jsou totiž v mojí představě dokonalého světa spíš znejišťujícím faktorem.

A.cz: Na zádi je pak vesmír a levitující PET lahev…

Oheň, jehož plameny se přetavují v kosmos, který můžeme pozorovat jen v noci. Petka v něm plave jako kosmická loď, pro mě je to symbol i odpadu, který my lidé necháváme nejenom tady na zemi, ale i na oběžné dráze.