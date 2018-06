Tesla má problém. Jaguar stvořil nejuniverzálnější elektromobil, který vyniká prakticky ve všem

Že jde vývoj elektromobilů kupředu rychlostí světla, dokazuje automobilka Jaguar. Vyvinula totiž svůj vůbec první sériový elektromobil, který dokáže ujet na nabití až 480 kilometrů, schopnostmi v terénu předčí i mnohá běžná SUV, a navíc skvěle jezdí nejen na běžné silnici, ale i na okruhu. Je to aktuálně nejsofistikovanější elektromobil na trhu.

V názvosloví modelů Jaguaru začíná být trochu chaos. Zejména pokud někdo bude nový elektromobil I-Pace vyslovovat česky, zatímco jiné malé SUV pojmenované E-Pace anglicky.

Novinkou je ale zmíněný elektromobil, vůbec první sériové elektrické auto značky Jaguar. "Vývoj částečně běžel současně, ale I-Pace je pro nás od podlahy úplně nové auto. Byla to pro mě neopakovatelná nabídka, kreslit ho, aniž bych musel tvarově navazovat. Je opravdu jiné, a přesto stále Jaguar," řekl Aktuálně.cz šéfdesignér a autor vzhledu nového elektromobilu Ian Callum.

Callumovi se podařilo něco, co málokterému tvůrci aut. Přesvědčit celé technické oddělení, že 22palcová kola, která vypadají nádherně na skicách či konceptech představených na autosalonech, je smysluplné nechat v nabídce i pro sériová auta. A že to nebyl krok úplně vedle, se dočtete později.

I-Pace předznamenává nově vznikající segment luxusních SUV čistě na elektrický pohon. Brzy se v něm objeví modely značek jako Audi nebo BMW. Stojí na kompletně nové platformě, která, jak lidé z automobilky přiznávají, se využije i u dalších elektrických modelů různých velikostí, které se v budoucnu dostanou na trh.

Technická specifikace vozu je rozhodně zajímavá. Auto s hliníkovou karoserií má dva elektromotory kompletně navržené Jaguarem, přičemž každý z nich pohání jednu nápravu. I-Pace je tedy elektromobilem s pohonem všech kol. Na baterii s kapacitou 90 kWh Jaguar uplatňuje osmiletou záruku.

Celý "battery pack" se nachází v podlaze. Díky tomu má auto navzdory své vyšší stavbě nízké těžiště. A také skutečně dost místa v kabině, a to jak vpředu, tak i na zadních sedadlech. Řidič se tu cítí jako jen v minimálně zvýšeném hatchbacku.

Díky chytrému uložení baterií do podlahy je místo nejen v kabině, ale také v kufru. Ten s objemem 656 litrů předčí i mnohé konvenční vozy obdobné velikosti. A ještě má také malý úložný prostor (27 litrů) pod přední kapotou.

Uvnitř ale naplno vynikne, že pro Iana Calluma bylo velmi podstatné ponechat vozu příď tvarově připomínající ostatní Jaguary, tedy vozy s obvykle delším "čumákem". Přístrojová deska je tedy velmi masivní.

Vůz má ve standardu běžné ocelové pružiny, ovšem za příplatek lze mít vzduchové odpružení a především nastavitelné tlumiče v rozsahu 90 mm. Světlost je běžně 185 mm, lze ji ale zvýšit o 55 mm anebo snížit o 35 mm. Při rychlostech nad 100 km/h se podvozek automaticky sníží o 10 mm.

Navzdory faktu, že auto váží 2,2 tuny a je obuté na příplatkových 22palcových kolech, nepředstavuje to vražednou kombinaci pro slušný jízdní komfort. I-Pace je sice tužší a projetí výmolu posádka nepřehlédne, v zásadě se mu ale daří chovat se na silnici tak stabilně a jistě, že mu o trochu tužší odpružení odpustíte. Pomáhá to jistotě v zatáčkách.

Už jen fakt, že u elektromobilu mluvíme o kvalitě jízdních vlastností, které v mnohém překonají i běžná SUV, dokládá, že se elektromobily změnily. I-Pace je totiž v mnoha ohledech i daleko lepší než konvenční crossovery.

Projeli jsme v něm i cesty v terénu, který nelze považovat za lehký. Díky chytrému tempomatu auto snadno šplhá do kopců úplně samo, řidič jen koriguje směr. Auto má i díky zakrytovanému podvozku vynikající brodivost (50 cm) a fakt, že elektromobil akceleruje už od minimálních otáček, zajistí, že I-Pace zvládne i strmá stoupání a klesání po kamenitých stezkách.

Nejvíce ale ohromí celkovou agilitou v zatáčkách, a dokonce i na okruhu. Rychlost, kterou předvádí do 100 km/h, je samozřejmě působivá, jako ostatně u všech elektromobilů. Razantní zrychlení je skoro návykové. Ale I-Pace ukazuje, že elektromobily současnosti neumí jen to, zvládnou mnohem víc. Sportovní jízdní styl, stabilita a neutrální chování v zatáčkách mu jsou naprosto vlastní.

Schopnost odfiltrovat nerovnosti se teprve ukáže až při jízdách po českých silnicích, avšak v zatáčkách na jihu Portugalska, kde jsme vůz testovali, se prokázalo, že vedle elektromobilů od BMW (i3 a i8) je to aktuálně jediné prodávané auto na elektřinu, se kterým je i radost jezdit.

A líbí se nám, že lze nastavovat intenzitu rekuperace. Pokud rádi jezdíte tak, že téměř nepoužíváte brzdový pedál a brzdíte motorem, můžete nechat rekuperovat v nejintenzivnějším režimu. Pokud vám ale tento styl tolik nevyhovuje, lze intenzitu snížit. I tím se I-Pace více přibližuje "běžným" autům. A to je něco, co možná osloví zákazníky, kteří mají rádi i konvenčnější styl řízení.

Konstruktérům se navíc podařilo něco výjimečného. Motory perfektně spolupracují, a to tak, že ten vzadu pohání zadní nápravu a vpředu je tu zejména kvůli rekuperaci elektřiny. V případě potřeby se ale zapojí a auto vyniká naprosto senzační trakcí. Dokázalo to i na testovacím okruhu Portimao na jihu Portugalska.

V mnohém se vyrovnává sportovním autům, přitom takové srovnání u SUV na elektřinu až doposud působilo přinejmenším nezvykle. Dá se citlivě vodit i pomocí ubírání "plynu", v zatáčkách má naprosto špičkovou trakci. Fyzikální zákony nepopře, je zkrátka těžší než F-Type, se kterým jsme se na okruhu v Algarve také svezli, ale rozdíl je daleko menší, než by se čekalo.

A navíc na to má pořádné vybavení, elektromotory vygenerují výkon 400 koní a 696 Nm. To stačí na to, aby I-Pace zrychlil na 100 km/h za 4,8 sekundy. Na jedno nabití ujede až 480 km, my jsme ujeli zhruba 300 km. Z rychlonabíjecí 100kilowattové DC nabíječky se dostanete na 80 procent kapacity baterie za 45 minut, z domácí trvá plné nabití dvanáct hodin.

Cena sice není nízká, startuje na částce 2 039 092 Kč, verze First Edition s královskou výbavou, která se bude prodávat první rok výroby, stojí 2,7 milionu. Není to málo. Ale pokud by si nějaký nadšenec do luxusnějších elektromobilů měl vybírat, v porovnání s Teslou je Jaguar I-Pace mnohem dál.