Blíží se levné elektroauto od Tesly? Americká automobilka ho prý bude dělat v Berlíně

Americká automobilka Tesla plánuje ve svém německém závodě vyrábět elektromobil za 25 tisíc eur (bezmála 610 tisíc korun). Uvedl to dnes podle agentury Reuters obeznámený zdroj. Nerozvedl ale, kdy firma výrobu vozu zahájí. Tesla se k možnému přelomovému kroku v plánu masového rozšíření svých vozů odmítla vyjádřit´, dodává agentura.

Šéf automobilky Elon Musk závod u obce Grünheide nedaleko Berlína navštívil v pátek. Na setkání se zaměstnanci mimo jiné zmínil plán, že se tam bude vyrábět vozidlo za 25 tisíc eur (to je mimo jiné i meta, na jakou se chce s malým elektromobilem dostat v blízké budoucnosti i VW), uvedl zdroj Reuters. V současnosti německý závod vyrábí Model Y, který se prodává za nejméně 1 165 490 korun. Nejlevnějším modelem v nabídce je Model 3 za nejméně 1 053 990 korun.

Průměrná maloobchodní cena elektromobilů v Evropě v první polovině roku 2023 přesahovala 65 tisíc eur (bezmála 1,6 milionu korun), uvedla výzkumná společnost Jato Dynamics. V Číně to bylo jen něco málo přes 31 tisíc eur, cenu tam snižují městská mikrovozítka, které nabízí spousta tamních automobilek. Někteří uživatelé sítě X se také ve svých reakcích domnívají, že zmiňovaná cena 25 tisíc eur nezahrnuje daň.

Musk dlouho plánoval výrobu cenově dostupnějšího elektromobilu, v roce 2022 ale prohlásil, že automobilka ještě nezvládla potřebnou technologii, a plán odložil. V září sdělily zdroje agentuře Reuters, že se Tesla blíží k inovaci, která by jí umožnila odlévat téměř celý podvozek elektromobilu z jednoho kusu. Byl by to průlom, jež by urychlil výrobu a snížil náklady.

Americká automobilka chce do roku 2030 zdesetinásobit počet dodaných vozů na 20 milionů. K tomu potřebuje rozšíření na masový trh. Poptávku po elektromobilech ale negativně ovlivnila slabá ekonomika a vysoké úrokové sazby. Tesla a další automobilky na to v posledních měsících reagovaly snižováním cen ve snaze zvýšit prodeje.

Naposledy americká automobilka snižovala ceny u velkých Modelů S a X, které ale mezitím už zase stihly o něco málo zdražit. I tak ale sedan stojí až o 609 tisíc korun méně než v létě a začíná na 2 319 900 korunách. SUV Model X pak snížilo své ceny oproti letním měsícům až o 525 tisíc korun a začíná na 2 489 900 korunách. Už dříve zlevnily v reakci na nesplnění vytyčených plánů i menší Modely 3 a Y, především nedávno omlazený Model 3 se svou cenou přiblížil hranici milionu korun.

V německém závodě hodlá Tesla zdvojnásobit kapacitu na jeden milion aut ročně. Naposledy ale údaje o počtu vyrobených vozů zveřejnila v březnu. Bylo to 5000 elektromobilů týdně, což zhruba odpovídá 250 tisícům aut ročně.

Při Muskově páteční návštěvě vedení Tesly pracovníky informovalo, že automobilka s platností od listopadu zvýší přibližně 11 tisícům zaměstnancům německého závodu mzdy o čtyři procenta, napsal list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje. Tesla dále v prosinci vyplatí bonus 1500 eur (necelých 37 tisíc korun) jako kompenzaci inflace. Od února firma zvýší zaměstnancům ve výrobě roční mzdy o dalších 2500 eur (asi 61 tisíc korun).

Německý odborový svaz IG Metall v roce 2022 uvedl, že mzdy ve společnosti Tesla jsou přibližně o 20 procent nižší než ty, které v jiných automobilkách vycházejí z kolektivních smluv.