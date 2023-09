Kdo si počká, může si vedle Tesly koupit další auto. Model S zlevnil až o 600 tisíc

Foto: Tesla, Inc.

Tesla se minulý týden dostala do titulků především kvůli omlazenému Modelu 3, který oslavil premiéru na veletrhu mobility v Mnichově. Poměrně v tichosti ale americký výrobce provedl opět také velké zásahy do svých ceníků. Levnějších Modelů 3 a Y se tentokrát nedotkly, stovky tisíc ale nově ušetří zájemci o luxusnější Model S nebo X.

Někdy to vypadá, že podle toho, jak se Elon Musk vyspí, určuje ceny modelů automobilky Tesla. Od začátku roku se částky měnily již několikrát, v naprosté většině případů směrem dolů a především u oblíbených Modelů 3 a Y. Na konci léta ale zřejmě přišel čas i na větší Modely S a X, kterých se dosavadní změny příliš netýkaly. Ještě nedávno u všech dostupných verzí svítily ceny blížící se třem milionům korun či tuto částku přesahující.

Aktuálně ale konfigurátor značky nabízí zcela jiný pohled. Jeden příklad za všechny: vrcholná třímotorová verze Plaid stojí méně než ještě před pár týdny základní provedení jak Modelu S, tak Modelu X.

Nejlevnější Tesla Model S se dvěma motory a pohonem všech kol vychází nově na 2 289 900 korun, o 411 tisíc korun levněji než relativně nedávno. Parametry přitom zůstávají stejné: výkon 500 kilowattů, udávané zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,2 vteřiny a dojezd 634 kilometrů na jedno nabití. Model S Plaid dokonce se třemi elektromotory, výkonem 750 kilowattů, zrychlením na 100 km/h za 2,1 vteřiny a dojezdem 600 kilometrů pak stojí 2 649 900 korun, o 639 tisíc korun méně.

Podobně signifikantní byla redukce cen i u Modelu X. Velké SUV se nabízí ve stejných verzích jako Model S, jen má kvůli horší aerodynamice nižší dojezd a horší dynamické parametry. Základní dvoumotorová verze ujede 576 kilometrů a stojí 2 409 900 korun, o 494 tisíc korun méně než dříve, třímotorový Plaid s dojezdem 543 kilometrů a zrychlením na 100 km/h za 2,6 vteřiny pak přijde na 2 769 900 korun, což znamená snížení o mamutích 605 tisíc korun.

Změny cen se přitom netýkají jen České republiky. Na německém trhu se například základní verze Modelů S a X dostaly pod hranici sto tisíc eur - konkrétně stojí 94 990, respektive 99 990 eur (asi 2,3, respektive 2,42 milionu korun) - a v Americe se zase Model S nově dostal dokonce pod 75 tisíc dolarů, asi 1,7 milionu korun. To je dokonce méně, než kolik stála verze Standard Range s dojezdem 515 kilometrů, uvedená na americký trh jen před několika týdny právě jako levnější varianta.

Momentálně už Standard Range v americké nabídce ani Modelu S, ani Modelu X nefiguruje. Jak navíc upozornil server Electrek, Model X, jehož základní cena spadla pod 80 tisíc dolarů (asi 1,8 milionu korun), se nově zařadil mezi auta, jejichž majitelé mohou žádat o dotaci 7500 dolarů. U osobních aut je hranicí cena 55 tisíc dolarů, u pick-upů a SUV pak právě 80 tisíc dolarů, k tomu je ale potřeba splnit i řadu dalších podmínek. Reálně ale Model X může být pro některé zájemce v základní verzi na americkém trhu dokonce levnější než Model S.

Co přesně stojí za výrazným snížením cen u Modelů S a X, se lze jen dohadovat. Když automobilka výrazně snížila ceny u Modelů 3 a Y, byla za tím snaha výrazně zvýšit prodeje poté, co se nepovedlo naplnit Muskův předpoklad. Tesle se to povedlo a třeba v Evropě se Model Y stal dokonce nejoblíbenějším autem první poloviny roku vůbec.

Oproti levnější dvojici jsou prodeje Modelů S a X násobně menší nejen na evropském trhu, což se při cenách přes dva miliony korun dá tak nějak očekávat. Electrek nabízí vysvětlení, že Tesla tím sleduje především udržení zákazníků u obou svých vrcholných automobilů. Model 3 totiž právě při modernizaci dostal některé prvky, které byly dříve vyhrazené jen "esku a iksku". Jde třeba o řazení pomocí centrálního displeje nebo dotykovou obrazovku pro cestující vzadu. Právě radikální zlevnění tak má pomoci udržet zákazníky i u dražších modelů.