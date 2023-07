Výroba kontroverzního pick-upu Tesly začala. Cybertruck však dál trápí problémy

Fanoušci Tesly se po několikanásobném odkladu konečně dočkali. Automobilka vyrobila v sobotu v texaském Austinu první kus produkční verze atypického pick-upu Cybertruck. Jak přitom upozorňují některá zahraniční média, neobešlo se to bez kontroverzí. Automobilka Elona Muska zatím také mlží o ceně a pohonu vozu.

Tesla Cybertruck plní s přehledem přední stránky médií už poměrně dlouho. Začalo to "testem nerozbitnosti skel" při prezentaci auta v roce 2019, kterým pick-up slavně neprošel a stal se načas virální senzací. Později už to byly o něco serióznější zprávy o neustálých odkladech výroby a problémech s atypicky tvarovanou karoserií. Tesla v mezičase také odstranila původně ohlášené ceny a spousta otazníků visí i nad pohonem vozu.

Jednu věc si ale Elon Musk může po uplynulé sobotě odškrtnout. Tesla vyrobila v texaském Austinu první produkční Cybertruck, což ohlásila na svém twitterovém účtu fotkou auta obklopeného zaměstnanci ve žlutých bezpečnostních vestách. Bloomberg připomíná, že se tak stalo skoro čtyři roky po původním představení vozu a zhruba dva roky po tom, co Musk počátek výroby sliboval.

Ani start výroby se ale neobešel bez kontroverze ohledně kvality pick-upu. Jak upozornil magazín Auto Evolution, při přiblížení zveřejněné fotografie je vidět, že dveře spolujezdce a zadní boční dveře nelícují, a to poměrně výrazně. Nebylo by to poprvé, co mají Tesly, i ty sériové, zásadní problémy s kvalitou výroby. Široké spáry, nelícující díly, povrzávající mechanismus otevírání víka kufru: nedostatky, s nimiž se potýkají i další sériové modely značky.

Dalším problémem Cybertrucku jsou nejasnosti kolem použité techniky. Původní plány počítaly s výrobou verze s jedním, dvěma i třemi elektromotory, dojezdem od 400 do 800 kilometrů podle verze a cenou od necelých 40 tisíc dolarů. Pozdější informace přidaly ještě čtyřmotorovou verzi s dojezdem až skoro tisíc kilometrů. V říjnu 2021, krátce před tím, než měla původně začít sériová výroba (později odložená na konec roku 2022 a následně na rok 2023), však ze stránek Tesly tyto údaje zmizely.

Momentálně na nich kromě zmínky o karoserii ve formě takzvaného exoskeletonu z nerezové oceli s tvrzeným sklem najdete také to, že z 0 na 97 km/h zrychlí pick-up za 2,9 vteřiny, na jedno nabití ujede přes 800 kilometrů, uveze až skoro 1600 kilo a utáhne 6,35tunový přívěs. K technickým údajům je to ale vše. Složit může zájemce také předobjednávku s plně vratnou zálohou sto dolarů a dovětkem, že dokončit konfiguraci bude možné blíže začátku sériové výroby.

Podle Bloombergu Musk přislíbil, že ceny a konfigurace vozu zveřejní v době předávání prvních Cybertrucků, které by se snad mělo uskutečnit někdy na konci třetího čtvrtletí letošního roku. Spekulace momentálně hovoří o tom, že minimálně zpočátku výroby bude k dispozici jediná verze pick-upu se dvěma elektromotory a dojezdem kolem 560 kilometrů. Konkurence třeba v podobě Chevroletu Silverado EV, který už je navíc nějakou dobu v prodeji, má i provedení s delším dojezdem. U Tesly by měly přijít také, otázkou je kdy.

Analytik Deutsche Bank Emmanuel Rosner předpokládá, že Tesla letos nedodá více než dva tisíce Cybertrucků, což je jen naprostý zlomek celkových prodejů amerického výrobce elektromobilů.

Pomalejší nástup výroby ostatně naznačil i Elon Musk v květnu letošního roku na setkání s akcionáři. "Cybertruck je složitý na výrobu. Protože má radikálně jiný design, není možné použít konvenční výrobní metody. Museli jsme vyvinout úplně novou techniku výroby," řekl americký podnikatel. Dodal také, že právě Cybertruck se stane autem, s nímž bude jezdit každý den. Dříve Musk odhadoval, že ročně se vyrobí až čtvrt milionu elektrických pick-upů.

Ze zveřejněné fotografie z továrny je vidět, že si Cybertruck zachová netradičně tvarovanou karoserii plnou ostrých hran, včetně zlomu v horní úrovni čelního skla. Oproti konceptu dostane samozřejmě konvenční zrcátka, menší kola a další prvky vyžadované legislativou. Základní tvary by se ale měnit neměly.