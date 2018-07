Až třetina silnic a mostů je v havarijním stavu. Pro bezpečnost je důležité i sekání trávy

Naplno se rozjela stavební sezona a české silnice se proměnily v jedno velké staveniště (a parkoviště). Ve velkém se totiž opravují nejen dálnice a silnice I. třídy, ale také dvojky a trojky, které jsou často v havarijním stavu. Stát totiž pochopil, že když se nebude do oprav investovat, nebude brzo po čem jezdit.

Středočeský kraj, jehož komunikace obecně patří k těm vůbec nejvytíženějším, protože jsou v blízkosti Prahy, má ve svém vlastnictví celkem 8626 km silnic, z toho 2384 km je II. a 6242 km III. třídy. K tomu si připočítejte 1844 mostů a další silniční objekty a o ty je třeba se pokud možno pravidelně starat.

Dlouhodobé podfinancování údržby a opravy silnic v posledních letech vedlo k tomu, že v kombinaci s extrémně silným dopravním zatížením došlo k výraznému zhoršení kvality silnic ve Středočeském kraji. Čtvrtina silnic II. třídy (cca 600 km) je v havarijním stavu vyžadující opravu nebo rekonstrukci. Ještě horší je situace u komunikací III. třídy, kde vykazuje havarijní stav 30 % silnic, což představuje 1873 km. Podobně špatná situace panuje i u mostů, kde 31 % z celkových 1844 vykazuje špatný technický stav.

A jelikož kraje v poslední době konečně dostávají peníze od státu na opravu silnic nižších tříd, v kombinaci s krátkou stavební sezónou se zkrátka opravuje ve velkém. A to i často na silnicích, které mohou sloužit jako objízdné trasy na opravovaných úsecích dálnice D1. Přestože je vždy snaha koordinovat plánování uzavírek (existují tzv. uzavírkové komise), ne vždy se to zkrátka povede.

Správa a údržba silniční sítě je řízena zákonem 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákon je prováděn vyhláškou 104/1997 Sb. Tento zákon přesně definuje, co a jak musí Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) na silnicích dělat. Zaměříme-li se jenom na údržbu, tak ta je rozdělena na letní a zimní, přičemž věnovat se budeme letní.

Kdo se o co stará

Zatímco dálnice a silnice I. třídy patří státu a stará se o ně Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), dvojky a trojky patří krajům. Ty pro jejich správu a údržbu zřídily organizace, ve Středočeském kraji je to příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic (KSÚS). V různých krajích je organizace i odlišná a o silnice se starají organizace, zřizované jako akciové společnosti, s.r.o. apod. Zatímco dříve byla organizace údržby silnic jednotná v celé ČR a tzv. "susky" se staraly o silnice vlastními kapacitami a prováděly i jejich údržbu, nyní si v některých krajích na tuto práci najímají soukromé firmy na základě smluvního vztahu vzešlého z veřejné soutěže. To na jedné straně sice obvykle znamená efektivnější zacházení s veřejnými financemi, na druhé to ale přináší i komplikace v podobě snahy o co nejnižší cenu (což jde často proti kvalitě) a napadání výsledků ze strany neúspěšných uchazečů. To komplikuje hlavně větší opravy, které se často protahují a zdražují, protože se zhorší stav komunikace