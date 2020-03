Až skončí pandemie, nebudou nová auta. Ojetiny ale kvůli kurzu koruny mizí v cizině

Oslabující měna zlevňuje české zboží. Patří k němu i ojetá auta, a jelikož trh nezná hranice, cizí obchodníci u nás začínají nakupovat ve velkém. Ke škodě českých zákazníků, jimž se podstatně zúží výběr, až krize skončí.

Oslabení české měny míchá kartami v obchodu s automobily. Léta hospodářského růstu a optimismu vedla k dobrým prodejům nových vozů, které po třech letech leasingu skončily v bazarech. Poptávku po ojetinách však stále poháněli hlavně lidé z oborů, kde k růstu platů nebyla příležitost a jejich příjmy reálně klesaly. Tak se na jedné straně tvořil přetlak dražších aut a zároveň rostl dovoz podstatně starších vozů ze zahraničí.

Teď se karta obrací. Oslabení koruny z 26,2 na 27,6 eura znamená, že ojetá Octavia za 400 000 Kč už nestojí 15 627, ale jen 14 492 eur. A obchodníci z celé Evropy žhaví telefony do Čech. "Zatímco do minulého pátku jsme vyváželi deset vozů týdně, ve středu to bylo padesát," potvrdila Karolína Topolová z AAA Auto. Největší zájem je o hezká roční a předváděcí auta.

Co nám to připomíná? Dobu před pěti či šesti lety, kdy se evropský hospodářský růst střetl s uměle oslabeným kurzem koruny po intervencích ČNB. Koncem roku 2015 Svět motorů popisoval, jak z českých bazarů právě hezká zánovní auta úplně mizí a řada nejžádanějších modelů není k sehnání. Mezinárodní obchodníci jako AAA Auto tehdy připustili, že exportují 70 % ročních Octavií a 80 % Fabií. Škody Yeti nebo Hyundaie i40 vykoupené v ČR míří do zahraničí úplně všechny.

V západních zemích byl tehdy po mladých ojetinách velký hlad. Za předchozího hospodářského útlumu z let 2009 až 2012 se aut prodávalo málo, a tak trh negeneroval dost ojetin. Mimochodem kombinace hospodářské konjunktury, levné měny a nízkých českých platů tehdy vedla k paradoxu, že i v časech hojnosti stárnul vozový park. Roční či dvouletá auta jsme expedovali po celých kamionech a domů si vozili šesti- nebo devítileté ojetiny.

Zdá se, že teď se bude stejná situace opakovat. Koronavirus zastavil soukolí automobilového průmyslu v celé Evropě a po odeznění pandemie nebude jednoduché ho znova rozběhnout. Někteří dodavatelé výpadek neustojí, obnovit se musí dodávky materiálů a komponent ze zámoří, které plují po lodích šest týdnů.

Těžko předvídat i to, jak rychle se vzhledem k hospodářskému otřesu obnoví poptávka. V prvních okamžicích ale budou nová auta chybět a zásoby mladých ojetin mohly posloužit jako rychle dostupná náhrada. U nás k tomu nicméně nejspíš nedojde, většina perspektivních vozů do té doby odteče do zahraničí.