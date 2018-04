Automobilky v Česku vyrobily méně aut než loni. Výrazně si pohoršilo nošovické Hyundai

AKTUALIZOVÁNO před 15 minutami

Výroba nových automobilů v České republice za první čtvrtletí meziročně klesla. Uvedlo to Sdružení automobilového průmyslu s tím, že ačkoliv největší česká automobilka Škoda Auto vyrobila o 2,5 procenta více automobilů, nošovická továrna korejské automobilky Hyundai vyprodukovala o více než 15 procent vozů méně.

Výroba osobních aut v Česku v prvním čtvrtletí meziročně klesla o 2,6 procenta na 377 283 vozů. Největší domácí výrobce Škoda Auto ale zvýšil výrobu o 2,5 procenta na 238 266 aut. Po zbytek roku by měla produkce spíše růst. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu.

V nošovické automobilce Hyundai klesla produkce o 15,5 procenta na 82 900 vozů. Šlo přitom o plánovaný krok. Všechny nevýrobní dny firma koncentrovala do začátku roku a dále již plánuje vyrábět obvyklým tempem. Kolínská TPCA vyrobila 56 117 miniaut, což je o 1,5 procenta méně než ve stejném období loni. Export osobních aut klesl o 2,8 procenta, naopak domácí prodej si o 1,3 procenta polepšil.

"Výroba motorových vozidel v prvním čtvrtletí letošního roku však meziročně poklesla o 2,68 procenta, přičemž největší část tohoto poklesu byla zaznamenána v březnu. V dalším průběhu roku lze nicméně dle signálů od většiny finálních výrobců očekávat, že mírný pokles výroby z prvního čtvrtletí bude v průběhu roku postupně snižován," uvedl prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar.

Nové registrace v Evropě podle automobilového experta EY Petra Knapa ukazují na ochlazení trhu osobních automobilů. Letos v březnu klesly nové registrace o pět procent, o rok dříve v březnu vzrostly o 11 procent. "Tento signál je o to významnější, že březen je z pohledu nových registrací typicky nejsilnější měsíc roku. Negativní vývoj ovlivní i výrobu v ČR. Zatím se zdá, že drobný pokles v prvním čtvrtletí v ČR je plánovaný. Nicméně pokud březnový pokles nových EU registrací znamená skutečně zpomalení růstu či pokles trhu, pak v řádu několika málo čtvrtletí se promítne do poklesu výroby v ČR. To by byla špatná zpráva pro průmysl, který potřebuje vytvořit rezervy pro investice do rozvoje výroby elektromobilů," řekl Knap ČTK.

Výroba autobusů se od ledna do března zvýšila o sedm procent na 1108 vozidel. Největší výrobce Iveco zvýšil produkci o sedm procent na 1008 vozidel a SOR rostl o 14 procent na 96 autobusů. Výroba nákladních aut reprezentovaná Tatrou se snížila o 59 procent na 163 vozů. Produkce motocyklů v týnecké Jawě Moto poklesla o polovinu na 234 vyrobených strojů.

Podle ekonoma Pavla Mertlíka z Vysoké školy Škoda Auto klesla v prvním čtvrtletí i výroba nákladních automobilů a motocyklů, růst zaznamenala naopak výroba autobusů. "U výroby nákladních automobilů a autobusů jde ovšem o výrobu na zakázku firemního sektoru, pro níž je na rozdíl od výroby osobních automobilů charakteristická velká krátkodobá volatilita," podotkl Mertlík.