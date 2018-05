Auto, s nímž Putin přijel na Krym, koupíte i v Česku. Kamaz se zatím potýká s nedůvěrou zákazníků

Když Vladimir Putin před několika týdny přejel most z Ruska na Krym, bylo to za volantem oranžového nákladního vozu značky Kamaz. Ruský výrobce se tak na nějakou chvíli dostal na titulní strany všech českých i zahraničních médií. Výrobky jednoho z předních světových producentů nákladních automobilů však lze již zhruba čtvrtým rokem koupit také na českém trhu. Nabídka verzí je široká, podle zástupců značky se však Kamaz potýká s nedůvěrou českých zákazníků.

Historie automobilky Kamaz Výrobce nákladních automobilů Kamaz byl z rozhodnutí vedení Sovětského svazu založen v roce 1969. Pro výstavbu továrny bylo vybráno město Naběrežnyje Čelny v Tatarstánu, které leží na březích splavných řek Volha a Kama. Podle druhého toku pak automobilka dostala své jméno (písmena AZ znamenají automobilový závod). První auto z nového závodu vyjelo 16. února 1976. Vedle nákladních aut a motorů se především v devadesátých letech ve stejné továrně vyráběl i minivůz Oka. 15. února 2012 vyrobil Kamaz dvoumiliontý nákladní automobil. Na konci roku 2008 vstoupil do ruského výrobce německý Daimler, který v současnosti vlastní 15 procent akcií.

Automobilku Kamaz má prakticky každý fanoušek automobilů spojenou s úspěchy v dálkových soutěžích. Ne nadarmo, vždyť vozy ruského výrobce vyhrály patnáctkrát Rallye Dakar a neméně úspěšně se účastní i závodu Africa EcoRace. Letos dokonce s unikátním vozem, poháněným stlačeným zemním plynem CNG. Kamaz je ale stále především výrobcem silničních či terénních nákladních automobilů a motorů.

"Roční produkce zahrnuje zhruba 60 tisíc nákladních vozidel, 80 tisíc motorů a 1500 autobusů, které se vyrábí v dceřiných společnostech a Kamaz pro ně vyrábí podvozky," vypočítává Michal Hodík z českého zastoupení značky. To je přímo podřízené Kamazu, se kterým spolupracuje, neměla by se tedy opakovat situace některých jiných východních výrobců nákladních automobilů. Jejich importéři na českém trhu působili chvíli a pak odešli. To podle Hodíka ovlivňuje důvěru zákazníků i ve značku Kamaz.

"Bojujeme s nedůvěřivostí českého zákazníka vůči ruskému zboží," uvedl dále důvody, proč nejsou prodeje ruského výrobce na českém trhu příliš vysoké. Kamaz se přitom snaží zaujmout širokou nabídkou různých verzí nákladních automobilů. Vedle standardních sklápěčů, valníků nebo podvozků nabízí ruský výrobce i řadu speciálních vozidel - například pro svoz obilí, pro dřevozpracující průmysl, hasiče nebo popeláře.

K dispozici jsou i různé kombinace poháněných náprav od 4×2 až po 8×4. "Novinkou letošního roku je "babosed", neboli autobus do těžkého terénu," uvedl Michal Hodík. Takový vůz má nástavbu pro přepravu až 17 lidí.

V následujících letech se na českém trhu chystá rozšíření nabídky o další speciály. Jedná se například o vůz s celkovou hmotností 41 tun (více žádný jiný Kamaz nenabízí) a pohonem 8×4, nebo o vůz s celkovou hmotností 33,1 tuny a pohonem 6×4. V příštím roce bude dostupný i tahač návěsů s pohonem pouze jedné nápravy.

Montáž Kamazů pro evropský trh však neprobíhá v Rusku, ale v litevském městě Rokiškis. Tam je také centrální sklad náhradních dílů. Evropské specifikace nákladních automobilů mají pod kapotou americké motory Cummins, které plní emisní normu Euro 6C a jejich parametry dosahují až k výkonu 394 kW a točivému momentu 2500 Nm. "Kamaz má na výrobu motorů společný podnik s výrobcem Cummins. Převodovky vznikají ve společném podniku s německým ZF," upřesnil Hodík.

Prohlédněte si, jaká vozidla Kamaz mimo jiné nabízí v České republice:

Celkově je součástí skupiny Kamaz asi 150 společností. Dominantním vlastníkem ruského výrobce nákladních automobilů je stát přes korporaci Rostec. V minulých letech však do Kamazu vstoupil i německý Daimler.