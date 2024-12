Už jsou pryč: Auta, která včera chtěl každý, musela skončit. Najdete je jen v bazaru

Elroq, R5, Tayron nebo Grande Panda. To jsou jména hrstky nových aut, která se v letošním roce dostala do prodeje. Jenže existuje i druhá strana mince: auta, která musela těm novým uvolnit místo na výrobních linkách, v showroomech i katalozích. Některá končí s fanfárami, jiná upadla v zapomnění už dávno a prodlužovat jejich životní cyklus by nebylo příliš milosrdné.

Hodně činorodí byli v ukončování dlouholetých bestsellerů v letošním roce Italové. Patrně jako první vás napadne původní novodobá "pětistovka", která vypadala prakticky nesmrtelně. Premiéru měla v roce 2007 a přežila hybridizaci i příchod čistě elektrického nástupce. A žila by patrně dál, kvůli povinným asistentům a lepšímu zabezpečení proti kybernetickému útoku, které musí podle evropského nařízení mít každé nové auto, to ale nejde. Související "200 km/h tu zatím nikdo nejel." Na D4 testují měření rychlosti, jak rozeznat kamery? 25 fotografií Zkrátka už není možné všechno do stařičké koncepce smysluplně zabudovat. V polských Tychách se tak během první poloviny roku uvolnily kapacity pro jiné modely a stylový hatchback, případně polokabriolet, už lze sehnat jen jako skladovku nebo ojetinu. Skončily i sportovní verze od Abarthu. Ještě mnohem déle než Fiat 500 vyráběla automobilka Piaggio tříkolku Ape. Kdo by náhodou nevěděl, zkuste si vybavit nějaký pojízdný stánek s kávou, případně zmrzlinou ve svém okolí. Existuje vysoká šance, že vychází z nějaké variace Ape, pokud navíc zalovíte v paměti z dovolené v Itálii, je to prakticky tutovka. Jenže ač má tříkolka motocyklový motor, nesplní emisní limity, k tomu složitější bezpečnostní předpisy. Výroba se z Itálie přesune do Indie, pro méně náročné asijské či africké trhy bude tříkolka vznikat i nadále. Konec se nevyhnul ani Ferrari, které na počátku druhé poloviny roku oznámilo ukončení produkce svého prvního plug-in hybridu, modelu SF90 Stradale. Skončily i modely 812 Competizione a GTS, respektive model Roma. Okysličení nabídky ve velkém. Související Jen dolít ostřikovače nestačí. Jedno opomenutí před zimou se vymstí až po letech 8 fotografií Ještě více přitom okysličoval Jaguar, který ve jménu rozsáhlé restrukturalizace ukončil výrobu téměř všech svých modelů. Novinka vycházející z konceptu Type 00 se přitom ukáže až někdy v příštím roce. Jedním vrzem tak Britové ukončili produkce elektrického modelu I-Pace, ale také SUV E-Pace, sedanu XE, respektive sedanu a kombi XF a samozřejmě také sportovního F-Typu. Zatím přežil jen F-Pace, ale ani ten se už nezdrží kdovíjak dlouho. Bez velkých fanfár se už na jaře přestalo vyrábět kdysi v Česku velmi populární Suzuki Ignis, naopak pořádného rozloučení se dočkal Mini Clubman, jehož poslední kousek vyjel z britské továrny v únoru. Důvod jeho konce je prozaický, zákazníci preferují SUV před kombíky, proto má třeba Mini v nabídce nově malé elektrické SUV Aceman. Navíc Countryman také povyrostl, pro excentrický model tak už nezbylo místo. Související Hraje si se světly, ale jak je to s kufrem? První jízda s novým Audi A5 28 fotografií Hodně se toho změnilo i v nabídce Audi. Třeba v březnu vznikla definitivně poslední supersportovní R8 a během roku se čtyři kruhy vzdaly i označení A4. Sedan a kombi střední třídy se nově jmenují A5, protože sudá čísla jsou vyhrazená nově elektromobilům a lichá autům se spalovacími motory. Příchod A4 e-tron je proto na spadnutí. Do výroby už také nelze zadat elektrické SUV Q8 e-tron, poslední ale v Bruselu vyrobí až začátkem příštího roku. Pro nezájem. Pak továrna zavře nadobro, nové velké elektrické SUV se bude dělat v Mexiku. Pokud je řeč o koncernu VW, nejde nezmínit ani definitivní konec Volkswagenu Arteon Shooting Brake, jehož poslední kus vyjel počátkem roku. Seat ukončil na jaře výrobu sedmimístného SUV Tarraco, nepřímým nástupcem je o něco menší Cupra Terramar. Porsche pro změnu kvůli novým pravidlům o kyberbezpečnosti muselo ukončit v Evropě prodej Macanu se spalovacím motorem, nástupce je čistě elektrický. Další auta, jejichž výroba letos skončila, najdete v galerii.