"Omylem zaplatili." Kdo jsou snoubenci, kteří si udělali byznys z nepozornosti Čechů?

Tenhle podnikatelský pár znají po celém Česku: tisícům firem, škol i živnostníků poslali faktury za bezcennou službu. Část lidí se přitom nachytá a tisíce korun zaplatí. Dvojice tak prostřednictvím několika společností vydělává na lidské nepozornosti. Pátrání Aktuálně.cz ukazuje, že to tak dělá dlouhodobě. A to i přes pětimilionovou pokutu, kterou firmy s párem spojené nedávno dostaly.

"Ano, bydlí tu," říká vrátný na recepci komplexu několika luxusních bytových domů poblíž Vltavy v pražských Holešovicích. Reportér Aktuálně.cz zde hledá Irynu Novákovou. Jenže bytovka nemá zvonky, pouze vstupní kód. Vzkaz, který reportér zanechává na recepci, zůstal bez odezvy.

Zvonky nemá ani další dům v Holešovicích, jen o několik ulic dál. Bydliště zde má psané Irynin partner Adam Kajtar. V domě, do kterého se rovněž vstupuje pouze na kód, ale pravděpodobně nebydlí. Jde totiž o virtuální sídlo několika desítek společností.

Ani jeden z partnerů, podle sociálních sítí dokonce snoubenců, zřejmě nemá zájem o to, aby je někdo kontaktoval. Stojí totiž za sítí firem, které jsou známé až tisícům firem, škol, živnostníků, ale i obcí napříč celým Českem. Přišla jim od nich totiž žádost o zaplacení faktury. "Dovolujeme si Vás upozornit, že naše proforma faktura (…) je k dnešnímu dni po splatnosti," píše se v jedné z nich, kterou má redakce k dispozici. Částka k úhradě činí 6999 korun.

Pár k zasílání faktur používá či používal nejméně šest společností, z nichž žádná nezveřejňuje účetní závěrku, dvě z nich pouze rozvahu.

"Evidentní šmejdi" nabízejí zbytečné katalogy

Háček je v tom, že ačkoliv zpráva působí jako faktura, ve skutečnosti jde o nabídku - proforma faktura je pouze tzv. předběžná faktura. Toho si ale část lidí, kterým zpráva přijde, nevšimne a zaplatí. "Účetní omylem zaplatily vloni nějakou proforma fakturu," popisuje pro Aktuálně.cz pracovník jedné farmaceutické firmy, který si nepřál zveřejnit své jméno.

"Je evidentní, že jde o šmejdy, kteří sází na omyl, ke kterému došlo i u nás. Že to účetní zaplatí, aniž by to stoply, to se prostě někdy stane," říká zaměstnanec napáleného podniku." Od té doby nám chodí upomínky. Nyní už i agresivnější," zdůrazňuje.

Společností, které tyto proforma faktury posílají, je přitom více. Všechny ale mají společné to, že za nimi stáli či stojí partneři Kajtar a Nováková. Od lidí požadují 7000 korun za to, že jejich firmu zařadí do katalogu, který je má zviditelnit. Ten skutečně existuje. Navštíví ho ale průměrně jeden člověk za měsíc. Web spravuje Kajtarova firma Data Core Service.

Katalogů ovšem podnikavý pár provozuje více. Další z nich například spadá pod společnost Datawest patřící Novákové. "Je to pseudoreklama, protože ten katalog je neviditelný. Jde velmi těžko dohledat, má mizivou návštěvnost," říká Michal Binka ze společnosti SEO prakticky. Právě SEO neboli optimalizace pro internetové vyhledávače je inzerovaný účel nabízených katalogů.

"Lež je v tom, že vám to v ničem nepomůže. Nikdo vás nikdy nenajde, protože katalog má nulovou návštěvnost a žádnou hodnotu," shrnuje Binka. Vysvětluje, že když firma takto s fakturami obešle velké množství jiných společností, část z nich zaplatí. A výnosy tak mohou být slušné. "Když měsíčně pošlete tisíce e-mailů, tak i když se vám chytne jedno procento, peníze vám to vydělá," soudí Binka. S tím, že byl i v kontaktu se ženou, která v katalogu našla své údaje, ačkoliv je nikomu neposkytovala.

Stovky stížností, vysoké pokuty ani Černé ovce nepomohly

Úřad pro ochranu osobních údajů o podobných praktikách mluví jako o katalogovém podvodu a před firmami spojenými se jmenovaným párem varuje. Třem z nich na konci minulého roku udělil pokutu dohromady více než pět milionů korun. Dvě ze sankcionovaných společností jednatelé převedli na muže, který ovšem vedle nich figuruje ve vedení několika set dalších firem. Úřad pro ochranu osobních údajů přitom eviduje v souvislosti s těmito firmami stovky stížností.

Redakce Aktuálně.cz má k dispozici fakturu, která přišla od jedné ze sítě podloudných katalogových podniků - které ale pokuta zatím uložena nebyla - do ubytovacího zařízení ve Zlínském kraji. A to jen před několika týdny. Pár tak zřejmě i přes vysokou pokutu ve "fakturování" pokračuje.

Kajtar a Nováková se tomuto nekalému byznysu věnují minimálně poslední čtyři roky. A ve svém "oboru" se stali takřka celebritami. Na jednání jejich firem totiž dlouhodobě upozorňují odborníci či školy, kterým faktury jeden čas hromadně chodily. Janek Wagner z portálu Pedagogicke.info v této souvislosti před více než rokem dokonce podával trestní oznámení. Jak ale potvrdil Aktuálně.cz, policie se mu zatím neozvala. "V současné době mám podklady od několika desítek příjemců, bohužel někteří i zaplatili," sdělil redakci již dříve.

O nekalém jednání sítě katalogových firem před rokem dokonce natáčel pořad České televize Černé ovce. Adam Kajtar si den po odvysílání reportáže změnil svou profilovou fotografii na sociálních sítích na obrázek černé ovce, ale jeho firmy s posíláním nevyžádaných faktur nepřestaly.

Reportér Aktuálně.cz se během pátrání spojil se zdrojem, který býval Kajtarovi a Novákové blízký. Přeje si zůstat v anonymitě, ale redakce jeho jméno zná. S Kajtarem dříve pracoval v jedné z jeho společností Co a Servis. Šlo původně o úklidovou firmu. Ovšem zhruba před čtyřmi lety začala rozesílat "faktury".

"V roce 2021 se Kajtar dal dohromady s Novákovou a ona ho to naučila," tvrdí zdroj. Nováková podle něj měla už dříve know-how katalogového podnikání. Žena skutečně ještě před seznámením s Kajtarem působila ve firmě Innet Corp, která se věnovala katalogovému byznysu. Na firmu lze dohledat recenze, kde si zákazníci stěžují, že jim bez objednání posílala faktury.

"Rozjeli to pak ve velkém," říká zdroj Aktuálně.cz o patrně výnosném podnikání, které nyní Nováková provozuje s Kajtarem.

Stopa mizí v Rotterdamu

Ačkoliv má pár oficiálně bydliště v Praze, podle zdroje Aktuálně.cz dlouhodobě pobývali v luxusním bytovém domě v nizozemském Rotterdamu. Jak dohledala redakce, potvrzovaly by to i recenze, které na podniky v okolí bydliště zanechával profil se stejnou fotkou, jako má Nováková na sociálních sítích. Naznačují to i fotografie na jejím profilu, na kterých je velmi pravděpodobně zachyceno jedno z rotterdamských fitness center. Ovšem kde pár pobývá nyní, jasné není.

Podnikavá dvojice prošla několika exekucemi, které byly uvalené i na jejich firmy. Jak vyplývá z dokumentů, které redakce prostudovala, pár je splatil. "Za tento rok jsme se zbavili 21 dluhů," pochlubila se například před dvěma lety na svém profilu na sociálních sítích Nováková.

Ovšem více než pětimilionovou pokutu, kterou jejich společnostem nedávno udělil Úřad pro ochranu osobních údajů, dosud nikdo nezaplatil. "Proto byly všechny uložené sankce předány k vymáhání místně příslušnému celnímu úřadu. Společnosti Brite Media s.r.o. byla za opakované porušení uložena další sankce," uvedl mluvčí úřadu Milan Řepka. Úřad pak podle něj poskytl informace zjištěné během kontrol policii. Ta se však ke konkrétním firmám vyjadřovat nechce.

Redakce Aktuálně.cz se s Kajtarem a Novákovou pokoušela opakovaně spojit. Ani jeden z nich však nikdy nereagoval.