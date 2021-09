Skvosty i vraky za miliony. Auta jako umělecká díla najdete ve vzduchu i pod vodou

Vladimír Löbl

Automobily a umění mají k sobě velmi blízko. Auta samotná mnozí lidé považují nejen za dopravní prostředek, ale za umělecké dílo, mnohým designérům a návrhářům to ale nestačí a přetvářejí je v zajímavé umělecké výtvory a instalace. Nebo ta různě pomalovaná, zmačkaná, rozřezaná, slisovaná nebo na jednotlivé díly rozebraná auta alespoň za umění považují…

Umění má mnoho podob. Někomu stačí štětec a barvy, jiný bere do rukou rozbrušovačku, vylisuje auto do různých podob, a další ho třeba rovnou nechají přejet parním válcem. Většině je ale společné to, že za ten "šrot" chtějí nemalé peníze.

Jako příklad absurdity umění může sloužit Francouz Bertrand Lavier. Jeho socha "Dino" z roku 1993, představující kompletně zdemolované Dino 308 GT4, patřila mezi nejsvéráznější objekty na pařížské výstavě moderního umění FIAC. Vrak se prodal v přepočtu za téměř pět milionů korun, Dino v zachovalém stavu se přitom dá sehnat čtyřikrát levněji a evidentně ho nemá smysl pojišťovat.

Právě vraky aut umělce silně přitahují. Američan Jordan Griska, který se proslavil svými skulpturami spadlých letadel, vytvořil plastiku nabouraného Mercedesu třídy S z kousků leštěné nerezové oceli. Ron Arad zase vyjádřil svou lásku k Fiatu 500 kuriózním způsobem. Instalace "Arad Dried Flowers" z roku 2013 tvoří šest zcela zmačkaných a zploštělých Fiatů 500.

Pětistovka totiž byla prvním vozem jeho rodiny, ale také autem, ve kterém při nehodě téměř zemřel jeho otec, když byl Arad ještě dítě. Tento izraelský průmyslový designér, umělec a architekt žijící ve Velké Británii ale vzdal hold Fiatu 500 i tradičněji: sochou "Roddy Giacosa" z leštěných nerezových trubek.

Na prostorově ztvárněná auta z tenkých ocelových trubek je specialista britský umělec Benedict Radcliffe. Dílem tohoto architekta jsou například Subaru Impreza WRX, Jaguar E-Type, Porsche 911, Ferrari F40 či Lamborghini Countach. To se dokonce prodalo v aukci v přepočtu za 2,4 milionu korun. Na zakázku pro Land Rover ale Radcliffe vytvořil i celou řadu různě barevných trubkových siluet modelů Evoque a Evoque Cabriolet, které v londýnských ulicích vytvořily velmi zajímavé výjevy.

Jsou ale i umělci, kteří tvoří ze sklolaminátu, nebo třeba z kamene a své výtvory neumisťují do galerií, ale různě do prostoru či dokonce pod mořskou hladinu. Výjimkou nejsou ani různé repliky ve stylu Stonehenge. Již klasikou je Ranč Cadillac v Texasu, kde již v roce 1974 tři umělci zčásti zakopali deset obřích cadillaců z let z 50. a 60. let.

Zajímavé instalace pravidelně vytváří rakouský umělec Erwin Wurm, který auta různě ohýbá a pomocí polyuretanové pěny a polystyrenu je "nafukuje". Jeho "tučná auta" jsou kritikou konzumního západního stylu života.

Počínaje rokem 1997 je vždy hlavní atrakcí Festivalu rychlosti v britském Goodwoodu nápaditá skulptura od britského umělce indického původu Gerryho Judaha. Jeho instalace jsou vždy originální, ta z roku 2013 na počest půlstoletí Porsche 911 se dokonce ve Stuttgartu tak zalíbila, že si Němci nechali na náměstí před Muzeem Porsche vytvořit nastálo velmi podobnou.

Významným českým tvůrcem, který se občas věnuje autům, je David Černý. Jeho dílem je například pochodující trabant ("Quo Vadis", neboli "Kam kráčíš"), který měl symbolizovat úprk východních Němců v roce 1989 na velvyslanectví západního Německa v Praze. Známý je také jeho klikující londýnský autobus či nejnověji pohyblivá instalace Brouk, která je od dubna 2020 k vidění u BB Centra v Praze 4.

Porsche 911 nabodnuté na velikém špendlíku připomíná brouka v entomologické sbírce, a to i opalizující barvou, která odkazuje na různorodě zbarvený hmyz žijící v přírodě. Socha je složena z jedenácti pohyblivých segmentů, pohybujících se pomocí hydrauliky. Do pohybu se dává jednou za hodinu, a to vždy ve tři čtvrtě dané hodiny, přičemž pohyb trvá šest minut.