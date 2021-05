Nejexkluzivnější auto světa. Rolls-Royce Boat Tail je jako jachta na čtyřech kolech

Modely Rolls-Royce se zakázkovou karoserii mají dlouhou tradici. První se začaly objevovat nedlouho po založení značky a postupně vznikla řada ikonických automobilů - ať už s karoserií vyrobenou přímo v britské automobilce, nebo některé z externích karosáren. Zatím poslední takovou kreací byl čtyři roky starý Sweptail. A i díky němu vznikl další unikátní vůz, tentokrát pojmenovaný Boat Tail.

Když Rolls-Royce v polovině roku 2017 představil model Sweptail, vzbudil zasloužený poprask. Nejenže se po mnoha letech vrátil k zakázkové výrobě karoserií přesně na přání zákazníka, ale zároveň také vyrobil tehdejší nejdražší nové auto planety. Před čtyřmi roky byla jeho cena v přepočtu přes 300 milionů korun, dnes bude zcela nepochybně mnohonásobně vyšší. Sweptail ale především přilákal pozornost mnoha sběratelů automobilů, ale třeba i milovníků umění.

Britská automobilka říká, že se na ni obrátilo několik zájemců s tím, že by také rádi spolupracovali na návrhu auta podle vlastních představ. Rolls-Royce jim vyhověl, což položilo základ novému unikátnímu modelu Boat Tail. Časem totiž ze skupinky vykrystalizovala trojice se zájmem o design lodí, především jachet třídy J - ty se podle Britů vyznačují mimo jiné i výrobou s vysokým podílem ruční práce.

Rolls-Royce se nakonec s touto trojicí dohodl a vytvořil unikátní návrh vozu, který svým provedením připomíná právě lodě. Ostatně jméno Boat Tail znamená v doslovném překladu ocas lodi. Pro každého zájemce vznikne jeden kus, který sice v základu bude podobný, zároveň ale také vysoce personalizovaný a odrážející vize či záliby konkrétního zákazníka.

První vyrobený Boat Tail patří úspěšnému páru, který se navíc podle automobilky řadí mezi znalce Rolls-Royců. Ostatně jeden Boat Tail už doma mají: je z roku 1932 a vychází z Phantomu II.

Novinka má na délku téměř 5,9 metru, a i když je typická maska chladiče nově integrovaná do přední části, což by mělo vyjadřovat svobodu designérů u zakázkových karoserií, stále je na první pohled jasné, že jde o Rolls-Royce. Prozrazují to ostatně i přední světla a soška Spirit of Ecstasy.

Inspirace světem luxusních lodí je viditelná především při pohledu z profilu. Ať už jde o tvar zadní části, panoramatické čelní sklo, nebo třeba negativně skloněné zadní sloupky, které jsou viditelné jen v době, kdy má auto nataženou pevnou střechu. Tu mimochodem nevozí s sebou, v případě nepřízně počasí je ale připraveno provizorní zakrytí. Vzadu už o úplně typický Rolls-Royce nejde - světla nejsou vertikální, ale nově horizontální, grafikou podobná hlavním reflektorům.

Tím se dostáváme k prostoru za interiérem, který ze všeho nejvíc připomíná lodní palubu. Na ni odkazuje i volba materiálů, tedy dřeva s otevřenými póry doplněného prvky z kartáčované nerezové oceli. Automobilka připomíná, že se dřevěné obložení používá především v interiéru, nicméně v tomto případě bylo plně přizpůsobeno využití v exteriéru.

Zdaleka to ale není všechno, protože dřevěnou část lze otevřít. Ta je rozdělená na dva samostatné oddíly, při otevření tak vytvoří jakási pomyslná motýlí křídla. Dvířka se otevírají přesně pod úhlem 67 stupňů, na což dohlíží i pět elektronických řídicích jednotek jen pro zadní část (vymyslet jejich umístění zabralo údajně devět měsíců). Tolik jich samozřejmě není jen kvůli otevírání a zavírání, pod dvířky se totiž nalevo nachází servis pro konzumaci nápojů a napravo pro konzumaci jídla.

Řídicí jednotky tak ovládají i zámky a klimatizaci zadní části, aby se pochutiny nezkazily, stejně jako dvojitou ledničku. Ta byla primárně navržena pro skladování šampaňského značky Armand de Brignac. Na opačné straně jsou mimo jiné příbory s vyrytým jménem "Boat Tail", které vyrobila pařížská firma Christofle. Na servírování jídla a pití nechybí dva stolky a sklopné stoličky, samozřejmě od věhlasné italské nábytkářské firmy Promemoria. A pokud by snad posádku při stolování zastihlo špatné počasí, je uprostřed ukrytý velký deštník.

Ten je vyveden v modré barvě, která koresponduje s lakováním karoserie. Právě modrá je podle automobilky nejoblíbenější barvou nových majitelů, specialisté navíc neváhali lak ozvláštnit, takže v tlumeném světle je tmavší, při přímém slunečním svitu ale vyniknou metalické a krystalické prvky v něm. Aby byl lak co možná nejvíce hladký, přejel člověk prstem ještě před jeho zaschnutím charakteristickou boční linii.

Za povšimnutí také stojí tmavší odstín ručně malované kapoty, který se následně promítá i do masky chladiče. Modrá jsou částečně jinak leštěná kola. A modrá barva se objevuje i v interiéru, přičemž kůže je po vzoru kapoty na předních sedadlech tmavší, potahy zadních sedadel pro změnu odráží barvu zbytku karoserie.

Obložení obstarává stejné dřevo jako v zadní části vozu, na palubní desce je potom místo pro speciální hodinky švýcarské firmy Bovet 1822. Ta ve spolupráci s Rolls-Roycem vytvořila jedny hodinky pro muže a druhé pro ženu, které je možné nosit nejen na zápěstí, ale také je umístit na palubní desku a používat jako zabudované hodiny.

V přihrádce před spolujezdcem je pak sběratelské pero Montblanc v kazetě z kůže a hliníku, protože pár, který auto vlastní, sbírá i luxusní pera. Speciální jsou také budíky, zdobené technikou zvanou giloš, která se používá ve šperkařství nebo hodinářství.

Dohromady Rolls-Royce musel pro Boat Tail vyrobit 1813 nových dílů, přičemž celý vývoj se zájemci, kteří byli přítomni u každého kroku, trval čtyři roky. Na technické detaily byla automobilka skoupá, víme však, že vůz je možné legálně provozovat na běžných silnicích a vychází z modelu Phantom. Základem je tak architektura s hliníkovým prostorovým rámem, pod kapotou bude 6,75litrový dvanáctiválec.

Právě nová architektura umožnila návrat zakázkového karosářství, které začalo ustupovat do pozadí v polovině 60. let s příchodem samonosných karoserií (jako první Rolls-Royce ji měl typ Silver Shadow). Aktuální technický základ má totiž čtyři pevně dané body, ale mezi nimi mohou technici měnit rozměry podle své libosti a vytvořit tak základ pro prakticky jakkoliv velké auto.

Boat Tail přitom není jedinou novinkou Rolls-Roycu na poli zakázkového karosářství. Tomuto odvětví věnující se divize Rolls-Royce Coachbuild bude, i kvůli výše popsanému zájmu zákazníků, pevnou součástí portfolia automobilky. V budoucnu tak lze očekávat i další unikátní modely britského výrobce.

"Zakázková výroba karoserií poskytuje svobodu posunout se za hranice běžných omezení. Normálně existuje strop v podobě plátna, v němž se může divize Bespoke pohybovat (jedná se například o barvy, materiály nebo vzory u již existujících modelů - pozn. red.). V divizi Coachbuild však tento strop boříme. Objevujme svobodu, kterou karosářství prací přímo s našimi patrony - zákazníky nabízí," říká šéf divize Rolls-Royce Coachbuild Alex Innes.