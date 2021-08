Polské legendy socialistických silnic. Maluch, Polonez i Syrena na unikátní výstavě

Fabryka samochodów osobowych, zkráceně FSO, platila za jednoho z důležitých výrobců socialistických automobilů. Když však i do Polska přišla revoluční vlna, FSO podobně jako řada dalších automobilek východního bloku měnila majitele a dostala se do úpadku. Dnes už ve Varšavě auta nevyrábí, v bývalé lakovně je ale už potřetí k vidění výstava historie polského autoprůmyslu. Letos jsme ji navštívili.

Výstava Klasyki w FSO se letos koná již potřetí. Zajímavá je přitom nejen složením jednotlivých exponátů, které nabízejí průřez skutečně celou historií polského automobilového průmyslu (s důrazem na produkty FSO) od prvních modelů Warszawa až po automobily Daewoo a Chevrolet, ale také umístěním v bývalé lakovně továrny automobilky ve varšavské čtvrti Žeraň. Letos je k vidění na 300 exponátů rozdělených do dvou kategorií - historie polského autoprůmyslu a legendy světového motorismu.

Navštívit výstavu je možné ještě do poloviny září. Vstupné je potřeba zakoupit předem na určitou hodinu, prohlídka je komentovaná (v polském jazyce) a trvá zhruba dvě hodiny. Aktuálně najdete na stránkách akce volné časové sloty ještě na 4. a 5., 11. a 12. a 18. a 19. září. Cena vstupenky je 40 zlotých, tedy přibližně 220 korun, děti od čtyř do sedmi let mají vstup zadarmo (mladší mají vstup na výstavu zakázán).