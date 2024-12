Brit se usadil v Praze a začal úřadovat. Osm důvodů, proč milovat Aston Martin DB12

Aston Martin se naplno zabydlel v Česku. V pražských Strašnicích se začátkem prosince otevřelo první dealerství, což je dobrá zpráva i pro novináře, protože z Velké Británie dorazila konečně i testovací auta. Prvním je „super-tourer“ DB12 a tady je osm důvodů, kterými si získá vaše srdce.

Ocelově šedý Aston Martin s červeno-šedivým interiérem jde z ruky do ruky. V listopadu dorazil do Prahy a ladem rozhodně nezůstává. Den co den vyjíždí z pražských Strašnic, aby si ho mohli vyzkoušet novináři, youtubeři, známé osobnosti a samozřejmě potenciální zákazníci.

Showroom už je otevřený a dealerství CarTec Group, které vedle Astonu zastupuje ještě i značku Rolls-Royce, má ambici prodávat na českém trhu desítky aut ročně. Malá ochutnávka za volantem je určitě ten nejlepší způsob, jak přesvědčit ty správné lidi, proč stojí za to vybrat z účtu několik milionů a pořídit si výjimečné britské auto. Sestavili jsme osm bodů, čím nám DB12 během jednoho až příliš krátkého dne učaroval.

1. DB12 je krystalickou esencí automobilové kategorie zvané grand tourer, Aston Martin nicméně už při uvedení tvrdil, že s ním stanovuje kategorii "super-tourerů", protože má na víc. Zní to jako marketingové řeči, pravdou ale je, že jen málokteré auto v sobě snoubí luxus, styl, exkluzivitu i výkon v tak dokonalém koktejlu. Aston Martin je symbol "britskosti" v té nejčistší podobě. S DB12 dostáváte sofistikovaného aristokrata i bondovského rebela.

2. Je výjimečně krásný. Zejména ve zmíněném matně šedém laku vyniknou jeho dokonalé křivky, jemné obliny, výdechy i důmyslné hrany, které jako celek dokážou evokovat dva světy naráz - drsně sportovní i nadčasově elegantní. Díky tomu má auru, která nepůsobí agresivně jako nejsportovnější modely některých německých značek či lehce arogantně jako ty původem z Itálie.

3. Interiér je směsicí luxusu a originality, i když výsledek bude vždy dílem vkusu každého klienta. Středový tunel je masivní jako někdejší poldovácký ingot a je na něm možná až moc tlačítek a ovladačů, zatímco samotný multimediální displej je na poměry současných aut subtilnějších rozměrů. Vedle Ferrari Roma, které jsme testovali minulý rok, je kabina v kvalitě zpracování o míle dál.

4. Pod kapotou mu ručně poskládali V8 z dílny Mercedes-AMG, který vylepšili, jmenovitě například osazením větších turbodmychadel, výměnou vačkové hřídele, změnou kompresního poměru i systému chlazení, a tak se může pyšnit neskutečnými čísly. Naservíruje vám 500 kW (680 koní) a 800 Nm. Výjimečné hodnoty od skvělého a navíc nádherně znějícího agregátu. Spotřeba asi 22 litrů na sto k tomu holt patří.

5. Aston není jen auto, které umí být třeskutě krásné, dokáže přenést výjimečný řidičský zážitek i na silnici. DB12 je brutálně rychlá, vždyť na 100 km/h je za 3,6 sekundy a nedojde jí dech před hranicí 325 km/h, nicméně zážitek za volantem je návykově intenzivní díky mechanickému pocitu z auta.

6. Aston slibuje, že podvozek se výrazně vyztužil, je poddajnější a při rychlé jízdě daleko stabilnější. Nebudeme tu tvrdit, jak se jízdní vlastnosti auta v porovnání s DB11 vylepšily, když jsme ji neměli možnost v minulosti vyzkoušet. DB12 je každopádně fantasticky řidičské, pokud má jeho majitel odvahu. Na vlhkých pražských kostkách ale bude mít spíš stažené půlky.

7. Aston vám připomene, že v pravém řidičsky atraktivním autě je pozice za volantem naprosto zásadní. Ze záplavy všech těch moderních SUV a crossoverů jsme trochu zapomněli, jak skvělé to je, když sedíte v tenkých karbonových skořápkách opravdu nízko silnici a před vámi už je jen kapota dlouhá jako zimní noc. Pocit by se dal přirovnat k otřepanému, ale přiléhavému sloganu, že si auto na sebe "obléknete". Zpětná "bezrámová" zrcátka na tenkých tykadlech jsou už jen sympatickým detailem.

8. Fanoušci Porsche namítnou, že skutečně řidičské ikonické auto je jen jedno a nese tři číslice. A asi budou mít možná pravdu. Aston je ale jiný. Nad to všechno, co se od nejlepších grand tourerů - či super-tourerů, jak je Astonu libo, očekává, DB12 přidává cosi navíc. Nenucenou eleganci, hravost, punc exkluzivity. Propadnout jeho kouzlu je snadné. A naprosto pochopitelné.