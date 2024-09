"Pochybná kvalita je pryč, bude se prodávat skvěle." Do Česka přichází 111letá značka

Majitel dealerství CarTec Group, který je největším tuzemským prodejcem vozů a motocyklů BMW, prodejcem značky Mini a vlastní výhradní zastoupení značky Rolls-Royce, otevírá showroom britské automobilky Aston Martin. Příští rok chce prodat minimálně 35 aut.

S koncem letošního podzimu se v Česku otevírá výhradní zastoupení značky Aston Martin včetně servisního zázemí pro český a slovenský trh. Prodejcem se stává firma CarTec Group, která vlastní největší dealerství vozů a motocyklů BMW v Česku, prodává vozy Mini a od roku 2016 přibrala značku Rolls-Royce.

"Aston Martin nás poprvé oslovil před asi pěti lety. V té době ale značka nebyla úplně fit, potýkala se s nedostatečnou nabídkou vozů a především renomé pochybné kvality. Od té doby se ale hodně změnilo, a to i s příchodem nového vlastníka, který do ní výrazně investuje," vysvětluje Karel Kadlec, majitel CarTech Group, pro Hospodářské noviny, proč se tentokrát rozhodl na nabídku britské značky kývnout, přestože v autě seděl poprvé před dvěma dny kvůli focení.

"Věřím, že má velký potenciál, když se tu i bez zastoupení prodají nižší desítky vozů. Vidíme to i na prodejích nejen Rolls-Roycu, ale vrcholných variant BMW. Klientela v Česku existuje a zájem o top výkonné ultraprémiové modely je značný," dodává Kadlec s tím, že v jejich nabídce vyplňuje mezeru mezi luxusními modely, jak těmi víc sportovními od BMW, tak modely Rolls-Royce, které představují vlastní třídu. "Věříme, že tu je klientela, pro kterou jsou i ty nejvýkonnější modely BMW 'málo', ale u Rollsu jim chybí sportovnost a adrenalin," myslí si Kadlec.

Podle statistik SDA se loni v Česku registrovalo 35 aut i bez tuzemského zastoupení.

Oficiální oznámení proběhlo ve čtvrtek 12. září v prostorách britského velvyslanectví, kam značka dovezla z Velké Británie dva modely. Šedý Grand Tourer DB12 a oranžový Vantage. Na čerstvou novinku, vrcholný typ Vanquish s dvanáctiválcovým motorem o výkonu 835 koní, který měl premiéru teprve 2. září, si ještě musí počkat.

Showroom zatím ještě není hotový. Bude stát v pražských Strašnicích v prostorách areálu CarTec Group, v budově, kde se nyní nachází dealerství BMW.

"Bude ale kompletně oddělený, máme vlastní servisní zázemí. Investujeme do něj jen o něco méně, než nás nyní stálo inovování showroomu značky Rolls-Royce," říká Kadlec. Částka do přestavby prodejny Rollsu přitom překročila hranici 30 milionů korun. "Chtěl bych se zkrátka vejít do jednoho milionu eur, tedy 25 milionů korun," říká nakonec pro HN Kadlec.

Dealerství by mělo být hotové zhruba na jaře příštího roku, do té doby bude ve Strašnicích k dispozici pro zákazníky provizorní showroom s dvěma vystavenými vozy. Pokud by se zastoupení velmi dařilo, v budoucnu by mohla vzniknout například servisní pobočka v Brně.

Karel Kadlec věří, že i jako začínající luxusní značce na českém trhu se bude prodejně dařit už od začátku. "Doufáme, že prodáme příští rok minimálně tolik aut, co se zde prodalo bez dealerství. To beru jako naprosté minimum," uvažuje o plánech. V současnosti má značka v nabídce čtyři modely, Vantage, DB12, SUV DBX707 a zmíněnou vlajkovou loď, dvanáctiválec Aston Martin Vanquish.

Ceny vozů se pohybují zhruba okolo deseti milionů korun s tím, že vždy záleží na přání zákazníků, jakou výbavu si objednají, stejně jako v případě luxusních vozů Rolls-Royce.

Proč si Karel Kadlec myslí, že se značce Aston Martin bude prodejně dařit, vysvětluje v několika bodech. "Zeptejte se lidí, co je napadne, když se řekne Aston Martin. Odpoví Bond, James Bond. Britský agent jezdil mnoha vozy různých značek, ale DB5, a nejenom ona, je nepochybně pro bondovky ikonickým autem. Lidé mají značku rádi, je výjimečná," říká nejdříve.

"Především pak víme, že se zmíněná kvalita zlepšila a Aston si vylepšil renomé. Přispívá i účast ve Formuli 1 a především přístup vlastníka Lawrence Strolla. Aston Martin není součástí žádného velkého koncernu, nedopadají na něj aktuálně povinnosti splňovat emisní limity. A teď, když se svět zase lehce vrací k vývoji klasických spalovacích motorů, Aston Martin přišel s fenomenálním dvanáctiválcem," dodává Kadlec.

