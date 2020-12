Dobíjení elektromobilů u Billy je zdarma, stačí aplikace ChargeUp

Některé obchodní řetězce v Česku instalují na zdi svých supermarketů dobíječky pro elektromobily. Vnímají, že tímto krokem mohou úspěšně přilákat zákazníky, kteří elektromobil vlastní. Ti si svůj vůz zde nabijí a v mezičase nakoupí. Ačkoli elektromobilita je v Česku stále ještě v plenkách, bonus pro elektromobilisty nabízí čím dál více obchodů.

Jako první s instalací wallboxů na parkovištích u supermarketů přišla v roce 2016 v rámci pilotního programu Billa, nyní si auto na elektřinu můžete dobít i u vybraných obchodů v řetězci Kaufland, Globus i Lidl. Billa aktuálně provozuje osm dobíjecích míst po celé České republice s tím, že na několika z nich je k dispozici více dobíjecích bodů. Nové nabíječky jsou ve výstavbě. Dobíjení probíhá zdarma a váže se na otevírací dobu obchodů, aby zde elektromobilisté neparkovali a nenabíjeli zdarma přes noc, kdy je supermarket zavřený.

Majitelem infrastruktury je řetězec, ale software, který stanice obsluhuje, Bille výhradně poskytuje firma Unicorn. Majitel elektrovozu, který si chce auto u Billy dobíjet, nepotřebuje žádné čipy nebo RFDI karty, stačí použít aplikaci ChargeUp. Se stanicí se spojí prostřednictvím QR kódu a zahájí nabíjení. Pro každou bezplatnou transakci je vyhrazena obvykle jedna hodina, aby zde lidé neparkovali déle, aniž by nakupovali. V mobilní aplikaci s mapou je také možné zarezervovat si dobíjecí bod zhruba pět minut předtím, než ke stanici dorazíte. Viditelné jsou v běžných aplikacích s mapami stanic po celé ČR, tedy například na Evmapa.cz nebo Polyfazer.cz. Zde jsou k dispozici i detailnější informace o nabíječce, tedy jaký poskytuje výkon a jaké jsou k dispozici konektory.

"Billa vnímá dobíjení jako další přidanou hodnotu pro své zákazníky a slibuje si, že tím osloví zajímavou skupinu zákazníků. Jsou to relativně majetní lidé, kteří si vybírají, kde utratit své peníze mimo jiné i podle toho, zda tam mohou dobít své auto," říká Ondřej Synek ze společnosti Unicorn.

"I když platba u těchto stanic neprobíhá, nad stanicemi držíme neustálý dohled a řešíme, pokud nastanou nějaké problémy s dobíjením. V takových případech poskytujeme řidičům nonstop telefonickou podporu," vysvětluje Ondřej Synek.

Dlouhodobě nejvytíženější nabíječkou jsou dvě parkovací místa u vchodu do supermarketu Billa v Praze-Řepích. "Ačkoli jde o starší typy stanic, stále jsou oblíbené, lidé jezdí z centra Prahy ze zaměstnání, nakoupí, přitom něco málo dobijí a pak pokračují domů za Prahu," říká Ondřej Synek.

Podle něj mají dobíječky u řetězce odběr v řádu několika tisíc kWh za měsíc a odebraná elektřina na takové stanici měsíčně dosáhne hodnoty v jednotkách až malých desítkách tisíc korun. Billa staví nejen pomalé AC stanice, které dobíjejí výkonem 11 nebo 22 kW s konektorem Mennekes, ale i rychlejší 50kW DC dobíječky s CCS konektorem, které se vyplatí tam, kde se očekává větší obslužnost. Aktuálně se instalují wallboxy u Billy v Prostějově, Břeclavi a další na Moravě.

Unicorn a Škoda Auto

Firma Unicorn je jedním z poskytovatelů řídicího systému dobíjecích stanic pro automobilku Škoda Auto, resp. Ško-Energo, která má aktivity v oblasti elektromobility v rámci koncernu na starosti. Ta začala dobíjecí stanice ve výrobních areálech Škody Auto stavět už v roce 2017, a to zejména pro potřeby zaměstnanců a také pro výzkum a vývoj. "Zhruba před čtyřmi lety nás oslovili kolegové ze společnosti Ško-Energo, abychom jim pomohli navrhnout systém pro řízení dobíjecích stanic, které plánovali v rámci výrobních areálů," vysvětluje Ondřej Synek.

První generace softwarového řešení od Unicornu, kterou společnost Ško-Energo využívá pro management dobíjecí infrastruktury, bude začátkem příštího roku nahrazena novým cloudovým systémem ChargeUp CPO. Ten aktuálně využívá i řada dealerství značky Škoda Auto a několik desítek provozovatelů dobíjecí infrastruktury v Česku a na Slovensku. Díky aplikaci ChargeUp ESP mohou nejen tato dealerství nabídnout dobíjení také veřejnosti na zpoplatněné bázi. Kromě toho budou brzy stanice nabízené v rámci aplikace ChargeUp ESP dostupné také uživatelům aplikace Sygic, což je třetí nejpoužívanější mobilní navigace na světě, anebo v rámci mezinárodní partnerské sítě Hubject.

"Naše řešení je poskytované pouze ve formě cloudové služby, tzn. naši zákazníci nemusí řešit provoz ani údržbu systému, o to se staráme my. Slouží zejména k získání kontroly nad dobíjecími stanicemi a podporuje jejich monetizaci, pokud se zákazník rozhodne stanice zpoplatnit a nabízet veřejnosti. V takovém případě musí provozovatel splnit řadu legislativních povinností nebo zajistit podporu pro koncové zákazníky, řidiče, což je přesně to, s čím našim zákazníkům pomáháme," vysvětluje Ondřej Synek.

Unicorn má v plánu brzy vstoupit do byznysu dobíjecích stanic a souvisejících služeb. "Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu dobíjecích stanic nejen v České republice jsme se rozhodli od ledna 2021 nabízet komplexní služby dodávky dobíjecí infrastruktury na klíč, a to včetně projekce, instalace a následného servisu, a to na čtyřech vybraných trzích," dodává Synek, bližší detaily však firma zatím zveřejnit nechce. Vlastní síť dobíjecích stanic však Unicorn dle jeho slov zatím neplánuje.