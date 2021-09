Aktivisté se spustili z dálničních mostů, zablokovali dopravu. Protestují proti autům

V den oficiálního zahájení autosalonu v Mnichově se aktivisté bojující za klima rozhodli protestovat proti jeho konání na několika místech najednou. Zhruba 15 protestujících v tričkách Greenpeace stálo po prsa ve vodě před budovou s transparenty v ruce, jiní se spustili na lanech z dálničních mostů v okolí Mnichova a umisťovali na ně transparenty. Zcela tak zablokovali dopravu, která hodiny stála.

Ekologičtí aktivisté protestující proti konání autosalonu v den oficiálního zahájení zablokovali dopravu na dálnicích v okolí Mnichova. Podle policie na několika dálničních mostech vyvěsili transparenty, několik z nich ze skupiny Aktion Autofrei se na lanech spustilo do prostoru těsně pod most například na dálnici A96 v úseku mezi Gilchingem a Germeringem, odkud je pak policie musela pomocí techniky dostat do bezpečí.

Policie byla nucena kvůli počínání aktivistů uzavřít i další přístupové dálniční trasy ve směru na Mnichov, například dálnici A92 a také dálnici A8. Obchvat okolo Mnichova byl proto kvůli záchranným operacím ráno během dopravní špičky zablokovaný, což na několik hodin zcela zastavilo dopravu a kolony se rozjížděly ještě kolem poledne.

"Jejich jednání je nebezpečné pro všechny zúčastněné," řekl mluvčí mnichovské policie, jak uvedl německý zpravodajský server Merkur.de. Akce nebyla předem nahlášená. Aktivisté podle svého vyjádření chtějí města bez aut, kompletně zastavit projekty na výstavbu dálniční sítě a propagují veřejnou dopravu.

Zhruba patnáctičlenná skupina Greenpeace v úterý ráno protestovala na výstavišti, kde se autosalon koná. Aktivisté stáli po prsa ve vodě a nad hlavami drželi transparenty, na kterých upozorňovali, že v boji proti změnám klimatu se má udělat více. Pokojný protest skončil po půlhodině tím, že lidé z vodních ploch vylezli ven.

Aktivisté upozorňují, že na následující dny a také víkend, kdy se očekává větší počet návštěvníků automobilového veletrhu, plánují další protestní akce, kterými chtějí průběh "přehlídky mobility", jak organizátoři o mnichovském autosalonu mluví, maximálně narušit.