Bedlivě střežený rodinný ideál na vlastní kůži. Autosalonové dojmy z VW Multivan

Dobře schovanou novinkou na autosalonu byla nová generace rodinného všeuměla, VW Multivan. Dostat se k němu nebylo jen tak. Volkswagen si model s označením T7 na autosalonu v Mnichově hlídal jako oko v hlavě a nepustil k němu každého. Nám se to nakonec podařilo.

V záplavě čistých elektromobilů na stánku VW se ostatně Multivan vymykal, automobilka se neodvážila postavit na stánek naftovou nebo čistě benzinovou variantu, i tak to ale bylo jediné vystavené auto se spalovacím motorem pod kapotou. Stála tu plug-in hybridní verze s pohonným ústrojím, které ve své podstatě známe i ze Superbu iV.

Auto tedy má pod kapotou speciálně pro plug-in hybrid upravený motor 1.4 TSI o výkonu 110 kW a v šestistupňové dvouspojkové převodovce je integrovaný elektromotor o výkonu 85 kW. Celkem tak má auto 160 kW a díky 13kWh baterii by na jedno nabití měl Multivan zvládnout přibližně 50 kilometrů.

Plug-in hybridní pohonné ústrojí se do Multivanu dostalo proto, že se již vlastně nejedná o dodávku, ale osobní MPV. Verze T7 nebude nabízena jako užitková, tuto roli zastane stávající Transporter T6.1.

Novinka používá platformu MQB, kterou známe z Passatu nebo Superbu, má však výrazně na více než tři metry natažený rozvor. K dostání bude ve dvou délkových variantách. Kratší bude mít lehce pod pět, delší nad 5,1 metru.

Navzdory tomu, že je auto oproti stávajícímu Multivanu o sedm centimetrů delší, o pět centimetrů nižší střecha z něj dělá na pohled méně zavalité auto. Aerodynamice pomáhají výrazné ploutvičky na zadních výklopných dveřích.

Oproti Passatu nebo Superbu umožnila karoserie Multivanu lepší zástavbu baterie. Ta je kompletně ve zcela ploché podlaze a nikterak neomezuje využitelný vnitřní prostor.

Nechybí praktický systém kolejnic, který umožňuje nebývalou variabilitu interiéru - sedadla ve dvou zadních řadou jdou nezávisle na sobě posouvat, po prostřední "koleji" se pohybuje středová konzola, v níž jsou integrované výklopné stolečky. Stačí zmáčknout tlačítko, konzola vyjede směrem nahoru a pak už z ní jen stačí vytáhnout stolek. Ve druhé řadě jsou k dispozici ještě výklopné stolky na opěradlech předních sedadel. Za příplatek půjde sedadla v prostřední řadě otáčet.

Výraznou změnou je nastupování. Stále není úplně "osobákové", podlaha je v Multivanu i nadále výš, ale už se do ní nestoupá jako po schodech. Za volantem se také sedí níže, přirozeněji, s více nataženýma nohama. To by mělo být příjemnější na delších cestách.

Navzdory nižší střeše je místa nad hlavou relativně dost. Pomáhá zde příplatkové dvojité střešní okno (menší nad řidičem a spolujezdcem, větší nad zadními pasažéry). Nemá již typickou krycí roletku, místo toho sází na odrazové vrstvy, které zamezí průniku slunečních paprsků.

Palubní deska se nese v duchu posledních Volkswagenů, před řidičem jsou digitální budíky, napravo od volantu je typicky minimalistický volič automatu.

Dotykově se zde ovládá naprosto všechno - od klimatizace po navigaci. Líbil se nám ale výklopný odkládací prostor na středové konzole a hlavně to, že oproti ostatním dodávkám palubní deska směrem dopředu klesá a umožňuje překvapivě slušný výhled na kapotu. To usnadní parkování.

Nový Multivan dorazí na český trh v lednu příštího roku. Pokud se divíte, proč nemá čistě elektrickou verzi, tak vězte, že ta dorazí v podobě podobně velkého ID.Buzz rovněž někdy v příštím roce. Volkswagen ID. Buzz mj. využije i jako základ pro své autonomní snahy. Plánuje na jeho základech autonomní rozvážkovou dodávku i robotický taxík, který by měl začít v roce 2025 vozit první cestující v německém Hamburku.