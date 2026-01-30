Apple hlásí silný růst, prodeje iPhonů lámou rekordy

Americká technologická společnost Apple zvýšila tržby v prvním čtvrtletí meziročně o 16 procent na 143,8 miliardy dolarů (2,9 bilionu Kč), a překonala tak odhady analytiků. Pomohla jí vysoká poptávka po jejích chytrých telefonech a prudké oživení v Číně. Společnost to uvedla ve čtvrtek po skončení burzovního obchodování ve Spojených státech. Vyšší než očekávaný vykázala i zisk.
Tržby z prodeje iPhonů vzrostly za tři měsíce do 27. prosince na 85,27 miliardy dolarů, což také výrazně předčilo očekávání analytiků. Apple uvedl, že prodej iPhonů byl rekordní ve všech regionech.
„Poptávka po iPhonu byla prostě ohromující, tržby meziročně vzrostly o 23 procent a dosáhly nejvyššího čtvrtletního výsledku v historii,“ řekl agentuře Reuters generální ředitel Tim Cook.
Tržby v Číně meziročně vyskočily o 38 procent na 25,53 miliardy dolarů, rovněž výrazně nad odhady. Apple v zemi čelil tlaku ze strany místních konkurentů a regulačních orgánů. Cook ale uvedl, že telefony iPhone tam nyní zaznamenaly rekordní tržby a přístroj iPhone 17 vykázal dvouciferný růst počtu uživatelů, kteří k němu přešli od Androidu.
Za očekáváním zaostaly wearables (nositelná elektronika), jako jsou třeba bezdrátová sluchátka AirPods, a domácí produkty a příslušenství. Apple loni uvedl na trh produkt s názvem AirPods Pro 3, který dokáže překládat z jazyka do jazyka, ale nedokázal pokrýt velkou poptávku po tomto zařízení.
ŽIVĚPutin zastaví palbu na Kyjev, slíbil mi to, říká Trump. I Zelenskyj s tím počítá
Ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev, prohlásil dnes podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump. Ukrajinská metropole se po opakovaných ruských úderech potýká s problémy v zásobování elektrickou energií, teplem i vodou.
"Jde o etické paradoxy." Jiří Havelka o tom, co škodí Dejvickému divadlu
Může současné umění ztvárnit příběh reálných postav, aniž by s tím souhlasily? Téma, které v Česku odstartovala kauza kolem filmu Sbormistr a jeho volném pojetí příběhů dívek. Podle režiséra Jiřího Havelky se v Česku pomalu učíme definovat pravidla pro umělecké pojetí „skutečných příběhů“ a jejich „majitelé“ v něm podle něj mají důležitý hlas.
Energie zlevňují: ČEZ snížil ceny plynu i elektřiny pro nové klienty
Energetická společnost ČEZ od pátku zlevnila pro nové zákazníky fixované ceny energií. Dodávky plynu se závazkem ČEZ nově nabídl za cenu meziročně nižší až o 40 procent, ceny některých fixovaných tarifů elektřiny klesnou meziročně až o desetinu. ČEZ o tom informoval v tiskové zprávě. Energie postupně zlevňují i další dodavatelé, například E.ON nyní zavedl plně digitální tarif.
Zacha pomohl v NHL gólem k výhře Bostonu, Dobeš vychytal další výhru
Pavel Zacha přispěl v NHL jedním gólem k výhře hokejistů Bostonu 6:3 nad Philadelphií. Jakub Dobeš zastavil 26 střel, dovedl Montreal k výhře 7:3 nad Coloradem a byl zvolen druhou hvězdou utkání. Karel Vejmelka inkasoval třikrát v posledních dvou minutách, během kterých Carolina otočila v utkání s Utahem skóre z 2:4 na konečných 5:4.
ŽIVĚVenezuelská ropa se otevírá světu, USA zmírňují sankce
Venezuela schválila reformu ropného sektoru, která umožňuje větší zapojení soukromých a zahraničních společností. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v reakci na to uvolnila velkou část sankcí vůči venezuelskému ropnému průmyslu, informovaly agentury Reuters a AP.