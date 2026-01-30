Přeskočit na obsah
Ekonomika

Apple hlásí silný růst, prodeje iPhonů lámou rekordy

ČTK

Americká technologická společnost Apple zvýšila tržby v prvním čtvrtletí meziročně o 16 procent na 143,8 miliardy dolarů (2,9 bilionu Kč), a překonala tak odhady analytiků. Pomohla jí vysoká poptávka po jejích chytrých telefonech a prudké oživení v Číně. Společnost to uvedla ve čtvrtek po skončení burzovního obchodování ve Spojených státech. Vyšší než očekávaný vykázala i zisk.

FILE PHOTO: Apple event in Cupertino
Apple uvedl, že prodej iPhonů byl rekordní ve všech regionech.Foto: REUTERS
Tržby z prodeje iPhonů vzrostly za tři měsíce do 27. prosince na 85,27 miliardy dolarů, což také výrazně předčilo očekávání analytiků. Apple uvedl, že prodej iPhonů byl rekordní ve všech regionech.

„Poptávka po iPhonu byla prostě ohromující, tržby meziročně vzrostly o 23 procent a dosáhly nejvyššího čtvrtletního výsledku v historii,“ řekl agentuře Reuters generální ředitel Tim Cook.

Tržby v Číně meziročně vyskočily o 38 procent na 25,53 miliardy dolarů, rovněž výrazně nad odhady. Apple v zemi čelil tlaku ze strany místních konkurentů a regulačních orgánů. Cook ale uvedl, že telefony iPhone tam nyní zaznamenaly rekordní tržby a přístroj iPhone 17 vykázal dvouciferný růst počtu uživatelů, kteří k němu přešli od Androidu.

Za očekáváním zaostaly wearables (nositelná elektronika), jako jsou třeba bezdrátová sluchátka AirPods, a domácí produkty a příslušenství. Apple loni uvedl na trh produkt s názvem AirPods Pro 3, který dokáže překládat z jazyka do jazyka, ale nedokázal pokrýt velkou poptávku po tomto zařízení.

