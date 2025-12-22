Přeskočit na obsah
Benative
22. 12.
Ekonomika

Apple dostal v Itálii obří pokutu. Viní ho z dominantního postavení na mobilním trhu

ČTK

Italský antimonopolní úřad (AGCM) uložil americkému technologickému gigantu Apple a dvěma jeho divizím pokutu 98,6 milionu eur (zhruba 2,4 miliardy Kč). Úřad v pondělní tiskové zprávě uvedl, že sankce je za zneužití dominantního postavení na trhu mobilních aplikací. Apple se k pokutě bezprostředně nevyjádřil, uvedla agentura Reuters.

FILE PHOTO: Apple logo at an Apple store in Paris
Apple v září vyzval Evropskou komisi, aby zrušila nařízení o digitálních trzích (DMA)Foto: REUTERS
Firma podle regulátora porušila evropské předpisy tím, jak provozuje svůj obchod s aplikacemi App Store. V něm si podle úřadu firma udržuje absolutní dominanci ve vztahu k vývojářům aplikací třetích stran. Úřad firmu začal vyšetřovat v květnu 2023 s tím, že Apple od dubna 2021 znevýhodňoval vývojáře aplikací třetích stran zavedením opatření, které označil za "přísnější pravidla ochrany soukromí".

Antimonopolní úřad uvedl, že Apple vyžadoval po externích vývojářích získání zvláštního souhlasu se sběrem dat a jejich propojováním pro reklamní účely. Činil to prostřednictvím obrazovky, na kterou přidal výzvu nazvanou App Tracking Transparency.

„Podmínky používání App Tracking Transparency jsou stanoveny jednostranně, poškozují zájmy obchodních partnerů společnosti Apple a nejsou přiměřené deklarovanému cíli ochrany soukromí,“ uvedl regulátor. Zároveň dodal, že tento postup není v souladu s pravidly ochrany osobních údajů. Vývojáři byli navíc nuceni duplicitně vyžadovat souhlas ke stejnému účelu, doplnil úřad.

Vyšetřování bylo podle antimonopolního úřadu složité. Úřad je vedl v koordinaci s Evropskou komisí a dalšími mezinárodními antimonopolními regulátory.

Apple v září vyzval Evropskou komisi, aby zrušila nařízení o digitálních trzích (DMA). To je rozsáhlý soubor pravidel určených k omezení vlivu velkých technologických firem, považovaný v EU za přelomový. Podle Applu by unie měla zavést nové nařízení, které by bylo vhodnější. Komise v dubnu vyměřila Applu pokutu 500 milionů eur právě v souvislosti s porušováním tohoto nařízení.

