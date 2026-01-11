Zemřel religionista a teolog Ivan Štampach, bylo mu 79 let. Na sociální síti o tom informovala Starokatolická církev v ČR.
Byl mimo jiné také komentátorem církevního i společenského dění a pedagogem. Server Christnet uvedl, že Štampach zemřel v neděli v domově pro seniory v Sulické ulici v Praze.
Narodil se 18. února 1946 americkému vojákovi a české dívce. Vztah se ale záhy rozpadl a chlapec putoval do kojeneckého ústavu. Brzy jej adoptovali manželé Štampachovi. Dětství strávil krátce v Plzni a poté v Trenčíně na Slovensku.
Vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě se sídlem v Trnavě. Následně na brněnské Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně dálkově studoval filozofii a pedagogiku, na počátku 70. let ho však z politických důvodů vyloučili.
Během normalizace byl aktivním členem neoficiálních kulturních a intelektuálních proudů. Vydával samizdatový měsíčník Acta incognitorum. V roce 1983 byl v Berlíně vysvěcen na kněze a pořádal tajné teologické přednášky. O čtyři roky později vstoupil do dominikánského řádu a přijal jméno Odilo.
Na konci tisíciletí z řádu vystoupil, protože odmítal přijmout požadavky Římskokatolické církve. Otevřeně kritizoval požadavek církve, aby všichni teologové podepsali prohlášení Professio fidei (Vyznání víry). To podle Štampacha omezovalo badatelskou svobodu teologů a cesty k víře podávalo příliš administrativně.
Vedle akademické práce byl aktivní i ve veřejném a politickém životě. Působil jako člen předsednictva Českého helsinského výboru. V parlamentních volbách v červnu 2002 byl jako nestraník lídrem kandidátky Strany zelených v Pardubickém kraji. Byl rovněž zakládajícím členem Křesťansko-sociální platformy tehdejší ČSSD.
„Pro mnoho starokatolických teoložek a teologů byl doc. Štampach inspirativním katolickým hlasem, který se nechtěl a nemohl vejít do žádných škatulek a mantinelů,“ uvedla Starokatolická církev.
Grizzly mu byl přednější než život. Osudná chyba muže, který věřil, že se stal medvědem
Chtěl dokázat, že krvelačnost šelem je jen mýtus. Třináct let žil v aljašské divočině bok po boku s půltunovými kolosy, zpíval jim a dával jména. Timothy Treadwell věřil, že má s grizzly výjimečné pouto, které ho ochrání. Jenže stačilo jedno osudné rozhodnutí, pár dní zpoždění a zapnutá kamera, která bez milosti zachytila konec jednoho velkého snu.
Austrálii pustoší požáry. Hasičům potrvá týdny, než je dostanou pod kontrolu
Podle australských úřadů potrvá hasičům týdny, než dostanou pod kontrolu rozsáhlé lesní požáry. Ty vypukly v jihovýchodním státě Viktorie ve středu a od té doby zničily desítky budov, přerušily elektřinu tisícům domácností a spálily statisíce hektarů půdy, napsala agentura Reuters.
Mozaika vykloubené doby. Mrazivý dokument Kapitol vs. Kapitol ukazuje rozklad hodnot
Je to pět let od zlomového momentu, kdy příznivci Donalda Trumpa po jeho prohře v prezidentských volbách zaútočili na Kapitol Spojených států amerických. A do českých kin vstupuje dokument Kapitol vs. Kapitol, jenž skrze davem natáčená videa skládá mozaiku vykloubené doby.
Americká armáda provedla údery napříč Sýrií, cílem byl Islámský stát
Americká armáda oznámila, že v sobotu napříč Sýrií provedla několik úderů zaměřených na teroristickou organizaci Islámský stát
Nikaragua po americkém tlaku oznámila propuštění desítek vězňů
Nikaragujské úřady v sobotu propustily několik desítek vězňů, oznámily agentury AFP a Reuters. Managua tak učinila poté, co Spojené státy v pátek požadovaly, aby země propustila více než 60 politických vězňů.