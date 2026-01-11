Přeskočit na obsah
Zemřel religionista a teolog Ivan Štampach, bylo mu 79 let

ČTK

Zemřel religionista a teolog Ivan Štampach, bylo mu 79 let. Na sociální síti o tom informovala Starokatolická církev v ČR.

Štampach: Duka o zneužívání chlapců věděl, nepřipustí chybu, obětí jsou u nás stovky
Byl mimo jiné také komentátorem církevního i společenského dění a pedagogem. Server Christnet uvedl, že Štampach zemřel v neděli v domově pro seniory v Sulické ulici v Praze.

Narodil se 18. února 1946 americkému vojákovi a české dívce. Vztah se ale záhy rozpadl a chlapec putoval do kojeneckého ústavu. Brzy jej adoptovali manželé Štampachovi. Dětství strávil krátce v Plzni a poté v Trenčíně na Slovensku.

Vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě se sídlem v Trnavě. Následně na brněnské Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně dálkově studoval filozofii a pedagogiku, na počátku 70. let ho však z politických důvodů vyloučili.

Během normalizace byl aktivním členem neoficiálních kulturních a intelektuálních proudů. Vydával samizdatový měsíčník Acta incognitorum. V roce 1983 byl v Berlíně vysvěcen na kněze a pořádal tajné teologické přednášky. O čtyři roky později vstoupil do dominikánského řádu a přijal jméno Odilo.

Na konci tisíciletí z řádu vystoupil, protože odmítal přijmout požadavky Římskokatolické církve. Otevřeně kritizoval požadavek církve, aby všichni teologové podepsali prohlášení Professio fidei (Vyznání víry). To podle Štampacha omezovalo badatelskou svobodu teologů a cesty k víře podávalo příliš administrativně.

Vedle akademické práce byl aktivní i ve veřejném a politickém životě. Působil jako člen předsednictva Českého helsinského výboru. V parlamentních volbách v červnu 2002 byl jako nestraník lídrem kandidátky Strany zelených v Pardubickém kraji. Byl rovněž zakládajícím členem Křesťansko-sociální platformy tehdejší ČSSD.

„Pro mnoho starokatolických teoložek a teologů byl doc. Štampach inspirativním katolickým hlasem, který se nechtěl a nemohl vejít do žádných škatulek a mantinelů,“ uvedla Starokatolická církev.

