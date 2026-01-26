Přeskočit na obsah
Benative
26. 1. Zora
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Zemřel malíř, sochař a ilustrátor Boris Jirků, bylo mu 70 let

ČTK

Zemřel malíř, sochař, ilustrátor a pedagog Boris Jirků, bylo mu 70 let. úmrtí umělce potvrdila mluvčí Západočeské univerzity v Plzni Andrea Čandová. Jirků tam působil na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.

BORIS JIRKŮ, výtvarník, výstava Boris Jirků - kresba, obrazy, grafika, ilustrace, úsměv
Boris Jirků.Foto: Vostárek Josef
Reklama

Práce Jirků je možné nyní v Plzni vidět například v univerzitní Galerii Ladislava Sutnara, kde je od poloviny ledna výstava Čtyři v obraze a jeden ve vaně.

Jirků se věnoval volné kresbě, malbě, grafice, ilustraci, dřevěné i kovové plastice a výtvarným realizacím v architektuře. Jeho dílo je zastoupeno v předních českých i zahraničních sbírkách. Zúčastnil se několika desítek kolektivních výstav v Česku i v zahraničí.

Související

Zprávu o umělcově úmrtí potvrdila také mluvčí fakulty Monika Bechná. Jirků byl podle ní aktivním pedagogem, učil figurální kresbu a malbu. „Dokonce teď má spolu s kolegy aktuální výstavu v Galerii Ladislava Sutnara v centru Plzně,“ uvedla Bechná.

Výstava začala 14. ledna, představuje pět výrazných osobností Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, které stály u počátků fakulty, nebo se k nim následně brzy připojily.

Reklama
Reklama

„Jsou to umělci, kteří dlouhodobě formují podobu školy, její pedagogický i tvůrčí charakter - Mikoláš Axmann, Boris Jirků, Karel Míšek, Josef Mištera a Benedikt Tolar. Ačkoliv se jejich tvorba liší výrazem, technikou i zaměřením, spojuje je zásadní vliv na vývoj fakulty i české výtvarné scény,“ uvedla galerie.

Boris Jirků se narodil 10. dubna 1955 ve Zlíně. V letech 1970 až 1974 absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a v letech 1974 až 1980 Akademii výtvarných umění v Praze. Už při studiu na AVU získal za diplomovou práci volné ilustrace na téma Gabriela Garcíi Márqueze cenu akademie.

Související

Od roku 1991 učil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, 17 let vedl výuku figurální kresby a malby, krátce působil i jako rektor. Vedle Plzně působil v poslední době i jako vedoucí a garant doktorandského a magisterského programu na Fakultě výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici na Slovensku.

Jirků byl zakladatelem a vůdčí osobností mezinárodního projektu Figurama, který každoročně na výstavách představuje nejlepší figurální kresby a malby studentů evropských univerzit. Doprovázejí je katalogy, workshopy, přednášky a výstavy pedagogů.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Lyžování, ilustrační foto
Lyžování, ilustrační foto
Lyžování, ilustrační foto

Čtrnáctiletý český lyžař zemřel po pádu v Rakousku. Ani helma mu nepomohla

Čtrnáctiletý chlapec z Česka v pondělí zemřel po pádu v lyžařském středisku Feuerkogel ve spolkové zemi Horní Rakousy. Utrpěl těžká poranění hlavy, kterým podlehl. Představitel místní policie Bernhard Magritzer uvedl, že hoch přepadl přes okraj sjezdovky a po několika metrech dopadl na kamenitou půdu. Jedná se již o druhý případ úmrtí českého občana v Rakousku za poslední dva týdny.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama