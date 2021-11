Zemanův podpis třikrát jinak. Nejde o padělání, lze to vysvětlit, upozorňují experti

Policie v souvislosti s podpisem prezidenta Miloše Zemana na listině o svolání ustavující schůze nově zvolených poslanců prověřuje podezření z padělání. Deník Aktuálně.cz nyní získal další listiny se Zemanovou signaturou. Všechny podpisy se navzájem liší. Podle písmoznalců oslovených Aktuálně.cz je neshoda v podpisu u jednoho člověka vysvětlitelná mimo jiné nemocí neurologické povahy.

Dosluhující předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) navštívil prezidenta Miloše Zemana 14. října v Ústřední vojenské nemocnici. V tu chvíli tam byl Zeman hospitalizovaný pátý den, důvodem je podle dostupných informací chronická nemoc jater. Na krátkém setkání podepsal listinu, kterou svolal ustavující jednání Poslanecké sněmovny vzešlé z říjnových voleb. Vondráček pak dekret předvedl médiím.

Dokument vyvolal pozornost právě podpisem. Zemanova signatura byla výrazně čitelnější než jeho běžný podpis z dřívější doby. Aktuálně.cz nyní získalo další dvě oficiální listiny (jednu z poslední doby) signované prezidentem. První stvrzuje jmenování nového předsedy Krajského soudu v Brně ke 13. říjnu. Prezident ji podle dřívějšího vyjádření mluvčího Jiřího Ovčáčka pro Aktuálně.cz podepsal v Lánech krátce před hospitalizací.

Další dokument pochází z července 2014, Zeman jím jmenoval předchozího šéfa brněnského krajského soudu. Signatura u nového předsedy se podobou a čitelností blíží podpisu na dokumentu o svolání nové sněmovny. Podpis z července 2014 je naopak čitelný nejméně. Jde o Zemanův klasický podpis, kdy především u svého příjmení písmena nedotahuje a naopak přechází v jednu linku.

Textový a zjednodušený podpis

„Písmo je projevem mozkové činnosti, dál se přenáší kostrosvalovým aparátem. Pokud člověk trpí nemocí neurodegenerativní povahy, v písmu mohou nastat změny,“ řekl Aktuálně.cz k proměnlivému podpisu soudní znalec v oboru písmoznalectví Jan Klapač. Jak Aktuálně.cz upozornilo před dvěma týdny, Zeman podle různých zdrojů trpí encefalopatií. Jde o uvolňování škodlivin do mozku, k jejichž úniku dochází vlivem jejich nezpracování kvůli nemocným játrům.

Podpisy u každého člověka se dělí do dvou základních skupin. První představuje podpis textový. Jde o signaturu, u níž jsou jednotlivá písmena jasně rozpoznatelná. Z takového podpisu jeho opakováním, zafixováním a zrychlováním může vzejít podpis zjednodušený. U něj jsou jednotlivé znaky čitelné méně, případně vůbec (podpisy jsou ke srovnání v galerii, pozn. aut.).

Zemanův podpis na sněmovní listině by podle Klapače odpovídal textové podobě, u jmenování předsedy Krajského soudu v Brně z července 2014 lze signaturu považovat za zjednodušenou a podpis u jmenování nového šéfa soudu se nachází přesně mezi. Klapač upozorňuje, že poslední zmíněná signatura byla Zemanovou nemocí ovlivněná v menší míře než následný podpis k ustavující sněmovní schůzi.

„Zdá se, že v tu chvíli u pana prezidenta docházelo na rozpomínání na jeho původní podpisový vzor. Tedy podpis, ze kterého se v předchozích letech vyvinul zjednodušený s tou charakteristickou linkou u příjmení,“ poznamenal znalec k signatuře později prezentované Vondráčkem. „Je také možné, že u významných příležitostí zvolí spíše textovou variantu,“ nabízí další vysvětlení Klapač.

Podpisy padělané nejsou, shodují se experti

Další soudní znalec z oboru Aleš Čulík uvažuje o tom, že úpravná signatura ke svolání sněmovny mohla vzejít ještě z jiných okolností. Zeman mohl v tu chvíli být v momentálně dobré kondici. „Záleží, jak takového pacienta podpoříte medikací. Pokud ho takzvaně nadopujete silnou medikací, může se podpis skokově zlepšit a za pár hodin zase upadnout,“ řekl Aktuálně.cz Čulík.

Odlišnou podobu podpisu kvůli neurologickému onemocnění opatrně připouští. Nicméně upozorňuje, že k takové interpretaci je potřeba přistupovat s velkou rezervou. „Každá choroba se může nějakým způsobem projevit, ale u každého člověka jinak a u jednotlivce ještě ne vždy stejně,“ říká Čulík. Ve svém oboru působí posledních 12 let.

Oba experti se shodují v jednom. Uvedené podpisy náleží Zemanovi, k jejich padělání, ve smyslu podepsání listin někým jiným, nedošlo. „Když jsem se podíval na ten textový (na listině o svolání sněmovny, pozn. aut.) a ty ostatní, které byly v různé míře redukované, tak jsem našel spoustu shod a podobností,“ poznamenal Čulík.

Obdobně uvažuje Klapač. Pokud by se prý kdokoliv snažil napodobit prezidentův podpis, rozhodně by zvolil jeho snazší podobu blízkou zjednodušené verzi. Nikoliv v podstatě perfektní podobu textové varianty. „Je jen otázka, do jaké míry šlo o projev svobodné vůle,“ podotkl však Klapač, který od roku 2000 působil šest let coby písmoznalec v Kriminalistickém ústavu, následně se stal soudním znalcem.

Prověřování ze strany NCOZ

Jak Aktuálně.cz upozornilo minulý týden, okolnosti Zemanova podpisu k ustavující schůzi Poslanecké sněmovny prověřuje pro podezření z trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny Národní centrála proti organizovanému zločinu. Kriminalisté se zabývají především tím, nakolik šlo o vědomé rozhodnutí prezidenta.

Zeman připojil podpis k dokumentu v době, kdy ho lékaři nemocnice považovali za neschopného vykonávat pracovní povinnosti. O tomto stavu v tu chvíli věděl i kancléř Vratislav Mynář, který předsedu sněmovny Radka Vondráčka na pokoj přivedl. „Já jsem mu říkal, ať se hlavně uzdravuje, že my ho teď pár týdnů fakt nepotřebujeme,“ řekl Aktuálně.cz k setkání s prezidentem Vondráček.

Předminulý týden přehrál video z podpisu na tiskové konferenci kancléř Mynář. Jak už předtím informovalo Aktuálně.cz, v pokoji byl vedle Vondráčka, Mynáře a hradního protokoláře Vladimíra Kruliše také šéf sekretariátu prezidentské kanceláře Vladimír Hlinovský a ještě další zaměstnankyně kanceláře. Nikdo z nich neměl roušky, čímž porušili vládní nařízení. Provinili se i proti návštěvnímu řádu nemocnice, protože u pacienta smí být pouze dva lidé.