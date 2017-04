Prý žádný sarin, v Sýrii "umírali" herci. Důchodce od Děčína vysílá lživé zprávy, sledují ho tisíce

před 1 hodinou

Jeho zprávy mají už miliony zhlédnutí, s fakty si však hlavu neláme. Důchodce Petr Černý bydlící nedaleko Děčína se snaží vytvořit svou vlastní televizi. Je řazený mezi přední české dezinformátory a i on sám připouští, že o tom ví. Ale nevadí mu to. "Putin mě neplatí, stačí mi důchod," tvrdí. Informace, které vysílá, dostává do e-mailu, nebo je hledá na alternativních a často i proruských serverech.

Praha - Ve svém domě nedaleko severočeského Děčína má důchodce Petr Černý malé studio. Před kameru usedá několikrát do týdne a čte zprávy. A pozornost má zajištěnou. Jeho kanál nazvaný Česká nezávislá televize sledují na YouTube tisíce lidí. Videa, která vycházejí i několikrát do týdne, mají už téměř 2,5 milionu přehrání a další tisíce lidí Černého sledují. Podle odborníků se nicméně řadí mezi známé české dezinformátory.

"Stále více útoků je nahráno Bílými přilbami," tvrdí s tím, že poslední chemický útok v Sýrii se nestal a v křečích umírající lidé byli pouze herci. To, že se však jednalo o sarin (nervový chemický plyn pozn. red.), už potvrdila řada odborníků a nově i francouzské tajné služby. Černý má však jiné zdroje. Řada příspěvků mu prostě přijde e-mailem, anebo informace načerpá z jiných serverů, které často zveřejňují dezinformace. Černý ví o tom, že se o něm mluví jako o šiřiteli lživých zpráv. Ale nevadí mu to; s metodami své práce je spokojený.

Čistota křišťálu

Na internetu vystupuje pod pseudonymem Petr Richard Ortek, což má podle něj znamenat "čistota křišťálu". "Je to známá postava mezi dezinformátory," říká šéfredaktor serveru Manipulátoři.cz Petr Nutil. "Jeho videa se dají najít na mnoha tvrdě protievropsky zaměřených serverech," dodává.

Důchodce ze severu Čech se své "televizi" věnuje už šest let. Ne vždy ale četl na YouTube zprávy jako nyní. Nejdříve se věnoval regionálním tématům v malé televizi na severu. Zlom ale podle něj nastal v roce 2011 při protiromských demonstracích na Šluknovsku. "A protože u Šluknovského výběžku bydlím, byl jsem přímým účastníkem těch událostí," popisuje své začátky a dodává, že nebyl spokojený, jak o tamních událostech informovala média.

Fake News a dezinformační zprávy Jsou články, které se tváří jako ověřené zprávy, ale neobsahují žádná fakta. Často se šíří virálně po alternativních serverech či sociálních sítích. Redakce dezinformačních serverů nedodržují základy novinářské práce a přistupují volně k ověřování faktů i výběru zdrojů. Fake News bývají také jedním z nástrojů takzvané hybridní války. Mají za cíl zmást protivníka, oslabit jeho autoritu a vytvářet nedůvěru občanů v instituce a volené zástupce. Vyvracení takových informací se v Česku zabývají neziskové organizace, ale i vládní Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které spravuje ministerstvo vnitra. To nyní dojednává i spolupráci se sociální sítí Facebook v boji proti hoaxům v Česku.

"Takže jsem si řekl, takhle ne. A protože jsem měl vybavení, které jsem používal pro regionální televizi, tak jsem si řekl, že založím nějakou televizi pod jiným názvem, aby to nebylo regionální, ale celorepublikové," dodává.

Šestašedesátiletý Černý je velkým odpůrcem NATO i Evropské unie, což je pro lidi, kteří na internetu šíří podobné informace jako Černý, typické. Není však současně příznivcem nynějšího prezidenta Miloše Zemana. Vadí mu třeba to, že Zeman při nástupu na Hrad vyvěsil vlajku EU. "Já jsem svůj, český. Pochopitelně jsem vlastenec."

Při pochybnostech pomůže překladač

Na otázky, jak pracuje s informacemi a jejich ověřováním, odpovídá vyhýbavě. Odvolává se však na to, že vždy vychází z informací přímých účastníků. "Já diváky předem upozorňuji, že to tak a tak zveřejnil nějaký server. Neříkám to tak já, ale upozorňuji, že to tak napsal Sputnik nebo Parlamentní listy," vysvětluje.

Svou prací s informacemi a ověřováním zdrojů ovšem porušuje pravidla novinářské práce a často se stává, že zveřejní nepravdu. "Podle dosavadních poznatků Centra proti terorismu a hybridním hrozbám si české alternativní zdroje informace z jiných portálů vybírají selektivně a především účelově v návaznosti na zpracovávaná témata," uvedla už před časem k dezinformacím mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Černý tvrdí, že mu informace ze zahraničí pomáhají ověřit přímo jeho diváci, kteří mu překládají texty z angličtiny nebo i arabštiny. "To je složitější. Sputnik něco zveřejní, ale musím se podívat i na to, co o tom píší syrská média, co o tom měla Al Jazeera, co k tomu řekl Alex Jones (jeden z největších amerických dezinformátorů a konspirátorů, pozn. red.) a z toho usoudit, co je pravda a co ne," říká s tím, že přeložené texty mu diváci pošlou a on si jejich správnost může ověřit přes Google překladač, protože cizí jazyk neovládá. Většinou však svým divákům věří.

"Překladatel mi pošle překlad a pak i odkaz na originál. A těm lidem důvěřuji, znám je a nemají důvod něco zkreslovat, aby tvořili propagandu," vysvětluje a dodává, že v médiích je podle něj moc lží. "Těch je tam tolik, že vybrat nějakou jednu nejde. Třeba jich je hodně o Sýrii," vysvětluje a jako další příklad zmiňuje napadení americké Demokratické strany ruskými hackery.

Petr Nutil ze serveru Manipulátoři.cz Černého kritizuje právě za to, že se ani nesnaží informace ověřovat. "Pěkně to ilustruje třeba notoricky známý vtip o EU, která nám Čechům zruší písmeno Ř, protože ho nikdo nedokáže vyslovit. Nu a pan Ortek neváhal prezentovat tenhle snadno ověřitelnou legraci jako důkaz další "bejkárny, zplozené chorými mozky v Bruselu"," popisuje Nutil. Černý se brání tvrzením, že zveřejnění zprávy o údajném konci Ř od začátku myslel jako žert a že věděl, že není pravdivá, a pouze na ni upozorňoval.

Video je nejdostupnější

Černý si jako své působiště vybral YouTube z prostého důvodu. "Je nejsledovanější. Videa jsou to nejdostupnější. A dáváme je i na RuTube pro lidi ze zahraničí," říká. Jeho "televize" spolupracuje se servery jako Svobodné rádio či Svobodný vysílač, který pomáhal zakládat. "Spolupracuji ale i s Duchem doby, NWOO, DSSS, Skrytou pravdou a dalšími," vysvětluje s tím, že s jeho televizí mu pomáhají jeho diváci, kteří mu napíší i 60 e-mailů denně.

Podle sociologa médií Václava Štětky se YouTube pro šíření konspiračních zpráv výborně hodí. "Video má obecně větší přesvědčovací schopnost než samotný text. To platí pro jakýkoli typ propagandy, ať už se jedná o reklamu na prací prášek, volební kampaň nebo právě konspirační teorie," tvrdí Štětka.

Videa na YouTube také pečlivě sleduje útvar proti dezinformacím z Centra proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH). "Specialisty z CTHH obecně zajímá nejen sledovanost, ale i dosah zdroje a konkrétně dopad na vnitřní bezpečnost," popisuje mluvčí ministerstva vnitra Jiří Korbel.

Putin nám nic neposílá

Černý svůj kanál financuje částečně z důchodu a z příspěvků diváků. "Pokud se domníváte, že nám něco Vladimir Putin posílá, tak neposílá. Nedělám to kvůli výdělku. Je mi 66 let a můžu se tomu věnovat a dát tomu čas. Chci ukazovat to, jak ty věci doopravdy jsou, abychom si nalili čistého vína a řekli si, jak je to doopravdy. Na nic si nehraju," říká Černý a brání se, že by zveřejňoval lži.

"Když zveřejním něco, co není pravda, v dalším vysílání to upřesním. Pokud je to nějaká zpráva, která vznikla mojí chybou, že jsem si to neověřil, tak se za to divákům omluvím," vysvětluje Černý a pochvaluje si, že v Česku kanály, přes které šíří své zprávy, nejsou cenzurovány jako v USA. "Jde mi jen o to, abych mohl ventilovat zprávy, které pokládám za pravdivé," prohlašuje.

