Policisté pomohli hoaxu, Modrá velryba zaměstnává Linku bezpečí. Nebylo to šťastné, říká její šéf

před 1 hodinou

Kvůli zprávě o tom, že se v Česku údajně šíří facebooková hra Modrá velryba, volají na krizové linky desítky lidí s žádostí o pomoc. Přitom se zřejmě jedná o hoax, jehož rozšíření paradoxně pomohla tuzemská policie, která varování před hrou zveřejnila. Nyní připravuje plán, jak situaci uklidnit. Odborníci však varují, že kvůli přílišné medializaci se někdo hrou může inspirovat a skutečně ji zkoušet hrát.

Doporučujeme

Praha - Od minulého čtvrtka zvoní v krizových a poradenských centrech telefony. Desítky lidí žádají o pomoc kvůli facebookové hře Modrá velryba, která podle varování policie může dovést děti až k sebevraždě. Pravděpodobně se ale jedná o hoax, který do poloviny minulého týdne v Česku téměř nikdo neznal. Díky medializaci však dostal i reálné obrysy.

Co je to hoax? Hoax je klamavá zpráva, která má čtenáře mystifikovat. V internetovém prostředí se dříve šířil přes řetězové e-maily, později tuto roli přebraly sociální sítě.

O Modré velrybě začala bulvární média spekulovat po tragické smrti dvou dívek u Mlékojed na Mělnicku. "Byla tři média, která to zveřejnila a policie na to ve čtvrtek reagovala. Udělala tiskovou zprávu, kterou upozornila na něco, co je od začátku hoax. A díky tomu to začala přebírat i ostatní média," popisuje vývoj Kamil Kopecký, vedoucí poradenského Centra prevence rizikové virtuální komunikace.

Desítky telefonátů

Do té doby podle Kopeckého poradenská centra nezaznamenala ve spojitosti se hrou žádný telefonát. To se ale od poloviny minulého týdne změnilo. "Vznikla panika. Do pondělí bylo evidováno policií přes 60 případů, my máme 30 případů. Podobná čísla budou mít i ostatní," myslí si Kopecký.

Linka bezpečí zaznamenala od minulého týdne kvůli hře zhruba tři desítky telefonátů. "Když se pod nějakou zprávou podepíše státní instituce, tak to tomu přidá důležitost," řekl vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský s tím, že vyjádření policie nebylo příliš šťastné.

Policie se k otázce, zda svou preventivní zprávou v šíření hoaxu nenapomohla, nevyjádřila. "Po důkladném zmonitorování sociálních sítí můžeme potvrdit, že tato hra se opravdu vyskytuje na území České republiky a bereme ji jako velmi vážnou hrozbu. V současné době konáme především preventivní kroky. Více informací v tuto chvíli nebudeme uvolňovat," odpověděla mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová.

Podle informací serveru Aktuálně.cz policisté hledají cestu, jak paniku kolem zprávy zmírnit. Kriminalisté se radí s odborníky, jak postupovat. "Nechali to vychladnout, báli se, že to zase rozvíří. Policie pravděpodobně ve středu vydá tiskovou zprávu, která bude obecná. Bude vysvětlovat a bude preventivní," řekl zdroj obeznámený se situací.

Zájem o hru roste

Jak ukazují informace z vyhledávačů, zájem o hru Modrá velryba prudce vzrostl ve čtvrtek, kdy policejní zprávu přebrala většina médií včetně Aktuálně.cz. Jak ukazují data ze serveru Seznam.cz, hledanost se během několika dní zněkolikanásobila. Podobný trend ukázal i server Google.

Policie nebyla jedinou státní institucí, která fenomén sebevražd mladistvých v Rusku a na Ukrajině spojenou s hrou Modrá velryba zachytila. O případ se začalo zajímat i centrum bojující proti hoaxům a dezinformacím na ministerstvu vnitra. Jelikož se ale nejednalo o přímé ohrožení státu, rozhodl se útvar na věc nereagovat.

Kontroverzní hra sice zřejmě začala jako hoax, nyní se však objevují případy, kdy ji děti skutečně zkoušejí hrát. Nechají se pomocí zpráv na sociálních sítích kontaktovat takzvanými kurátory. A ti jim následně dávají úkoly podle seznamu, který koluje na internetu.

Hra je nejrozšířenější v Rusku a na Ukrajině. Odtud se šíří do dalších zemí. "Většina hráčů, které jsem kontaktovala, tak byla ve věku 12 až 17 let. Byla to taková klasická dětská praktika, kdy se děti navzájem straší. Někdo dostal strach a odešel, jiní se naopak vytahovali nebo si ze hry dělali legraci," říká moskevská antropoložka Maria Volkovová, která strávila téměř rok v uzavřených skupinách na sociálních sítích, aby fenomén prozkoumala.

Říká, že za tu dobu vlastně nenarazila na nikoho, kdo by hru bral úplně vážně. "Slyšela jsem, že jeden z hráčů skutečně sebevraždu spáchal, ale tam byly jiné důvody. Rozhodně to není tak, že by hráči normálně umírali," vysvětluje Volkovová.

"Neolizujte zmrzlé zábradlí"

Na krizové linky a poradenská centra se nyní obracejí děti, které hru zkusily. "Máme i případy, kdy se děti připojily jako kurátoři a teď se bojí, jestli si někdo neublížil nebo jestli je nechytí policie. Prostě se inspirují tím, co vidí. Je to jako vyhlásit, ať děti neolizují zmrzlé zábradlí. Někdo to občas zkusí," tvrdí Kopecký.

Napodobování je podle něj nebezpečné v tom, že skutečně může u některých dětí způsobit úzkost i strach. "Problém je manipulace. Mohou uvěřit kurátorovi a nevědí, že jim třeba nic nehrozí, když neposlechnou," dodal Kopecký.

Související články