Ovčáčkovo lhaní si zesměšnit zaslouží, říká falešný mluvčí a vzkazuje: Nevěřte nikomu, nejen na síti

Falešný účet Jiřího Ovčáčka na Facebooku sleduje přes 55 tisíc lidí. Teď si neznámý recesista, který si z hradního mluvčího na síti utahuje, přibral další cíl: ruskou ambasádu v Praze. I tento profil už za pár týdnů nasbíral přes dva tisíce lajků. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat, ruská diplomacie jeho aktivitu označila za "rafinovanou metodu hybridního vlivu na české veřejné vědomí". Recesista, který se představuje jako třicetiletý postgraduální student Masarykovy univerzity v Brně, podle svých slov lidi mást nechce. Naopak je upozorňuje na to, že na internetu nelze důvěřovat nikomu. Že jde skutečně o správce obou profilů, redakce ověřila. Rozhovor probíhal pomocí zpráv na Facebooku.

Proč jste se rozhodl založit recesistické stránky?

Žádné velké rozhodování jsem nikdy nepodstupoval. Podobné věci jsou u mě vždycky dílem okamžiku a náhodného nápadu. Patřím ke generaci, která objevila internet ke konci docházky na základní školu. V té době člověk nejvíc objevuje možnosti světa kolem, takže jsem byl vždycky fascinovaný možností se z pohodlí domova dostat do anonymního prostředí, a přesto dosahovat velkých výsledků. Ovčáček a velvyslanectví jsou pro mě jen volným pokračováním někdejších pubertálních vtípků z XChatu.

Proč se trefujete zrovna do Rusů a Ovčáčka?

Neřekl bych, že se trefuji jen do těch dvou. Trefuji se do každého, kdo si to podle mého zaslouží. Současný ruský establishment a mluvčího prezidenta ale spojuje kromě zájmů (a možná i sponzorů) ještě velmi volný vztah k pravdě. Respektive jde o naprosto účelové nakládání s fakty a jejich kreativní záměnu s fabulacemi až čistokrevnými lžemi. A to je podle mě něco, co si zesměšnění zasluhuje.

Čekal jste že Ovčáčkův profil získá takovou oblíbenost?

Jak už jsem napsal, Ovčáčka jsem nijak nepřipravoval, prostě se vyvinul, neměl jsem od něj očekávání. Ale jestli se ptáte na to, jestli mě ten zájem překvapil, potom můžu odpovědět, že nepřekvapil. Ten falešný profil nebyl první vtípek, který se mi ujal masověji, i když je pravda, že s cca 55 tisíci fanoušků je dosud nejúspěšnější.

Co falešnými profily sledujete, čeho jimi chcete dosáhnout?

Primárně jde o mé škodolibé potěšení, o zábavu. Když se mi ale něco podaří jako již výše zmínění Ovčáček a velvyslanectví a věnuji tomu víc času, získám pocit, že jde i o bohulibější cíle. Těžko říct, jestli je to jen můj sebeklam, ale mám za to, že například určitým způsobem pomáhám lidem pochopit, že na internetu se nikomu nedůvěřuje. A nejen na internetu. Že každou informaci je třeba prověřit, pokud si na jejím základě chci udělat názor, nebo dokonce postoj k něčemu či někomu.

Proč jste se pustil do falešného ruského velvyslanectví?

Mám za to, že je dobré vytáhnout určité věci na světlo: za poslední roky se na Facebooku rozmnožily proruské skupiny, kde se můžete setkat třeba i s nepokrytým popíráním holocaustu či výsměchem k lidem zavražděným komunismem. Běžnému čtenáři možná přijde, že některé mé příspěvky na velvyslanectví jsou za hranou - třeba když "obhajuji" vraždění v Katyni nebo okupaci z 68'. Ale ty "lajky" nadšených protisystémově orientovaných uživatelů jsou myšlené naprosto vážně a ještě nejsou zdaleka tím nejodpornějším, co se na skrytých či uzavřených skupinách dá najít.

Ač je pan prezident ateista, velmi na mě naléhal, abych nezapomněl věřícím vyřídit jeho přání k dnešnímu svátku. Miloš Zeman je totiž prezidentem všech. Dobré vědět, až půjdete na podzim k prezidenským volbám. Šťastný a veselý Velký pátek, přátelé! Zveřejnil(a) Jiří Ovčáček dne 14. Duben 2017

Také jsem přesvědčený, že satira je nejlepším způsobem kritiky. Vysvětlovat někomu, proč je špatně, že mluvčí prezidenta lže a chová se zcela nedůstojně vzhledem k úřadu, který mediálně zastupuje, a že Ruská federace se skrze dezinformační servery snaží manipulovat s veřejným míněním, může být složité. Když celou situaci ale přeženete, dáte ji do bizarního kontextu a se špetkou nějaké pikantnosti pošlete do světa, problém je pro mnohé snáze uchopitelný, protože ho dohlédnou do důsledků.

Ozval se vám pravý Ovčáček či skutečné ruské velvyslanectví?

Reakce na falešné profily Jiří Ovčáček "Falešné satirické FB profily mi vůbec nevadí a nehodlám proti nim podnikat jakékoliv kroky," napsal tiskový mluvčí prezidenta Aktuálně.cz. Ruské velvyslanectví v ČR "Považujeme tuto formu šíření dezinformace za rafinovanou metodu hybridního vlivu na české veřejné vědomí, o kterém v poslední době tak rádi mluví na Západě," píše zastupitelský úřad v reakci na falešný účet ruské ambasády, který spravuje stejný člověk jako falešný Ovčáčkův profil.

Neozval se mi ani Ovčáček, ani velvyslanectví. První jmenovaný se snaží tvářit, že je nad věcí (a při svých mindrácích si možná doopravdy užívá, že se o něm mluví, i když ne zrovna hezky), a Rusové vydali nějaká tisková prohlášení o rafinované hybridní válce, kterou proti nim prý vedu. Obojí reakce jsou tak dokonale autentické, že mi přináší hluboký pocit zadostiučinění.

Vymezujete se proti dezinformacím. Sám ale šíříte nepravdu, nemáte tak pocit, že falešné internetové profily rozdíl mezi pravdou a lží na internetu jen dále rozmělňují?

Nemyslím si, že bych svými falešnými profily rozmělňoval rozdíl mezi pravdou a lží. Dělám satiru, nesnažím se nikoho přesvědčit, že mé smyšlené lži jsou pravda. Je to jen humor.

Můžete prozradit, kdo jste?

Své jméno si nechám pro sebe. Jsem povahou introvert, který si chrání své soukromí, takže rád zůstanu anonymní. Je mi třicet, mám rodinu a postgraduálně studuju na Masarykově univerzitě.

Chlapci z organizace Putinova mládež víkendy namísto utrácení svého volného času hraním her a konzumace alkoholu na diskotékách se o víkendech dobrovolně cvičením svých těl i duší, aby byli připraveni na obranu Ruské federace před jakýmkoliv nepřítelem. Zveřejnil(a) Velvyslanectví Ruské federace v ČR dne 14. Duben 2017

Jaké jsou tedy vaše politické preference?

Politicky se považuji za liberála a centristu se silným akcentem na sociální věci, zdravotnictví a vzdělávání. Co se mé politické angažovanosti týče, byl jsem několik let členem Strany zelených, ale letos jsem v ní skončil, protože ukročila na můj vkus až příliš doleva.

autor: Barbora Němcová

