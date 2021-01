Za schvalování smrti českých vojáků v Afghánistánu dostal senior tříměsíční podmínku

Za internetové komentáře schvalující smrt tří českých vojáků v Afghánistánu vyměřil Krajský soud v Plzni sedmdesátiletému Antonínu Dobnerovi podmíněný trest tři měsíce vězení se zkušební lhůtou na rok a půl. Rozsudek není pravomocný. Dobner i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

Státní zástupce Dobnera žaloval za podporu a propagaci terorismu, za niž seniorovi hrozilo až 15 let vězení. Soud ale usoudil, že se obžalovaný dopustil přečinu schvalování trestného činu se sazbou odnětí svobody maximálně na jeden rok.

Podle obžaloby Dobner v komentářích pod článkem o zabití tří českých vojáků při sebevražedném útoku v roce 2018 vyjadřoval sympatie k útoku i k útočníkovi. České vojáky na zahraniční misi v Afghánistánu označil v komentářích za teroristy a válečné zločince, kteří se podíleli na agresi proti afghánskému lidu. Uvedl mimo jiné, že vojáci našli spravedlivý trest z rukou tamních mudžahedínů, stojí ve spisu. Podle něj také v dalších komentářích napsal, že se vojáci mise zúčastnili jen kvůli penězům a že je zabila jejich chtivost. Podle státního zástupce Dobnerovy příspěvky přesáhly hranici svobody projevu.

Soud ale konstatoval, že nebylo prokázáno, že sebevražedný útok byl teroristický akt. K útoku se sice přihlásilo hnutí Tálibán, to se ale dodatečně hlásí k mnoha činům, i když se na nich nepodílí, uvedl předseda senátu. Pokud nebyl prokázán terorismus, byl útok trestným činem a Dobnerovy komentáře tudíž byly schvalováním trestného činu, ne podporou a propagací terorismu, usoudil senát krajského soudu. Podle něj se ani v článku, který Dobner komentoval, nepsalo o terorismu, ale o útoku. A jako útok ho vnímal i Dobner, který v komentářích označil snahu mudžáhidů osvobodit zemi od agresora za spravedlivou věc, přirovnal ji k boji proti nacismu za druhé světové války a pogratuloval útočníkovi k úspěchu.

Soud se také zabýval tím, do jaké míry Dobnerovy komentáře překročily svobodu slova. "Soud neupírá obžalovanému mít svůj názor na oprávněnost, či neoprávněnost zásahu armád států NATO v Afghánistánu, to by trestné nebylo. Dostaly se tam (do Dobnerových komentářů) ale části vět, které lze považovat za překročení ústavně garantované svobody slova," shrnul soudce.

Tři čeští vojáci zahynuli na zahraniční misi v srpnu 2018, kdy se poblíž základny v Bagrámu odpálil sebevražedný útočník. Šestatřicetiletý rotný Martin Marcin a desátníci Kamil Beneš a Patrik Štěpánek, kterým bylo 28 a 25 let, byli na místě mrtví. Prezident Miloš Zeman je později in memoriam vyznamenal medailí Za hrdinství.

Dobner už v minulosti ve vězení byl. V roce 1983, kdy vystudovaný inženýr pracoval jako topič, ho podle dokumentu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných na dva roky odsoudil plzeňský soud na základě soukromé korespondence a odposlechu telefonních hovorů za poškozování zájmů republiky v zahraničí a za snižování vážnosti prezidenta republiky.