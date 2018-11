Americký velvyslanec ocenil tři české vojáky, kteří v srpnu padli v Afghánistánu

Americký velvyslanec v Praze Stephen King ocenil in memoriam tři české vojáky, kteří v srpnu padli při útoku sebevražedného atentátníka při hlídkování v okolí základny Bagrám v Afghánistánu. Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek ve středu obdrželi americkou medaili Bronze Star Medal a odznak Combat Infantry Badge při slavnostním nástupu příslušníků jejich jednotky na pražském Vítkově.

Středečního nástupu ve Slavnostní síni Národního památníku se účastnili příslušníci desáté strážní roty BAF (Bagram Air Field), kteří hlídali spojeneckou základnu Bagrám v provincii Parván, a sedmého týmu Scan Eagle, který se věnuje vzdušnému průzkumu a podpoře jednotek během patrolování.

Poslední příslušníci české strážní roty, tvořené především příslušníky 42. mechanizovaného praporu Svatováclavského z Tábora, se po půlroční misi vrátili do Česka začátkem listopadu.

Nástup zahájila minuta ticha na památku příslušníků roty, kteří v Afghánistánu zemřeli. Dekorování vojáků se účastnili ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a náčelník generálního štábu armády Aleš Opata. King předal in memoriam odznaky a medaile, které náleží padlým vojákům na základě výnosu amerického ministerstva obrany.

Metnar v závěrečném projevu řekl, že návrat vlasti je v případě jednotky zkalena ztrátami na životech. "Tragické události vyvolaly velký ohlas a podpora zcela přehlušila hlasy těch, kteří zpochybňují plnění spojeneckých závazků," uvedl. České odhodlání působit v misích nadále trvá a nic se na něm nemění, zdůraznil. "Nesmíme dopustit, aby oběť našich vojáků přišla nazmar, musíme v boji proti islámskému terorismu vytrvat," dodal.

Dnešní slavnostní nástup vojáků z 10. strážní roty po návratu z půlroční mise v Bagrámu byl plný emocí. Znovu smekám před všemi, kteří své působení v Afghánistánu zvládli poté, co po srpnovém sebevražedném útoku ztratili tři své kolegy. pic.twitter.com/x86lqxAhch — metnarl (@metnarl) November 28, 2018

Opata řekl, že vojáci plnili při střežení základy mimořádně složitou práci. "Vy si přítele nevybíráte, přítel si vybírá vás," uvedl. Rota byla podle Opaty mimořádně vytížená a odvedla kus práce. "Díky vám i vašim kamarádům, kteří padli, mají tisíce příslušníků ze základny možnost vrátit se domů, to je vaše práce a tu práci jste odvedli dobře," řekl.

Příslušníci BAF byli oceněni medailemi Za službu v zahraničí, pětice vojáků převzala Záslužné kříže ministra obrany, 11 členů roty bylo oceněno armádním čestným odznakem Za zásluhy. Devět z vojáků je nově nositeli odznaku Za bojový kontakt. Vojáci převzali také ocenění americké armády Army Commendation Medal, Army Achievement Medal a Combat Infantry Badge.

Tři čeští vojáci, kteří zahynuli při srpnovém útoku sebevražedného atentátníka, patřili mezi příslušníky desáté strážní roty.

Metnar: Se smrtí Afghánce nemají Češi nic společného

Čtvrtou letošní českou obětí v Afghánistánu byl psovod Tomáš Procházka. Na základně Šinánd nepřežil útok afghánského vojáka, který začal střílet na vozidlo s Čechy.

V úterý deník The New York Times napsal, že jsou čeští a američtí vojáci vyšetřováni kvůli smrti afghánského vojáka Vahidulláha Chána, který byl ve vazbě kvůli obvinění ze zabití Procházky.

Metnar ve středu odmítl, že by se čeští vojáci v Afghánistánu na úmrtí vojáka podíleli. "Odmítám účast našich vojáků na tomto incidentu. Co se týče vyšetřování a jeho výsledků, na to se mě neptejte, protože je neznám," uvedl Metnar. Všechny události související s Procházkovým úmrtím se šetří, jak je to obvyklé, zdůraznili Metnar i náčelník generálního štábu armády Aleš Opata. "Nepochybuji, že naši vojáci postupovali v souladu s platnými zákony a regulemi," konstatoval Opata.

