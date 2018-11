Zpráva o vyšetřování českých vojáků je nejasná, říká bývalý šéf vojenské rozvědky

Článek The New York Times o vyšetřování českých a amerických vojáků kvůli smrti vězněného afghánského vojáka obsahuje nejasnosti a rozpory, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz bývalý šéf vojenské rozvědky František Štěpánek. Takové výstřelky si vojáci armád demokratických zemí nemohou dovolit, komentuje spekulace o možné mstě za smrt kamaráda.

Americký deník v úterý napsal, že čeští a američtí vojáci jsou vyšetřováni kvůli smrti afghánského vojáka Vahidulláha Chána, který byl ve vazbě kvůli obvinění ze zabití českého psovoda Tomáše Procházky. Devatenáctiletý Chán byl po střelbě zatčen afghánskými jednotkami a vzat do vazby západních sil. V době, kdy byl navrácen afghánským jednotkám, byl zbitý a v bezvědomí, uvádějí afghánští úředníci. Krátce poté zemřel "na následky mučení".

Nejmenovaný americký činitel řekl, že tým armádní sedmé skupiny zvláštních sil, která pomohla převést Chána do vazby českých vojáků, byl stažen z Afghánistánu. Mluvčí českého ministerstva obrany Jan Pejšek důrazně odmítl, že by měli čeští vojáci podíl na smrti zadržovaného Afghánce.

Aktuálně.cz: Co říkáte na zprávu The New York Times o vyšetřování okolností smrti afghánského vojáka?

František Štěpánek: Jsou v ní nejasnosti a rozpory. Stále toho o události, kdy měl být afghánský voják ve vazbě zmlácen, víme velmi málo. Pokud byl Vahidulláh Chán zbit ve vazbě NATO, tak kdo ji hlídal? Kdo všechno měl k tomu Afghánci přístup? A co vyplývá z informace, že americký armádní tým sedmé skupiny zvláštních sil pomohl převézt Chána do vazby českých vojáků?

Není mi z toho jasné, kde všude byl Chán zadržován, a tudíž ani kde a kým mohl být mučen či mlácen, stejně jako kým byl po zadržení hlídán a kdo komu afghánského vojáka předával. Na tohle všechno by mělo vyšetřování dát odpověď. Zatím vaříme tak trochu z vody.

Pokud byl afghánský voják zmlácen ve vazbě tak, že podlehl zraněním, máte pro to vysvětlení?

Ne. Tohle, takovéto výstřelky, si vojáci normálních armád demokratických zemí nemohou dovolit. Od toho jsou soudy, aby vyřkly verdikt nad člověkem, který podle všeho zastřelil českého vojáka Tomáše Procházku. A znovu se ptám: proč byl Vahidulláh Chán vzat do vazby NATO a ne té afghánské? Afghánci by ho měli soudit.

Možná zprvu proto, že na české vojáky střílel na americké základně.

Sám říkáte možná. Ať se to tedy vyšetří. A opět: pod koho ona vazba NATO patří? A měli do ní, do Chánovy cely, Češi přístup? Pokud jsme se už pustili do spekulací… Proto bych byl velmi obezřetný v tvrzení, kdo za smrt afghánského vojáka může.

Každopádně se však zřejmě stalo něco, co se stát nemělo. Zajatec byl podle všeho umlácen.

To v každém případě. Stát se to nemělo. Vojáci nemají vést výslechy, natož se mstít.

A lze to vůbec pochopit? I kvůli emocím, které zřejmě Chánova střelba odstartovala, ale i rozhořčení spojeneckých vojáků nad jeho činem a smrtí Tomáše Procházky?

Pokud by Chána zastřelili v boji, tak není o čem mluvit. V tom případě bych Chánovu smrt jako voják přijal. Pochopitelné by to možná ještě bylo při zatýkání či paralyzování Chána bezprostředně po jeho střelbě. Zdůrazňuji možná. Absolutně nepřijatelné je to ale v případě, pokud Chána někdo vyhledal ve vazbě a tam ho začal ze msty mlátit, vylévat si na zajatci zlost za kamarádovu smrt. Takové jednání, přesněji selhání nelze omluvit. Ani když vám někdo dost podle zastřelí kamaráda. Někdo, od koho to jako od spojence vůbec nečekáte. Ale může se to stát - to připouštím.

Kdo podle vás Chánovu smrt vyšetřuje?

Nejsem si jist, jestli Afghánci, anebo ti, kteří zodpovídali za vazební věznici NATO. Určitě spolu ale Američané, Afghánci, případně Češi či ostatní spojenci spolupracují. Pokud ale za smrt Chána mohou například Američané, tak ho budou vyšetřovat a soudit opět Američané. Vyplývá to z jejich jurisdikce. Věřím, že to neshodí na Čechy, protože tahle linka, tahle logika jejich možné msty je na můj vkus až příliš jednoduchá: Chán zabil Čecha, takže to udělali automaticky Češi? Proto by mě zajímalo, proč byla sedmá speciální skupina z Afghánistánu stažena. Ale to už opravdu hodně předjímám, počkejme si na výsledky vyšetřování. Věřím, že se nakonec dozvíme, co se vlastně stalo.

