Česká diplomacie míří za Trumpovými lidmi, chce šéfa zahraničí a poradce pro Ukrajinu

Pouhé dva týdny a dva dny po uvedení do úřadu staronového prezidenta Donalda Trumpa se objeví na pracovní návštěvě Spojených států hlava tuzemské diplomacie Jan Lipavský (nestraník). Zahraniční misi potvrdil redakci Aktuálně.cz sám ministr s tím, že jeho snahou je co nejdříve se poznat s představiteli nové Trumpovy administrativy.

Pokud se vše odehraje podle představ Černínského paláce, mezi 5. až 8. únorem se ministr zahraničí Jan Lipavský během návštěvy setká se svým protějškem Marcem Rubiem i se zmocněncem prezidenta Trumpa pro Ukrajinu Keithem Kellogem. Oficiálně tato jména nechce Černínský palác potvrdit, ale podle zdrojů redakce jsou právě tyto dvě osobnosti pro Lipavského klíčové.

"Primárním cílem cesty je vyslat signál směrem k nové americké vládě o připravenosti Česka pokračovat v rozvoji dynamické bilaterální relace s USA ve všech jejich oblastech, a to ihned po jejím nástupu, a navázat osobní kontakty ministra zahraničních věcí s jejími členy," stojí v materiálu resortu, jejž příští týden projedná vláda Petra Fialy (ODS).

Lipavský bude jeden z prvních ministrů zemí Evropské unie, který se do Spojených států po nástupu Trumpa k moci vypraví. Do té doby by mohla být známá alespoň část prezidentova kabinetu, jehož členy čeká před ujmutím se funkce potvrzovací slyšení v Kongresu. Marco Rubio jím prošel již na začátku tohoto týdne.

Bezpečnost, nové technologie i energetika

"Česká diplomacie se připravovala na obě varianty voleb - tedy i na vítězství Donalda Trumpa. Společně s americkou stranou budu řešit transatlantickou bezpečnost, nové technologie, kyberbezpečnost a také energetiku. V zásadních zahraničně-politických výzvách jsme s Trumpem zajedno," sdělil redakci Lipavský.

Úkolem velvyslanectví ve Washingtonu v čele s Miloslavem Staškem a jeho zástupcem Janem Havránkem bude pokusit se domluvit pro Lipavského jednání právě s těmi představiteli administrativy a Kongresu, o které Lipavský nejvíce stojí. Ostatně schůzka s protějškem patří ke každé řádné pracovní cestě šéfa české diplomacie.

Další platformou Lipavského pro sblížení se s lidmi blízkými americké vládě a legislativě bude Transatlantické fórum GLOBSEC, jež má začít 6. února a kterého se ministr zúčastní. Středoevropská odnož této organizace uspořádala obdobné fórum loni na konci srpna v Praze, tehdy na něm vystoupila třeba šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

"Fórum bude dobrou příležitostí probrat společné výzvy s představiteli republikánského i demokratického tábora a nastavit budoucí podobu transatlantické spolupráce," podotkl k tomu mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Česká delegace do Washingtonu má čítat osm lidí. Kdo Lipavského doprovodí, se rozhodne v příštích dnech.

Témata, na kterých není shoda

"Je to pozitivní rozhodnutí," řekl Aktuálně.cz k brzké cestě Lipavského do USA bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ten Černínský palác řídil v druhé vládě Andreje Babiše, tuzemskou diplomacii vedl od října 2018 do dubna 2021. Nyní je mimo jiné jedním ze zahraničních poradců prezidenta Petra Pavla.

Podle Petříčka nebude Lipavského výprava "jen" možností seznámit se s důležitými lidmi kolem Trumpa či vlivnými kongresmany, ale dotknout se i témat, na která Spojené státy pod novým vedením nemusí mít s Českem a Evropou stejný pohled. Například míru dalšího zapojení USA do podpory Ukrajiny v obraně proti ruské agresi.

"Konkrétně vůči České republice mám pak na mysli překvapivé rozhodnutí Bidenovy administrativy zařadit naši zemi mezi státy, které budou omezené v dovozu některých významných technologií pro umělou inteligenci," podotkl Petříček. Seznam Bidenova vláda zveřejnila minulý týden, Česko je na něm se zeměmi jako Indie či Kazachstán.

Někteří Češi se dostali do relativní blízkosti Trumpa při jeho inauguraci. Pozvánku na ni obdrželi europoslanec za hnutí Motoristé Filip Turek, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Klára Dostálová (ANO) či senátor z hnutí Přísaha Robert Šlachta. Fialovu vládu reprezentoval poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar.

