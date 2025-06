Ti nejlépe placení nebudou potřeba. Spousta firem zkrachuje, říká o AI Čermáková

Spousta firem – které s nástupem umělé inteligence neudělají transformaci – zkrachuje, domnívá se manažerka a členka správní rady organizace Czechitas Senta Čermáková. Celý svět ale samozřejmě není jen o generativní umělé inteligenci a transformace bude oproti prvotním očekáváním trvat deset, možná i dvacet let, uznává.

"V rámci digitální AI transformace mluvím i o technologiích, které už tady jsou třeba třicet let." Na mysli má hostka Zuzany Tvarůžkové třeba strojové učení, automatizaci nebo práci s daty. To celé se nyní propojí do takového vláčku, vysvětluje.

"Generativní umělá inteligence k tomu přidá to, že se začne nahrazovat práce nejlépe placených lidí. Nahrazováni začnou být zaměstnanci, kteří pracují hlavou a které jsme společensky nejvíc oceňovali."

Čermáková odhaduje, že lidé na pozicích manažerů, právníků nebo marketérů nebudou zastoupeni úplně všichni, ve firmách jich ale najde uplatnění méně. "Paradoxně začnou nabývat na důležitosti profese, které zautomatizovat a zdigitalizovat nejdou - třeba takový zubař nebo instalatér."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-06:25 Které vlastnosti generativní umělé inteligence jí pořád připadají skoro až magické? Dokážeme v Česku tuhle příležitost využít? Chybí nám národní vzdělávací program? Je v přístupu k novým technologiím velký rozdíl mezi soukromým sektorem a státem?

06:25-10:29 Může umělá inteligence pomoct i profesím, které měly dřív k technologiím daleko? Mají mít strach i lidé na dobře placených postech? Jak moc se proměnil firemní život?

10:29-16:43 Jak moc přetrvává stereotyp, že ajťák je zasmušilý individualista někde v koutě? Je přirozené, že k IT inklinují více muži, nebo jsou tam spíš víc směřováni? Měl by se změnit přístup už ve školách? Pořád to mají holky v tomto oboru komplikovanější?

16:43-22:46 Na co máme připravit své děti a svá vnoučata? Je pravda, že lidé, kteří dnes nepoužívají AI, už tak trochu zaspali? V čem umělá inteligence otevírá dveře? Jak rychle se modely AI vyvíjejí?

22:46-27:29 Budeme mít za pár let robotické kolegy? Nemá obavy z toho, že se umělá inteligence jednou utrhne ze řetězu? Jak velký vliv má člověk na etické chování umělé inteligence?

27:29-31:49 Kdo jsou lidé, kteří AI programují? Jakou podporu potřebuje vznik velkého datového centra v České republice? Bojí se Češi nových věcí? Bude potřeba šířit AI gramotnost?

