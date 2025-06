EDF vzdala v Česku soudní při k tendru na stavbu reaktorů v Dukovanech

Francouzská společnost EDF nechystá v Česku další právní kroky k tendru na stavbu nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany. Firma to uvedla v prohlášení.

EDF dosud zkoušela soudní cestou zvrátit vítězství korejské společnosti KHNP v tendru, žalobu EDF proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o tendru ve středu zamítl brněnský krajský soud. Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), která má jaderný tendr na starosti, už počátkem června podepsala s KHNP finální smlouvy o výstavbě.

EDF ještě mohla středeční rozhodnutí brněnského krajského soudu napadnout kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu, neudělá to ale.

"EDF bere na vědomí rozhodnutí brněnského soudu oznámené dne 25. června 2025. EDF potvrzuje, že nebude v České republice podnikat žádné další právní kroky v souvislosti s výběrovým řízením společnosti EDU II na výstavbu nové jaderné elektrárny v Dukovanech," uvedla v prohlášení.

Soud v Brně se týkal rozhodnutí antimonopolního úřadu, kterým zamítl námitky EDF na postup v soutěži, jejímž vítězem se KHNP stala loni v červenci. Brněnský krajský soud dříve předběžným opatřením zakázal smlouvy mezi státem a KHNP podepsat, Nejvyšší správní soud ale předběžné opatření zrušil. Zástupci EDU II a KHNP pak smlouvy o výstavbě dvou jaderných bloků v Dukovanech podepsali 4. června. Pokud by tak brněnský soud i soudy vyšší instance firmě EDF vyhověly, mohla by žádat o náhradu škody.

Antimonopolní úřad se zakázkou zabýval několik měsíců, námitky proti výběru KHNP v soutěži podali oba neúspěšní uchazeči, tedy EDF a americký Westinghouse. Ten ale pak svůj rozklad stáhl. ÚOHS se nezabýval samotnými podmínkami tendru, protože EDU II vybírala dodavatele mimo zadávací řízení na základě bezpečnostní výjimky. Podle zákona nelze v takovém případě podat proti postupu zadavatele námitky. Brněnský soud se zabýval tím, zda měl ÚOHS posuzovat samotné podmínky tendru, nebo zda správně rozhodl, že podle zákona EDF námitky podat nemohla. Rozhodl ve prospěch antimonopolního úřadu. Verdikt uvítali premiér Petr Fiala (ODS) i společnost EDU II.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.