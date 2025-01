Na Trumpovu inauguraci dostali pozvánku i Češi. Turek si mohl vybírat, kam si sedne

Inaugurace amerického prezidenta se v minulosti obvykle účastnili především tamní politické elity. Donald Trump letos k uvedení do úřadu přistoupil jinak a pozval i zahraniční hosty. Zatímco premiér Petr Fiala nebo prezident Petr Pavel mezi nimi nejsou, slavnostního aktu se zúčastní například europoslanec za Přísahu Filip Turek či exministryně za ANO a současná europoslankyně Klára Dostálová.

Český europoslanec Filip Turek dostal pozvánku přímo od týmu Donalda Trumpa. "Z frakce Patrioti pro Evropu jsem téměř jediný, kdo má své jméno přímo na pozvánce a mohu s sebou vzít i doprovod," pochlubil se Turek. Součástí Patriotů pro Evropu je v evropském parlamentu kromě Přísahy také ANO, rakouští Svobodní či Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána.

Frakci se podařilo vyjednat pozvánky na inauguraci pro několik svých členů. Na inauguraci se touto cestou z Čechů dostane místopředsedkyně frakce a europoslankyně ANO Klára Dostálová a předseda Přísahy a současný senátor Róbert Šlachta.

Hosté byli původně rozděleni do šesti barevně odlišných sektorů. Sektory nejblíže prezidentovi obsadili jeho nejbližší spolupracovníci, američtí politici nebo sponzoři. Vzhledem k mrazivým teplotám Bílý dům akci přesunul dovnitř rotundy Kapitolu. Tam se vejde pouze 600 hostů, zbytek pozvaných může akci pozorovat venku před budovou. Prezidenta skládajícího slib ale odsud neuvidí.

Na sociálních sítích se spekulovalo, zdali Turek bude inauguraci přihlížet zevnitř rotundy. Jeho asistentka Gabriela Sedláčková redakci Aktuálně.cz vysvětlila, že mezi sedícími uvnitř nebude. Český europoslanec si mohl pouze vybrat, v jakém venkovním sektoru bude sedět.

"Pan Turek se zeptal organizátorů, kam jsou pozvaní ostatní z Patriotů, a rozhodl se být ve stejném sektoru jako oni," doplnila Sedláčková. Turek tak bude sedět ve druhé řadě žlutého sektoru společně s dalšími členy frakce Patrioti pro Evropu.

To, že lidé řeší Turkovo místo na inauguraci, mu podle politického marketéra Jakuba Horáka prospěje. "To nejhorší, co se může politikovi stát, je, když nikoho nezajímá. To není případ Filipa Turka. Lidem na sítích se daří zvyšovat povědomí o něm právě tím, že upozorňují na to, jakou má Turek pozvánku," říká Horák. "Důležité je, že ve Washingtonu je a že se mu daří tuto informaci šířit mezi své podporovatele," dodává Horák.

Z Washingtonu se na svých sociálních sítích přihlásila i europoslankyně Klára Dostálová. Zveřejnila na nich fotografii s americkým moderátorem Tuckerem Carlsonem, se kterým byla společně s několika desítkami dalších hostů včetně předsedy Motoristů Petra Macinky na předinauguračním obědě. Carlson je považovaný za člověka blízkého Trumpovi. Loni mu jako prvnímu americkému novináři po invazi na Ukrajinu poskytl rozhovor ruský prezident Vladimir Putin.

Není nad dobrý oběd ve skvělé společnosti 👍 Inaugurační oběd se spoustou zajímavých osobností a s možností navázat kontakty s budoucí administrativou Donalda Trumpa 🇺🇸 pic.twitter.com/n2Zx7pv45q — Klara Dostalova (@DostalovaK) January 19, 2025

Trump letos kromě českých politiků pozval i několik zahraničních lídrů, mezi kterými je třeba italská premiérka Georgia Meloniová, argentinský prezident Javier Milei nebo polský expremiér Mateusz Morawiecki.

Inaugurační ceremoniál býval záležitostí vnitřní americké politiky, kterého se účastnili straníci, bývalí američtí prezidenti, sponzoři a velvyslanci. Česko proto oficiálně zastupuje velvyslanec ve Spojených státech Miloslav Stašek. Kromě něj bude českou vládu zastupovat také Tomáš Pojar, poradce pro národní bezpečnost, který je klíčovým člověkem v česko-amerických vztazích.