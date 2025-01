Jeho lidé tomu říkají šok a hrůza. Trump chystá hned v úvodních minutách smršť

Už v prvních minutách po vstupu do Bílého domu chystá v pondělí nastupující americký prezident Donald Trump "legislativní smršť". Shodují se na tom lidé z jeho okolí, citovaní agenturou Reuters a americkými médii. Něco už také naznačil sám nastupující šéf Bílého domu.

Slavnostní přísahu Trump složí v osmnáct hodin středoevropského času a pak začne s podpisem prvních dokumentů. Ihned prý hodlá plnit předvolební sliby, že deportuje mnoho nelegálních migrantů a posílí ostrahu hranice s Mexikem. Migrační úředníky vybaví pravomocí zatýkat i ty nelegální migranty, kteří nespáchali žádný jiný trestný čin. Zároveň rozhodne o pokračování výstavby zdi na mexických hranicích.

"Interně se pro první den v úřadu říká Trumpovým plánům šok a hrůza," uvedla s odvoláním na svůj zdroj v nastupující prezidentově administrativě agentura Reuters. Jde o narážku na stejnojmennou kampaň (v angličtině Shock and Awe), kterou prezentovala vláda prezidenta George Bushe vojenskou taktiku americké armády při invazi do Iráku v roce 2003.

Očekává se, že mezi prvními podepsanými dokumenty bude také odstranění jakýchkoliv bariér pro těžbu ropy a zemního plynu ve Spojených státech, a to včetně pobřežních vod. Velmi pravděpodobně nový prezident také odstoupí od Pařížské dohody o ochraně klimatu, jejímž cílem je omezit emise skleníkových plynů na planetě do roku 2030 o nejméně čtyřicet procent ve srovnání s rokem 1990. Spojené státy tak přestanou být jejím signatářem.

Trump je zároveň připraven pozastavit na šedesát až devadesát dnů zákaz používání aplikace TikTok ve Spojených státech. Kongres loni rozhodl o zákazu této sociální sítě kvůli tomu, že ji považuje za ohrožení americké bezpečnosti ze strany Číny. Zákaz ale ještě může zablokovat Nejvyšší soud, a pokud to neudělá, Trump platnost zákazu odloží. S omezením v USA totiž nesouhlasí, přestože Čínu kritizuje a hodlá na dovoz jejího zboží uvalit vysoká cla.

To se však patrně nestane v první den, ani v těch dalších. Totéž platí pro možná americká cla na dovoz ze zemí Evropské unie. Trump nicméně oznámil, že tarify na čínské výrobky zvýší o deset procent a na zboží z Kanady a Mexika uvalí pětadvacetiprocentní clo. O evropských státech od svého zvolení nehovořil.

"České firmy do Spojených států příliš nevyvážejí, ale cla by výrazně poškodila německé výrobce. A Česko jim dováží mnoho komponentů. Tímto způsobem by to mohlo náš HDP snížit o několik desetin bodu, možná až o procentní bod," řekl Aktuálně.cz makroekonomický analytik České spořitelny Jiří Polanský.

Nejasno je ohledně Trumpova omilostnění lidí, kteří se účastnili 6. ledna 2021 útoku na Kapitol a soud je poslal do vězení. Trumpův viceprezident J. D. Vance oznámil, že nový prezident zřejmě udělí milost jen některým.

Co se týká zahraniční politiky, Trumpův nominant na post ministra zahraničí Marco Rubio řekl při slyšení v Senátu, že USA budou nadále stát za svými dvěma spojenci: Izraelem a Tchaj-wanem. Nová vláda chce podle něj ukončit válku na Ukrajině, přičemž kompromisy musejí podle Rubia udělat Kyjev i Moskva. Trump minulý týden oznámil, že se chce brzy v rámci jednání o míru osobně setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Video: Otěže na Ukrajině by měla převzít Evropa, říká Schneider (16. 1. 2025)