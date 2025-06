Levice by měla spojit síly, burcuje Maláčová. Do voleb chce jít společně se Stačilo!

Předsednictvo sociálních demokratů vyzvalo ve středu hnutí Stačilo!, ve kterém figurují komunisté, ke společnému postupu do říjnových sněmovních voleb. Výzvu vyslovenou tři měsíce před volbami vysvětlilo snahou o nepropadnutí hlasů levice. Večer to oznámila předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová s tím, že by levice měla spojit síly proti "šíleným vládním záměrům".

Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová v tiskové zprávě uvedla, že by levice měla spojit síly proti šíleným vládním záměrům, jinak bude země brzy čelit rozvráceným státním financím, zmrazeným důchodům, zvýšeným daním, privatizaci, návratu poplatků ve zdravotnictví a dalším vlnám zdražování. Související Průzkum průzkumů: Bitcoinová kauza má první oběť. Ovšem koalice Spolu to není Sociální demokraté vyjednávali s komunisty o spolupráci v zimě, nakonec se však v únoru rozešli. Později se spekulovalo o jednáních SOCDEM s hnutím ANO. Ve středu mělo předsednictvo strany schvalovat kandidátky pro samostatnou cestu k volbám, další informace však nesdělilo. Mluvčí komunistů Roman Roun ještě ve středu večer reagoval, že žádná jednání mezi Stačilo! a sociálními demokraty neprobíhají. "Hnutí je ovšem otevřeno jednání v případě, že o něj SOCDEM požádá," uvedl. V prohlášení nadepsané výzvou "Voláme všechny stoupence levice" Maláčová uvedla, že sociální demokraté odmítají zbrojení, protože investice ve výši pěti procent hrubého domácího produktu nenapravitelně rozvrátí sociální stát budovaný po generace. Dohodu na výši výdajů, která padla na dnešním summitu Severoatlantické aliance, vidí nikoli jako obranu, ale ekonomickou apokalypsu. Za takové situace o se budoucnosti Česka rozhoduje na celá desetiletí. "Proto odložme staré spory a křivdy, postavme se vedle sebe a postarejme se o to, aby hlasy levice ve volbách nepropadly," vyzvala Stačilo! Počátkem června přitom Maláčová oznámila, že SOCDEM bude kandidovat do voleb samostatně. Uvedla tehdy, že na své kandidátky zařadí nezávislé levicové osobnosti. Související "Léčbu snáším dobře." Předsedkyně SOCDEM Maláčová oznámila, že má rakovinu Maláčová loni na podzim kandidovala na předsedkyni SOCDEM s plánem vybudovat širokou levicovou koalici. V únoru však ukončila jednání o možné spolupráci s hnutím Stačilo! Sociálním demokratům vadilo, že hnutí vedené KSČM se soustředí místo levicového na antisystémový program. "Pokud Stačilo! trvá na vystoupení z EU a NATO, což jsou věci, které povedou k dalšímu zhoršení života lidí, není důvod vytvářet takovou koalici," uvedla počátkem června Maláčová. SOCDEM ještě jako ČSSD v minulých volbách před čtyřmi lety vypadla ze Sněmovny, když získala 4,65 procenta hlasů. Aktuálně se její preference pohybují kolem dvou až tří procent.