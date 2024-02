Historický okamžik a nejlepší volba, chválí americký velvyslanec Česko za nákup F-35

Americký velvyslanec Bijan Sabet oceňuje Česko za to, jakým lídrem se od začátku války stalo v pomoci Ukrajině. "O všem jste rozhodovali rychle a rozhodně, bylo to úžasné a skutečně inspirující," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz diplomat, který v Praze působí už rok. Práce v čele ambasády, jak říká, předčila jeho očekávání. Sabet také českou vládu chválí za nákup amerických letounů F-35.

Česko a Spojené státy minulý týden podepsaly smlouvu o nákupu letounů F-35. Jak taková událost ovlivní vztahy našich zemí?

Je to historický okamžik. Česká vláda strávila značné množství času studiem potřeb těchto letadel a společně jsme dospěli k tomu, že je to ta nejlepší volba. F-35 je nejlepší pokročilý stíhací letoun, díky kterému jsou naše země silnější, a to včetně celého NATO. Z obranného hlediska to je velmi důležitý krok, obzvlášť v dnešní době.

V Praze jako velvyslanec působíte rok. Jak si na tom teď stojí česko-americké vztahy?

Naše dvě země mají spolu dlouhou historii, která sahá až k počátkům první republiky. Velmi mě těší, když slyším, jak Česko a česká vláda všude říká, že náš vztah nikdy nebyl pevnější, a já s tím naprosto souhlasím. Vždyť se dokonce tento dům, ve kterém spolu sedíme (rezidence amerického velvyslance v Praze, pozn. red.), nachází na ulici Ronalda Raegana.

Pokud bude Donald Trump zvolen příštím americkým prezidentem, může se na těch vzájemných vztazích něco změnit?

Je ještě brzy o těchto věcech spekulovat, ale jsem si jist, že naše dvě země prokázaly, i když jsme měli v průběhu let různé lídry, že se náš vztah nadále upevňuje a bude to tak i nadále. Cítím se poctěn, že zde mohu reprezentovat svůj stát.

Bijan Sabet Jako americký velvyslanec v Česku složil přísahu 16. prosince 2022, do Prahy přijel loni koncem ledna. Před diplomatickou kariérou působil v technologickém průmyslu a věnoval se investování do začínajících firem v Silicon Valley, Kalifornii a v Massachusetts. V roce 2005 spoluzaložil firmu Spark Capital a o dva roky později řídil investici společnosti Spark do začínající sociální sítě Twitter (dnes X), která tehdy měla jen deset zaměstnanců. Je ženatý, má tři děti, psa a je vášnivým fotografem. Foto: Lukáš Bíba

Takže práce velvyslance splnila vaše očekávání?

Když se ohlédnu za letošním rokem, překonal všechna má již tak vysoká očekávání. Práce v Česku je neuvěřitelná. Nejlepší na tom je cestovat po regionech nebo se jen tak procházet Prahou a mluvit s lidmi. Opravdu se těším na to, co všechno nás tento rok čeká. Bude to spousta práce.

Pochvala za pomoc Ukrajině

Blížíme se k druhému výročí války na Ukrajině. Jak důležitá je teď Ukrajina pro Spojené státy? Co byste vzkázal těm, kteří říkají, že pomoc Kyjevu už není na Západě prioritou?

Jako první bych chtěl pochválit Česko za to, jakým lídrem v pomoci Ukrajině se od začátku války stalo. Byli jste první, kdo zemi poskytli vojenskou pomoc, a o všem jste rozhodovali rychle a rozhodně. Bylo to úžasné a skutečně inspirující.

Spojené státy se k tomu vyjádřily velmi jasně. Prezident Joe Biden řekl, že budeme Ukrajinu podporovat, jak dlouho to bude potřeba. Tento postoj se v žádném případě nezměnil. Dodnes USA poskytly Ukrajině téměř osm miliard dolarů na humanitární i vojenskou pomoc a právě Biden hrál vedoucí roli při sjednocování spojenců, aby Ukrajinu podpořili a hnali Rusko k odpovědnosti.

Není to ale tak dávno, co republikáni v Senátu blokovali zákon na poskytnutí mimořádné finanční pomoci Ukrajině a Izraeli a místo toho prosazovali své požadavky na zpřísnění opatření pro kontrolu migrace na hranicích mezi USA a Mexikem…

Myslím, že je obzvlášť důležité zdůraznit, že stejně jako se vedou rozsáhlé debaty o rozpočtu a nejrůznějších tématech, tak se diskutuje o Ukrajině. Ale můžu zaručit, že na vysokých úrovních v Kongresu podpora Kyjeva skutečně je a bude i nadále.

Záleží běžným Američanům na tom, co se děje na Ukrajině?

Věřím, že to cítí stejně jako my. Kdyby jim na tom nezáleželo, jejich vládní zastupitelé by neměli tak silné názory. To oni si nás zvolili.

Twitter se změnil

Před pár dny jsem mluvila s jedním novinářem žijícím v Moskvě, který popisoval, že se západní sankce Ruska dotkly spíš okrajově. Kromě toho, že některé věci jsou dražší, lidé necítí žádný rozdíl. Není tady prostor k tomu, abychom udělali ještě víc?

Rusko za své činy platí a bude platit dál. Sankce jsou opravdové a fungují. A ruské ztráty na bojištích jsou také významné. K tomu všemu nesmíme zapomínat, že se Rusko izolovalo od zbytku světa, jejich nejlepšími partnery a kamarády jsou teď Severní Korea a Írán. Vím, že se diskutuje o vyšší míře zacílení sankcí. Kromě toho musíme bojovat i proti ruské propagandě.

S tou má Amerika bohaté zkušenosti. Kreml podle úřadů zasáhl do prezidentských voleb v roce 2016 s cílem poškodit kampaň Hillary Clintonové, čímž nepřímo podpořil Donalda Trumpa. Podle amerických zpravodajských služeb Moskva využívá špiony, sociální média a ruská státní média k podkopávání důvěry veřejnosti v integritu demokratických voleb po celém světě. Nebojíte se, že se něco podobného stane znovu?

Jsem rád, že se na to ptáte. Dezinformace jsou velké a velice závažné téma pro Spojené státy i Česko. Za posledních pět let vidíme na příkladu sociálních sítí, že je potřeba být mnohem ostražitější a opakovaně na tato rizika upozorňovat. Velká část naší práce tady na velvyslanectví v Praze spočívá v tom, že spolupracujeme ve snaze tento problém řešit.

Nicméně, u soudů se několikrát opakovaně ukázalo, že volby v USA jsou svobodné a spravedlivé, a já bych to tady rád připomenul. Na druhou stranu, v žádné demokracii je ale nemůžeme považovat za samozřejmost. Musíme je bránit, což zabere velkou spoustu práce.

Mohl byste být konkrétnější? Myslíte si, že bychom měli například více regulovat sociální sítě?

Mám pocit, že bychom měli aktivně spolupracovat s technologickými společnostmi, abychom se ujistili, že vše pečlivě monitorují a tyto potřeby řeší. Je to běh na dlouhou trať.

Co si jako jeden z prvních investorů do Twitteru (dnes X) myslíte o tom, jak se platforma změnila od doby, kdy jste ještě seděl ve správní radě?

To už je doopravdy dlouhá doba. Dnes všechny zprávy o novinkách Twitteru čtu stejně zvědavě jako ostatní. Nedozvídám se nic dřív. Ale několik kroků, které Elon Musk udělal, jsou podle mě skutečně znepokojující.

Například?

Rozpustil ve firmě tým pro důvěru a bezpečnost, který byl zodpovědný za boj s internetovými hrozbami, jako je například kybernásilí a nenávistné projevy na sítích. Tohle jsou právě ty klíčové funkce, které musí všechny sociální platformy brát vážně.

