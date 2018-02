USA požádají Rusko o vydání třinácti lidí. Jsou obvinění z vměšování do amerických voleb

před 7 hodinami

Třináct Rusů budou USA požadovat vydat do Ameriky, kde jsou obviněni ze zásahu do loňských prezidentských voleb. Jednou ze třinácti obviněných je jistá Irina Kaverzinová, jejíž privátní elektronickou poštu američtí vyšetřovatelé podle agentury AP získali. Píše se v ní, že Kaverzinová vytváří příspěvky šířené v sociálních sítích, které mají vzbudit dojem, že jejich autory jsou Američané. Texty mají rozdělovat americkou společnost a deformovat povědomí o stavu americké demokracie.

Washington - Spojené státy budou usilovat o vydání třinácti Rusů obviněných v USA z vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Podle rozhlasové stanice Svoboda jsou všichni zaměstnáni v ruské Agentuře pro výzkum internetu (AII), která je považovaná za prodlouženou ruku ruské vlády. Pokud by byli do USA vydáni, což ovšem nelze předpokládat, hrozilo by jim 20 až 30 let vězení.

AII, která sídlí na petrohradském předměstí Olgino, je označována za nejznámější ruskou trollí farmu. Pracuje v ní údajně kolem 250 lidí, ročně provoz firmy stojí kolem 270 milionů rublů (přes 100 milionů korun). Její hlavní součástí je Federální zpravodajská agentura (FAN), která vyrábí falešné či zkreslené zpravodajství a vysílá ho do světa.

Vyhledavač Google loni v listopadu vyřadil zprávy FAN ze služby automaticky vyhledávaného zpravodajství. Zásah vyvolal protest ruského ministerstva zahraničí.

Zaměstnanci AII rovněž využívají falešnou identitu při objednávání demagogických inzerátů v amerických sociálních médiích a při proplácení svých aktivit přes platební systém PayPal.

Ústřední postavou AII je její hlavní sponzor Jevgenij Prigožin. Muž, který začínal jako pouliční prodavač hot dogů, je vlastníkem potravinářského holdingu Concord, restaurací a cateringových firem. Angažuje se rovněž ve výrobě zbraní a jeho "potravinářská" a ropná společnost Evro Polis, která má kanceláře v Damašku, údajně verbuje Rusy pro žoldnéřské skupiny operující na Blízkém východě.