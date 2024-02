Bude rozhovor s Putinem? Americký proruský konzervativec Tucker Carlson je v Moskvě

Americký konzervativní televizní moderátor a komentátor Tucker Carlson je v Moskvě. Na ruských sociálních sítích se spekuluje o tom, že tento stoupenec Donalda Trumpa v Kremlu udělá dlouhý rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Carlson je velmi vlivný novinář, jehož rozhovory na televizi Fox News měly velkou sledovanost. Loni v dubnu se s ním ale stanice, která neskrývaně straní republikánům a Trumpovi, rozešla.

Po rozhovoru s bývalým prezidentem Trumpem na sociální síti X nyní pětapadesátiletý moderátor provozuje vlastní streamovací službu, za kterou si účtuje devět dolarů měsíčně (asi 210 korun). Jeho návštěva Ruska se nedá hodnotit jako velké překvapení: Carlson od počátku války v únoru 2022 ve svých vystoupení hájí Rusko a je ostře proti pomoci Ukrajině.

Jeho názory plně souzní s částí republikánů, kteří nevidí v Rusku nepřítele, Ukrajina je nezajímá a s Putinem se chtějí dohodnout. Na republikánské voliče má Carlson velký vliv.

Podle serveru Politico Carlson cestu do Moskvy dopředu neavizoval. přiletěl 1. února z Istanbulu. Turecko se nepřipojilo k evropskému a severoamerickému zákazu letů do Ruska.

Na sociální síti Telegram kolují informace, že Carlson navštívil představení baletu v moskevském Velkém divadle (Bolšom těatru). "Televizní moderátor, který otevřeně sympatizuje s Ruskem, zřejmě udělá rozhovor s Vladimirem Putinem," uvedl telegramový účet ruské státní tiskové agentury RIA Novosti.

"Měli bychom raději stát na straně Ruska, pokud si máme vybrat mezi Ruskem a Ukrajinou," prohlásil Carlson už v roce 2019. "Nejsem Putinův obhájce, přestože vás o tom mnozí přesvědčují. Ve skutečnosti mě nezajímá, co dělá, není to můj prezident a prezident mé země. Co dělá na Ukrajině, to je důležité pro Ukrajince. Pro mě to není důležitější než cena plynu," uvedl v debatě v Des Moines v americké Iowě.

V jiném projevu označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za diktátora, který za peníze amerických daňových poplatníků vybudoval diktátorský systém vlády jedné strany.

V minulosti Carlson dělal interview s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a označil ho za muže, který si zaslouží obdiv. Donald Trump nevyloučil, že si Carlsona vybere jako svého kandidáta na viceprezidenta.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov na dotaz, zda amerického novináře přijme ruský prezident v Kremlu, odpověděl vyhýbavě. "Do Ruska přijíždí mnoho zahraničních novinářů. Nemáme, co bychom řekli k tématu prezidentových rozhovorů pro zahraniční média," podotkl Peskov.

Naposledy udělal sledovaný americký rozhovor s Putinem filmový režisér Oliver Stone. V roce 2017 z toho vznikla série Svět podle Putina.

