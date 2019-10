Čínská ambasáda tajně financovala i předmět na univerzitě o výhodách Hedvábné stezky

Deník Aktuálně.cz už upozornil, že čínská ambasáda poslala více než 1,2 milionu korun na konference, které na Univerzitě Karlově pořádal rektor Tomáš Zima. Ukazuje se ale, že velvyslanectví platilo i jeden z předmětů na univerzitě. Další fakturu nyní už bývalý šéf Česko-čínského centra UK Miloš Balabán vystavil Číňanům za kurz o čínské Hedvábné stezce kritizovaný experty jako propaganda.

Když loni tehdejší šéf Česko-čínského centra Karlovy univerzity Miloš Balabán začal na Fakultě sociálních věd vyučovat kurz popisující výhody Nové hedvábné stezky, kterou se pokouší zprovoznit mezi Čínou a Evropou čínský režim, oficiální média komunistického státu to představovala jako velkou věc. Podtrhovala, že jedna z nejstarších evropských univerzit a evropské kulturní centrum klade na projekt prezidenta Si Ťin-pchinga velký důraz.

"Tento kurz byl původně plánován pro studenty v oboru společenských věd a měl méně míst, ale zájem české mládeže o chápání Číny překonal moje očekávání. Studenti byli velmi nadšeni, nakonec jsme zvýšili počet posluchačů na 30, ale desítky studentů stále čekají na další semestr," vykládal Balabán čínskému státnímu rádiu China Radio International s tím, že výstavba Pásma a stezky není sólový projekt Číny, ale "symfonie mnoha zemí".

Jinak to ovšem viděli někteří čeští sinologové, kteří také působí na UK. Podle nich kurz nekriticky papouškoval čínskou propagandu. Mimo jiné proto, že studijní materiály byly plné výstupů z režimních médií.

Aktuálně.cz nyní zjistilo, že Balabán naúčtoval tuto svou výuku na nejstarší a největší české univerzitě čínské ambasádě. "Fakturujeme vám za služby související s realizaci kurzu One Belt One Road Initiative včetně překladu podkladových materiálů," píše se na faktuře na 69 206 korun, jejíž existenci Aktuálně.cz potvrdily dva důvěryhodné zdroje. Čínské ambasádě ji vystavila soukromá společnost Středisko bezpečnostní politiky s. r. o. (SBP), kterou Balabán spoluvlastní. Jmenuje se stejně jako oficiální instituce Karlovy univerzity, kterou Balabán také vedl a která má nezávisle bádat.

Balabán už z funkcí rezignoval. Deník Aktuálně.cz totiž minulý týden napsal, že už za konference, které jako tajemník Česko čínského centra UK pořádal společně s rektorem univerzity Tomášem Zimou, skrytě přes svoji stejnojmennou soukromou firmu platila také čínská ambasáda. Celkem více než 1,2 milionu korun. Na přímý dotaz to Aktuálně.cz potvrdil další akademik Karlovy univerzity a jednatel Balabánovy firmy v jedné osobě Libor Stejskal.

Loňská konference, na jejíž konání Balabánovi ambasáda komunistické země poslala 676 148 korun a zaštítil ji rektor Zima, se stejně jako kurz pro studenty taktéž rozsáhle věnovala Nové hedvábné stezce. Partnerem byla úvěrová firma Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, s níž se Zima letos pokusil uzavřít za univerzitu partnerství. Ustoupil od toho až po rozsáhlých protestech akademické obce.

Na dotazy ohledně další faktury za výuku o Hedvábné stezce na univerzitě už Stejskal nereagoval. S Aktuálně.cz nekomunikuje ani Balabán.

Na Fakultě sociálních věd, jejíž studenti kurz navštěvovali, jsou ale jeho propojením s čínskou ambasádou zděšení.

"Kurz byl zařazen do výuky na základě návrhu doktora Balabána na schůzi vedení Institutu politologických studií jako volitelný a dočasný. Institut politologických studii a jeho vedení nikdy nedostalo, nemělo a nemá informaci, že by kurz byl skrytě placen nebo sponzorován společností SBP s. r. o. nebo prostředky čínské ambasády. Pokud by k tomu došlo, považujeme to za hrubě neetické, zcela nepřijatelné a poškozující obraz institutu, potažmo Fakulty sociálních věd," uvedl ředitel Institutu politologických studií FSV UK Petr Jüptner.

Středisko bezpečnostní politiky (s. r. o.)

Děkanka Alice Němcová Tejkalová už dříve na nejasnosti reagovala spuštěním auditu, který má vztahy soukromé firmy Středisko bezpečnostní politiky s. r. o. a fakulty zkontrolovat. "Paní děkanka předala jednateli SBP s. r. o. doktoru Stejskalovi výzvu ke změně obchodní firmy a zdržení se protiprávního jednání," doplnil mluvčí FSV Jakub Říman.

Zároveň Balabán rezignoval na post šéfa stejnojmenného fakultního Střediska bezpečnostní politiky. O křeslo přišla i účetní a tajemnice střediska Mirka Kortusová, která je zároveň druhou jednatelkou stejně nazvané soukromé firmy.

Kurz přitom škola pořádala ve spolupráci s Akademií věd. A přednášel na něm přímo ředitel Centra globálních studií Filosofického ústavu Akademie věd Marek Hrubec. Studentům vyprávěl například o příliš hysterickém Západu, který se nesmyslně brání čínskému pronikání do střední a východní Evropy.

Hrubec ale tvrdí, že za to žádné soukromé peníze neobdržel. "Jsem placen pouze z veřejných peněz. Od zmiňované soukromé společnosti či pana Balabána jsem žádné peníze nedostal," řekl Aktuálně.cz Hrubec.

Dvojí rozpočet akcí o Číně

Opakuje se tak stejná situace jako v případě konferencí Česko-čínského centra. Akce i Balabánova výuka měly zřejmě dvojí rozpočet. Oficiálně je platila univerzita z vlastních zdrojů. Fakticky na ně ale další peníze posílala čínská ambasáda soukromé společnosti, kterou spoluvlastní akademici UK, ale s univerzitou nemá žádný oficiální vztah. Není ovšem jasné, zda čínské peníze sloužily jako honoráře či skutečně hradily nějaké náklady.

"Částky od velvyslanectví Čínské lidové republiky byly alokovány na úhradu přímých nákladů spojených s konferencí," tvrdil ovšem už dříve deníku Aktuálně.cz Libor Stejskal, který s Balabánem firmu, přes níž čínské peníze tekly, spoluvlastní ještě s dalším akademikem UK Janem Ludvíkem a finanční a projektovou manažerkou stejnojmenného univerzitního střediska Mirkou Kortusovou.

BIS: Čína je hrozba

Univerzitní Středisko bezpečnostní politiky pravidelně pořádá různé konference zaštítěné Karlovou univerzitou. Například už za 14 dnů se měl odehrát další ročník Pražské bezpečnostní konference, jejíž účastníci se potkávají s vlivnými českými zákonodárci, diplomaty či pracovníky bezpečnostních složek. A společně sdílejí informace.

Dle oficiálního programu by letos akci nazvanou Boj o vodu měl zahajovat Balabán s rektorem Zimou. A debatovat třeba ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) či vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Dana Kovaříková. Univerzita ale konferenci po zjištění Aktuálně.cz zrušila.

Šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka přitom před týdnem ve sněmovně varoval před tím, že Čína vytipovává vědce a další důležité osoby v Česku, zve je do Číny a snaží se je dostat na svou stranu a získat od nich informace. Číňané se o to podle něj snaží i v případě českých ozbrojených složek a policistů.

Rektor Balabána podporoval. Teď se od něj distancuje

Sám Balabán je v oblasti české bezpečnosti vlivnou postavou. Mimo jiné radí ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD) a šéfuje odborné komisi ČSSD pro obranu.

Jeho Středisko bezpečnostní politiky na FSV ovšem po dotazech Aktuálně.cz prakticky přestalo existovat. Většině jeho vedení rektor zakázal spolupráci s univerzitou. "Požádal jsem své spolupracovníky o přerušení jakékoliv spolupráce Univerzity Karlovy s doktorem Balabánem a dalšími pracovníky, kteří působili ve společnosti SBP, s. r. o., a to minimálně do doby skončení šetření UK," uvedl rektor Tomáš Zima.

Balabán je zároveň vedoucím výzkumníkem v dalším výzkumném centru UK nazvaném Peace Research Center Prague.

Zima se tak pokouší od Balabánovy činnosti na své škole distancovat a tvrdí, že o financování univerzity čínskými penězi neví. "Nemám žádné informace o tom, že by se společnost SBP, s. r. o. jakkoliv podílela na financování univerzity či s ní měla uzavřenu nějakou smlouvu o spolupráci," vyjádřil se pouze Zima.

Právě on ovšem opatřením rektora v roce 2016 univerzitní Česko-čínské centrum založil a dodnes předsedá jeho radě. Ta Balabána jmenovala do funkce výkonného tajemníka. Zároveň Zima konferencím Česko-čínského centra, které podle kritiků zkreslovaly realitu ve prospěch čínského režimu, poskytoval záštitu. A některých akcí se s Balabánem i účastnil. V pátek, poté, co obdržel dotazy Aktuálně.cz ohledně propojení Balabána s čínskou ambasádou, ale převzal jeho rezignaci.

Rozpočet z peněz čínských studentů

Deník Aktuálně.cz také zjišťoval, co tvoří oficiální rozpočet Zimova Česko-čínského centra UK, které Balabán vedl. Samotný rektorát podle údajů, které poskytl, přispěl za celou dobu jen několika stovkami tisíc. V roce 2017 to bylo 198 tisíc a půlku Zima adresně věnoval na podporu vydání učebnice čínštiny pro děti. Loni už přispěl jen 107 tisíc.

Drtivou většinu peněz tak vlili do univerzitního centra opět sami Číňané. Tentokrát to nebyla čínská ambasáda, ale účastníci letní školy, kterou univerzita pořádala a zajišťuje program, jídlo, ale třeba i pomoc se získáním víz. Za účast na čtrnáctidenní Charles University European Lab studenti zaplatí v přepočtu více než 70 tisíc korun. Loni na letní škole univerzita utržila na 1,6 milionu korun, letos ještě o milion více. S Balabánem studenty vítal i sám rektor Zima. Jejich peníze následně využilo Česko-čínské centrum UK.