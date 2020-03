Zabavené roušky dovezl vlivný představitel komunistické Číny. Skončily u překupníka

Aktuálně.cz zmapovalo cestu roušek zabavených policií v Lovosicích. Vybavení původně skladoval jeden z nejvlivnějších mužů čínské komunity v Česku. Statisíce roušek dovezených Čou Ling-ťienem následně skončilo v rukou českého překupníka, který se je předraženě pokoušel prodat státu. Zbytek podle svého tvrzení Čou posílal jako pomoc z Číny do Itálie. Kde se vzaly v jeho skladu v Česku, je nejasné.

Když policisté společně s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem vtrhli na začátku minulého týdne do skladu v Lovosicích a zabavili na 680 tisíc roušek a 28 tisíc respirátorů, závažně tak narušili plány jednoho z nejmocnějších mužů čínské komunity v Česku - Čou Ling-ťiena.

Čou Ling-ťien vede největší krajanský spolek Číňanů v Česku, provozuje české čínskojazyčné on-line médium Prague Chinese Times a sám je přímo napojený na komunistickou vládu, dokonce doprovázel prezidenta Miloše Zemana do Číny. A dle pátrání Aktuálně.cz to byl on, kdo do Česka zabavené ochranné pomůcky dovezl.

Celkem 680 000 chirurgických roušek a 28 000 respirátorů ale následně skončilo u české firmy, která se jich část pokoušela za násobek běžné ceny prodat ministerstvu zdravotnictví. Čou tvrdí, že překupníkovi část roušek, které do Česka dovezl, prodal za běžnou cenu 30 haléřů za kus, protože sám nechtěl přímo s českou vládou jednat. Ověřit to ovšem nelze.

Policisté však při zásahu ve skladu zabavili také krabice, na nichž byla čínská a italská vlajka. Dle zprostředkovaného vyjádření Čou Ling-ťiena, které Aktuálně.cz získalo, šlo o humanitární pomoc pro Itálii, která putovala z jeho čínské provincie. Co dělaly roušky v lovosickém skladu, ale není jasné. Jiná stejně označená zásilka z Číny letecky dorazila přímo do Itálie. Policie pracuje s verzí, že krabice někdo ukradl.

Zabavení krabic označených jako humanitární pomoc ale spustilo závažný konflikt s čínskou komunitou v Česku i s Itálií, který od pátečního odpoledne žehlil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Pošleme stejné množství - 100 tisíc roušek - do Itálie," řekl v neděli Aktuálně.cz Hamáček. Italský deník La Repubblica mezitím napsal o tom, že Česko zabavilo humanitární pomoc Itálii, a o "nesmírně závažném případu nedostatku solidarity v rámci Evropské unie".

Na páteční ministerskou omluvu upozornil Deník N. "Následným šetřením bylo zjištěno, že součástí zabavených věcí byla samostatná zásilka 101 600 roušek a respirátorů, která byla darem Červeného kříže města Qing Tian čínské provincie Zhejiang čínským krajanům v Itálii," psal v ní Hamáček (ČSSD). Reagoval tak i na dotazy Aktuálně.cz, kterým čelil od čtvrtka.

Celníci v Lovosicích zabavili statisíce roušek, bohužel následné šetření odhalilo, že menší část z nich byla čínský dar Itálii. Zjišťujeme, co dělal čínský dar pro Itálii v Lovosicích, nicméně komunikujeme s oběma zeměmi a ujišťuji, že Itálie o nic nepřijde. #spolecnetozvladneme — Jan Hamáček (@jhamacek) March 20, 2020

Hamáček následně na Twitteru doplnil, že zjišťuje, co dar pro Itálii dělal ve skladu v Lovosicích. Pátrání Aktuálně.cz ukazuje, že sklad měla pronajatý Čouova firma CTE CARGO Sped. s.r.o. Čou ji spoluvlastní a jednatelkou je jeho žena. Firma je propojená se společnost CTE International, která materiál do Česka přepravila.

Roušky a respirátory následně skončily u české "schránkové" firmy CBA trade - jak už popsal web iRozhlas.cz, firma CBA Trade sídlí v rodinném domě v obci Jirny, nemá webovou stránku a nelze na ni dohledat ani žádný aktuální kontakt. Firmu, která podle své poslední dostupné účetní závěrky z roku 2016 neměla žádné zaměstnance a takřka žádný majetek, předloni koupila Romana Voráčková, která je dodnes její jednatelkou. Aktuálně.cz se ji kontaktovat nepodařilo.

Dle mluvčí ministerstva zdravotnictví roušky normálně nakupované za 15 korun se firma pokoušela prodat státu za 32 korun za kus.

Aktuálně.cz ovšem mluvilo s česky hovořícím zástupcem Čou Ling-ťiena, který se představil jako pan Yu. Ten ještě v pátek dopoledne nechtěl záležitost příliš komentovat s tím, že se řeší s "vyšší mocí". Odpoledne následovala omluva ministra vnitra Hamáčka, který má dlouhodobě k čínským vládním představitelům blízko.

"Čou Ling-ťien má spediční firmu. Dovezené roušky prodali Čechům za 30 haléřů za kus. Oni to nabídli ministerstvu a byl zásah, při kterém celníci zabavili i jiné roušky. Došlo k nedorozumění," tvrdí pan Yu, zástupce Čou Ling-ťiena. Jednat s prostředníkem, jehož jméno nechtějí sdělit, prý bylo jednodušší a rychlejší než zásilku prodat či darovat přímo české vládě. Česko si ovšem podle něj má čínské pomoci vážit, protože díky prezidentu Miloši Zemanovi země patří mezi trojici těch, kterým komunistický stát pomoc poskytuje nejvíce.

Muž číslo jedna, maximálně dva

Čou Ling-ťien je v čínské komunitě čítající několik tisíc členů chápaný jako mimořádně vlivná postava. Působí jako předseda krajanského sdružení města Čching-tchien v Česku. "Formálně to z něj dělá muže číslo jedna nebo dva v rámci čínské komunity u nás. S velmi prokazatelným napojením na čínský režim," konstatoval analytik sdružení Sinopsis Filip Jirouš.

I podle čínských orgánů jsou krajané původem z města Čching-tchien vysoce důležitou skupinou čínských občanů žijících v zahraničí. V roce 2018 jich bylo přes 330 tisíc, drtivá většina v Evropě. Velmi aktivní je tato skupina v Itálii a Španělsku, kde v minulosti také figurovala i v organizovaném zločinu.

A právě z Čching-tchienu dle fotografie, kterou Aktuálně.cz získalo, putovala pomoc pro Itálii. Proč místo toho skončila v Česku ve skladu používaném Čou Ling-ťienem, není zcela jasné. "Z Číny to mělo jít přímým letem do Itálie. To se ale zrušilo. Tak to dopravili do Prahy, odkud jsme to chtěli odvézt do Itálie autem. Ale pak se zavřely hranice," uvedl Yu. Pro kamionovou dopravu jsou ovšem doteď hranice otevřené.

Italská ambasáda v Česku přitom mezi tím podle Hospodářských novin prohlásila humanitární pomoc nalezenou v českém skladu za kradenou. "České úřady sdělily, že jejich vyšetřování ukázalo, že dodavatelské firmě roušky a respirátory někdo ukradl a umístil je do skladu v Lovosicích," citují HN prohlášení ambasády.

Aktuálně.cz s dotazem, co vyšetřování zjistilo, oslovilo ministra vnitra Hamáčka. Ten ale nechtěl věc komentovat s tím, že ji policie stále šetří. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) konstatoval, že zátah byl veden proti organizované skupině, která pravděpodobně spáchala podvod. "Věřím, že se policii podaří objasnit, jak je možné, že tyto věci se objevily nelegálně ve skladu v Lovosicích," uvedl ministr zahraničí.

Zároveň další pomoc odeslaná ze stejné čínské provincie do Itálie dorazila. Několik dnů před tím, než policie zabavila krabice v českém skladu. Jako o velkém úspěchu o tom referovala čínská média. Včetně fotografií krabic se stejnými polepy, jako se našly v českém skladu. V čem byl u obou dodávek rozdíl, není zcela jasné. Třicet tun vybavení přiletělo dle čínských médií do Itálie letadlem, které zařídil Čínský červený kříž, přímo z Číny.

Jisté ovšem je, že zabavením druhé zásilky v lovosickém skladu Česko rozezlilo muže, který má napojení na vlivné české politiky, kteří se s Čínou přátelí. Krajanské sdružení města Čching-tchien v Česku, kterému šéfuje Čou Ling-ťien, je největší součástí Asociace pro podporu mírového sjednocení Číny. Dle údajů čínských úřadů v Česku žije na pět tisíc krajanů. Z toho na tři tisíce pocházejí z Čching-tchienu.

"Asociace zastřešuje čínské krajany, přímo či nepřímo se v ní organizuje i všech sedm tisíc Číňanů žijících v Česku. Deklarovaným cílem asociace je začlenění Tchaj-wanu do Čínské lidové republiky a organizace slouží i k vlivovým operacím. Bývalý šéf její australské pobočky financoval tamní politiky a následně byl ze země vyhoštěn," dodal Jirouš. Aktuálně.cz získalo exkluzivní přístup k zatím nepublikovanému výzkumu projektu Sinopsis, který se věnuje mimo jiné i působení Čou Ling-ťiena.

V Česku asociace organizuje například prominentní oslavu čínského Nového roku, kde bylo letos mnoho českých aktivních i bývalých politiků, především z okolí Hradu a prezidenta Miloše Zemana, který je velkým zastáncem komunistické Číny. Hlavním partnerem akce, kterou spolupořádá čínská ambasáda, například letos byla technologická firma Huawei, před jejímiž systémy varuje Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost.

Číňané vykupovali české lékárny, píše čínská propaganda

Zatímco nyní Čou Ling-ťien dováží roušky do Evropy, v únoru se se svými krajany věnoval opaku. Premiér Andrej Babiš (ANO) sice Číně na začátku února materiál odmítl poslat s tím, že ho Česko potřebuje, Číňané žijící v Česku ale skupovali roušky, respirátory a další ochranné materiály s tím, že je pošlou jako pomoc do Čching-tchienu. Podle informací dohledatelných v čínských veřejných zdrojích mělo jít o stovky infračervených teploměrů, desítky tisíc respirátorů a jednorázových ochranných plášťů a stovky tisíc chirurgických roušek.

"Čou Ling-ťien již nasbíral 780 000 lékařských roušek, a přes třicet tisíc jednorázových chirurgických plášťů a respirátorů N95," píše se k tomu na oficiálním webu Čínského lidového politického poradního shromáždění, což je ústavně jedna z nejdůležitějších institucí v Číně. Podle něj Číňané žijící v Česku "vykupovali od rána do večera velké lékárny".

Na začátku února také zorganizovali sbírku peněz i zdravotnického materiálu pro Čching-tchien. Roušky a další pomůcky podle svých tvrzení posílali letadlem z Prahy a po uzavření přímé linky následně z Vídně.

Ještě na začátku března Čou a jeho sdružení byli pověřeni čchingtchienskou charitativní organizací na pomoc krajanům, která vznikla na konci roku 2019, aby nakoupili 50 tun rýže a poslali je čchingtchienským krajanům v Itálii. Organizace je napojena na čínskou komunistickou vládu. V tiskové zprávě se ředitel čchingtchienské kanceláře pro krajanské záležitosti nechal slyšet, že právě on pověřil Čouovo sdružení, aby do Itálie tu rýži poslal. Jménem organizace jsou označené i krabice nalezené v českém skladu. Rýže odešla 6. března.

Jak přitom upozorňuje i deník New York Times, i v samotné Itálii kritici poukazují na to, že Čína pomoc cizím vládám draze prodává. Zdarma podporuje v cizině pouze krajany.