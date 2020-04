Ze špionáže podezřelý Huawei vede kampaň za 5G. Využil nezávisle se tvářící institut

Některá česká média v minulých dnech uveřejnila závěry studie, podle níž by vyloučení firmy Huawei z budování sítí páté generace stálo Česko až 38 miliard korun. Dle zjištění Aktuálně.cz přitom data platila přímo Huawei. Jako součást kampaně za to, aby v budování 5G sítí v Česku mohl technický obr podezřívaný ze špionáže pro komunistickou Čínu figurovat. I přes varování bezpečnostních složek.

Zatímco Evropa bojuje s koronavirem, v pozadí v tichosti probíhá ještě jiné zápolení. Obří společnost Huawei lobbuje za to, aby na západě mohla budovat mobilní sítě páté generace. Navzdory tomu, že ji západní tajné služby označují za závažné bezpečnostní riziko kvůli napojení na čínský komunistický režim. Huawei ale veškerá nařčení popírá a argumentuje, že pokud státy vyloučí jeho 5G technologie, zbrzdí a prodraží to o desítky miliard budování těchto sítí, přes které v budoucnu potečou veškerá citlivá data.

Evropská komise i na základě rok starého varování českého Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) před firmami Huawei a ZTE členským zemím doporučila, aby do konce dubna přijaly soubor opatření nazvaný EU Toolbox. Mají zabránit tomu, aby se do kritické informační infrastruktury mohli nabourat zahraniční špioni. Sítě 5G jsou superlukrativní technologie, které by v budoucnu mohly zásadně proměnit ekonomiku.

V Česku do médií před pár dny dorazila nezávisle vyhlížející analýza think-tanku Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA), která před restrikcemi varuje. "Budování 5G bez Huawei by mohlo zvýšit investiční náklady na tyto sítě o 12 až 38 miliard korun," píše se ve studii, která argumentuje tím, že to omezí konkurenci. Informaci zveřejnily například servery Novinky.cz, iDnes.cz či portál Info.cz.

Podle zjištění Aktuálně.cz je ovšem analýza součástí placené kampaně přímo společnosti Huawei v Česku. Čísla vznikla na její zakázku a další experti je považují za nesmysl.

"Výpočet si zadala společnost Huawei a uhradila náklady na analytické práce s ním spojené. Zpracování a publikaci studie zastřešující celkový kontext jsme udělali ve vlastní režii, protože se problematice konektivity věnujeme dlouhodobě a o digitalizaci ekonomiky, budování optických sítí a 5G publikujeme pravidelně," připustil na přímý dotaz Aktuálně.cz jeden z autorů studie Aleš Rod, ředitel výzkumu CETA. Na materiálu ovšem chybí jakýkoliv odkaz na to, že zadavatelem je právě čínská firma napojená na tamní komunistickou vládu.

Potom, co Aktuálně.cz popsalo tajnou kampaň společnosti Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kellnera využívající mimo jiné i nezávisle se tvářící institut Sinoskop, který sama skrytě založila, jde o další případ PR nahrávajícího komunistické Číně v Česku.

A jak k až 38 miliardám škod při vyloučení Huawei výzkumníci došli? Vycházejí ze studie další firmy Oxford Economics. I tu si objednala Huawei. Její financování přiznává otevřeně. Dokument se ovšem Českem vůbec nezabývá. Podle Roda tak čísla CETA pro české podmínky přepočetla. Aniž by shromáždila jakákoliv empirická data.

"Studie podezřele nahrávají Huawei"

A právě v tom je dle některých expertů problém. "Obě dvě studie absolutně neberou v potaz skutečnost, že pokud mobilní operátoři chtějí nabízet 5G, svou infrastrukturu musejí obměnit bez ohledu na to, zda nyní používají Huawei. Obě dvě studie popírají empirické zkušenosti nahrazení technologií Huawei z Dánska, Norska, Nizozemska a Velké Británie," uvedl pro Aktuálně.cz John Strand z prestižní dánské konzultační společnosti Strand Consult, která 20 let studuje evropský trh mobilních komunikací. Podle něj "některá východiska i závěry studií podezřele nahrávají Huawei".

A jak už upozornil odborný server Lupa.cz, od odhadu se distancují i ti, kterých se týká nejvíce - samotní čeští mobilní operátoři.

Podobně tepe českou studii CETA i Petr Lang z Pražského institutu bezpečnostních studií. "Naprosto ignoruje to, ze podle současných zákonů je možné hospodářskou soutěž omezit ve velmi výjimečných podmínkách, mezi které patří právě bezpečnostní hledisko. Takové omezení funguje například u armádních zakázek. 5G bude součástí kritické infrastruktury a podle toho by se s ní mělo zacházet. Pokud bude mít 5G tak zásadní dopad na celou ekonomiku, tak musí byt co nejvíce bezpečná. Takže čím bezpečnější, tím vice to pomůže dalšímu ekonomickému rozvoji," uvedl Lang.

Huawei: Studie platíme, ale nezasahujeme do nich

CETA studii do médií poslala 31. března. Ve stejný den si PR agentura, která pro Huawei pracuje, zaregistrovala internetovou doménu 5gvcesku.cz. A čínská firma tam začala na studii CETA odkazovat a komentovat ji. Podle konstrukce kampaně vyloučení Huawei budování 5G v Česku nejen prodraží, ale i zpozdí a Česko se tak stane "digitálním skanzenem", který bude přicházet o 24 miliard ročně a nevymaní se ze své pověsti montovny Evropy. Za prohospodařené peníze by podle Huawei šly pořídit třeba "4 nové krajské nemocnice, 5 mateřských škol či 10 tisíc pro každého člověka ve starobním důchodu".

"Do odborné stránky jsme nijak nezasahovali, proto je naprosto dostatečné a korektní, že jejich odborný názor publikujeme s odkazem na naši společnost jak v tiskových zprávách, tak na internetových stránkách projektu 5G v Česku 5GvCesku.cz," brání se mluvčí českého Huawei Tomáš Kolder.

"Studií, analýz či modelů kvantifikujících různé faktory na makro nebo mikro úrovni zpracováváme desítky ročně, takže vždy dbáme na objektivní metodiku i výstupy. To je pro nás klíčové a je tomu tak samozřejmě i v tomto případě," tvrdí také Rod.

Mnohé země si v souvislosti s koronavirem začaly uvědomovat, že přílišná závislost na Číně může být problém. Huawei tak své lobbistické snahy zintenzivňuje i jinde. Jak nyní uvedla BBC, čínská firma například varovala britskou vládu, aby po konci pandemie neobrátila a nezbavovala se Huawei při budování sítí 5G. Británii by to podle šéfa tamní pobočky Huawei "poškodilo", jak napsal v dopise, se kterým čekal, až premiér Boris Johnson vyjde z nemocnice, kde se léčil z nákazy koronavirem. Huawei zdůrazňuje, že v době koronaviru se soustředí na to, aby Brity udržela připojené k internetu.

Další zaplacené právní stanovisko

Huawei jako součást české kampaně zaplatil a zveřejnil také právní stanovisko advokátní kanceláře Toman, Devátý & partneři, kterou spoluvlastní někdejší disident, signatář charty 77 a porevoluční ředitel BIS Stanislav Devátý. Ani to ovšem není označené jako financované komunikačním obrem. Kancelář Aktuálně.cz přiznala, že pro firmu Huawei, kterou založil někdejší voják čínské komunistické armády Ren Zhengfei, pracuje dlouhodobě.

"Společnost Huawei je naším klientem v oblasti právně-bezpečnostní problematiky. Právním rámcem 5G sítí se dlouhodobě zabýváme, a proto jsme byli klientem osloveni k vypracování právního stanoviska, ve kterém bychom předložili náš odborný právní rozbor takzvaného EU Toolboxu a souvisejících dokumentů," reagoval na dotazy Aktuálně.cz advokát Petr Motyčka.

Na jeden a půl straně jeho právní rozbor tvrdí, že kritéria hodnocení rizikovosti, která EU doporučuje, se "jeví jako problematická" a mohla by "vytvářet nežádoucí diskriminační překážky". Advokátům najatým Huawei vadí například to, že EU Toolbox rizikovost dodavatele odvozuje také dle toho, zda zákony umožňují třetí zemi na něj vyvíjet nátlak či zda je dodavatel s cizí vládou silně propojený. Přesně to jsou přitom klíčové důvody, kvůli kterým před Huawei vydal varování český kyberbezpečnostní úřad.

"Hlavním problémem je právní a politické prostředí Čínské lidové republiky, ve kterém uvedené společnosti primárně působí. Čínské zákony vyžadují po soukromých společnostech působících v Číně mimo jiné součinnost při zpravodajských aktivitách, a tudíž pouštět je do systémů, které jsou klíčové pro chod státu, může představovat hrozbu," zdůvodňoval předloni v prosinci vydání varování před Huawei tehdejší ředitel NÚKIB Dušan Navrátil.

Evropa v českých stopách

Další problémy se objevily následně. V Polsku, pod které spadá i česká pobočka Huawei, loni zatkla tamní kontrarozvědka jednoho z místních šéfů firmy kvůli obviněním ze špionáže. A jak informoval Radiožurnál, zaměstnanci české pobočky Huawei zase dle svědectví bývalých manažerů shromažďovali citlivá data o lidech, s nimiž vedou obchodní jednání. Ta pak putovala do Číny. Získané informace také probírali s lidmi z čínského velvyslanectví. Huawej se proti nařčení ovšem ohradila a označila je za nesmysl.

Varování NÚKIB přitom Huawei způsobilo patálie, které Česko výrazně přesahují. Většina evropských zemí zaujímala výrazně zdrženlivější postoj a žádala konkrétní technické důkazy, že v systémech Huawei skutečně jsou zadní vrátka pro špiony. NÚKIB ale sdílí podobný přístup jako USA - dostatečné pro vysokou obezřetnost už je pouhé riziko pramenící například z toho, že firma má dle čínských zákonů s rozvědkou komunistického státu povinnost spolupracovat.

A od amerického prezidenta Donalda Trumpa, který na Huawei uvalil sankce, si takovým přístupem Andrej Babiš (ANO) vysloužil pochvalu. Varování českého kyberúřadu mohlo podle zdrojů z bezpečnostní komunity přispět k tomu, že se za ním Babiš loni podíval do Bílého domu.

Sítě 5G v Česku 5G je označení pro pátou generaci mobilních sítí. Navazuje na sítě čtvrté generace označované 4G. Překonává je především výrazným zvýšením rychlosti přenosu dat, snížení odezvy a zvýšením počtu obsluhovaných zařízení. Lepší technologie v budoucnu může usnadnit fungování takzvaného internetu věcí, kdy k internetu mohou být připojeny a koordinovat se například automobily, senzory ve městech nebo chytré domy.

V Česku se na léto chystá aukce frekvencí v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz, které budou pro 5G vyhrazeny. Od aukce si stát slibuje, že na český trh otevře cestu čtvrtému mobilnímu operátorovi, který bude ostatní tlačit do zlepšování a zlevňování služeb.

Klíčové je nastavení podmínek pro účastníky, které provádí Český telekomunikační úřadu (ČTÚ). Okolnosti ale v posledních měsících provázejí kontroverze. Předchozího šéfa ČTU Jaromír Novák kvůli sporům s ministerstvem průmyslu právě ohledně aukce o funkci přišel.

Novou šéfkou ČTÚ je právnička Hana Továrková, která přípravu převzala. Legálnost jejího jmenování od začátku budila pochyby.

Továrková také sedí ve vedení Českého telekomunikačního klastru, jenž zastupuje drobné mobilní operátory a usiluje o jejich lepší postavení na trhu. Dalším jejím možným střetem zájmů se zabývalo ministerstvo spravedlnosti. Hrozilo jí pokutou kvůli jejímu angažmá v desítce společností.

Hospodářské noviny už popsaly, jak Továrková podle svědkyně tajně ovládala firmu, ve které skončily desítky milionů od polostátního gigantu ČEZ. A také to, že firma Syner shání za šéfkou telekomunikačního úřadu pohledávky z jejího minulého podnikání. Protikorupční organizace Transparency International varuje před možným nátlakem na vedení ČTÚ.

EU Toolbox přitom navazuje nejen na varování NÚKIB, ale i na takzvané Pražské návrhy, které loni v květnu vznikly na mezinárodní bezpečnostní konference o 5G v Černínském paláci. Za velké nevole Huawei. Týdeník Respekt upozornil, že prezident Miloš Zeman, který je dlouhodobě velkým zastáncem čínských zájmů, neúspěšně dopisem lobboval za to, aby se akce mohl Huawei účastnit. "ČR - na rozdíl od ostatních zemí EU - v oblasti digitálních technologií rezignovala na svou suverenitu," glosoval to mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Zakázky za desítky milionů pro Huawei i přes varování

NÚKIB nyní i na základě doporučení Evropské komise připravuje novou sadu opatření, která budou ve státních zakázkách v souvislosti s ochranou proti vládním hackerům platit. Právníci z advokátní kanceláře Toman, Devátý & partneři ve svém stanovisku zaplaceném Huawei přitom zdůrazňují, že je důležité, aby se NÚKIB držel dosavadního doporučení - tedy že finální zhodnocení toho, zda Huawei do svých systémů pustit či nikoliv, závisí na zadavateli tendru.

"S tím, že jakákoli namítaná rizikovost bude muset být dostatečně prokazatelná a konkrétní, aby nemohlo dojít ke zneužití práva a vytváření nedůvodných překážek ve veřejných zakázkách," dodali advokáti.

Huawei tak bez potíží vyhrála například zakázku na vybavení nového datacentra pro ČEZ. Pro Ředitelství silnic a dálnic ČR zase vybudovala síť, přes kterou procházejí data týkající se české silniční a dálniční dopravy. Huawei vedle toho vyhrála i další zakázky pro ministerstvo vnitra či policejní prezidium. Všechny instituce argumentují, že rizika vyhodnotily.

"Huawei je světový lídr v 5G, který má aktuálně 91 podepsaných komerčních kontraktů na 5G, více než polovina z toho je v Evropě. V případě vyloučení Huawei z budování sítí 5G by se z ČR mohl stát 'digitální skanzen'," varuje mluvčí čínské firmy Kolder.