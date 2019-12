Trikolóra i Středula. Vydavatel Info.cz pracoval kromě Home Creditu také pro politiky

Agentura C&B za peníze Home Creditu vylepšovala obraz komunistické Číny v Česku. Podporovala při tom i některé politiky. Dle nového zjištění Aktuálně.cz pracuje také pro hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího nebo pro šéfa odborářů Josefa Středulu. Ten tvrdí, že zadarmo. Spolumajitel agentury Tomáš Jirsa byl přitom zároveň až do tohoto týdne vydavatelem webu Info.cz a měl vliv na jeho obsah.

Tomáš Jirsa byl až do úterý, kdy po zjištěních Aktuálně.cz skončil, jednatelem vydavatelské firmy zpravodajského portálu Info.cz. Vlastní ho miliardář Daniel Křetínský, který zároveň vydává třeba i bulvární deník Blesk. Jirsa web nejenom řídil po byznysové stránce, ale rovněž se podílel na pravidelném podcastu Insider, napsal pro Info.cz několik komentářů a vedl porady vedení, na kterých se řešil obsah.

Jirsovou hlavní činností je ovšem podnikání - z většiny vlastní PR agenturu C&B. Nejenže si ji firma Home Credit Petra Kellnera najala na to, aby v Česku vylepšovala obraz komunistické Číny. Podle nejnovějšího zjištění Aktuálně.cz zároveň C&B pracuje pro politiky - možného prezidentského kandidáta a nynějšího šéfa odborů Josefa Středulu. A rovněž pro hnutí Trikolóra někdejšího člena ODS Václava Klause mladšího. Jirsa na dotazy Aktuálně.cz neodpověděl. Redakce zmapovala jeho činnost v souvislosti s podezřením na netransparentní ovlivňování českého veřejného mínění ve prospěch Pekingu.

Nic jim neplatím, tvrdí šéf odborářů Středula

Prezident Miloš Zeman v říjnu vedle šéfa Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého označil právě šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu jako člověka, který by se podle něj měl zúčastnit boje o křeslo příštího prezidenta. A Středula na to reagoval tím, že o kandidatuře uvažuje.

Na přímý dotaz Aktuálně.cz nyní odborářský boss přiznal, že pracovníky C&B zná. A že mu sami začali pomáhat. Odmítá ale, že by pro něj pracovala agentura jako celek nebo že by to byla řízená příprava na prezidentskou kampaň. "Neexistuje tam žádná formální spolupráce, smlouva nebo platební doklady. Lidi z C&B znám přes paní Evu Gregorovou, která mi pomáhá," uvedl Středula.

Gregorová je někdejší mluvčí ČSSD, kterou dnes zaměstnává jako seniorní píáristku právě C&B. Středula ovšem tvrdí, že mu pomáhá zadarmo. "S Home Creditem nemám nic společného. Opravdu ne," dodal šéf odborářů.

Podobně ale na přímý dotaz posléze připustil, že mu sociální sítě pomáhá dělat další zaměstnanec agentury C&B Jan Provazník. Opět podle jeho slov zadarmo. "Není to žádná kontinuální spolupráce. Většinu příspěvků si píšu sám," trvá na svém Středula.

Že mu sociální sítě spravuje zaměstnanec C&B, se zjistilo kuriózně. Na začátku září totiž na svém profilu na Twitteru zveřejnil snímek svého statusu na Facebooku. Administrátorům stránek ovšem Facebook ukazuje jméno člověka, který ten který příspěvek zveřejnil. Když tak Provazník udělal snímek statusu, byl i s jeho jménem. Později si chybu uvědomil a obrázek smazal.

Středula připouští, že zná i výkonného ředitele a spolumajitele C&B Tomáše Sazimu. Ten v minulosti spolupráci se Středulou pro Aktuálně.cz sám potvrdil. Právě on je přitom podepsán pod výkazy, které redakce získala a které dokládají, že Home Credit prostřednictvím C&B platil skrytou kampaň s cílem vylepšit veřejné vnímání čínského komunistického režimu v Česku.

A také Středula se v těchto dokumentech, které ovšem pokrývají pouze období od dubna do srpna, v jednom případě vyskytuje. Dne 23. května agentura Home Creditu naúčtovala položku označenou jako "Návrh článku pro J. Středulu na téma obchodní války USA-Čína (příprava, psaní)".

"Vůbec netuším, jak bych se mohl dostat do takovéto souvislosti," uvedl Středula s tím, že o takové spolupráci se Sazimou nic netuší.

Práce pro Klausovu Trikolóru

Pátrání Aktuálně.cz navíc odhalilo, že agentura, která ovlivňovala veřejné mínění pro firmu Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, zároveň vykonává zakázky pro nové hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího. Kellnerova PPF banka je přitom největším dárcem Institutu Václava Klause - spolku, který si vybudoval jeho otec Václav Klaus starší po odchodu z Hradu. Exprezident je garantem zahraničního programu Trikolóry.

A většinový vlastník C&B Tomáš Jirsa s oblibou zveřejňuje fotky s Klausem mladším na svém Instagramu. Jezdí společně na kola.

Klaus mladší však na dotaz Aktuálně.cz připustil jen to, že pro Trikolóru agentura C&B dělá mediální monitoring. "To vím. Materiály s jejich logem mi chodí na stůl. Ale PR nebo kampaň nám nedělají. To bych věděl. Podepisuji faktury," uvedl Klaus.

Aktuálně.cz ho ovšem následně konfrontovalo s tím, že získalo formuláře, které slouží jako přihláška do strany. A v parametrech dokumentů je v políčku autor uveden "C&B Grafik 1" ze společnosti "C&B". "Tak možná toho dělají více. Nebo nějaké drobnější věci v minulosti dělali," přiznal nakonec Klaus.

Agentura Kingmakers, kterou vlastní Jirsova společnost C&B Group stejně jako PR agenturu C&B, se přitom na svém webu chlubí dlouhodobou spoluprací s Klausem mladším. Ta mu zaregistrovala i webové domény Hnutitrikolora.cz a 3kolora.cz.

Jirsa rovněž nynějšímu šéfovi Trikolóry pomáhal zakládat Klausův think-tank Centrum pro občanské svobody, který byl jakýmsi předvojem strany. Klaus ovšem odmítá říci, zda za to něco Jirsovi zaplatil. "Centrum je normální spolek. Co jsem komu platil nebo neplatil, do toho nikomu nic není," uvedl Klaus mladší.

Web Info.cz, jehož vydavatelem a jednatelem byl Jirsa, přestože jeho agentura pracovala pro Trikolóru i firmu Petra Kellnera, se Klausovi mladšímu věnoval. Není tak zřejmé, zda šlo o součást PR, nebo o běžné články. V březnu mu například dal prostor ve videorozhovoru s Pavlem Štruncem, který vyšel s titulkem "Klaus ml.: Cítil jsem bezmoc, ztrácíme naši zem. Neomluvím se, z ODS mě vyhodí nejspíš zítra". Komentátor webu Info.cz Petr Holec se zase v červnu pustil do předsedy ODS Petra Fialy v textu s titulkem "Holec: Že Fialu Klausova Trikolóra nezajímá? Silná slova často maskují strach". Nutno ale podotknout, že na portálu vycházely i k Trikolóře či Klausovi kritické texty.

Tomáš Jirsa byl v té době členem ODS, na podzim stranickou průkazku odevzdal. Podle zdrojů ze strany bylo problémem jeho přichylování se ke Klausově Trikolóře.

To, že PR agentura C&B nejspíše pro Trikolóru pracuje, přitom zjistili i redaktoři Info.cz. Když na její oficiální facebookové stránce sledovali internetový přenos z úvodní tiskové konference, na které Václav Klaus mladší novou stranu představoval, na chvíli se omylem zabral i jeho autor - pracovník C&B Philip Kiulpekidis. Dnes je na stránce k dohledání jen krátký sestřih z tiskové konference. Jirsa ovšem na dotaz, zda pro Trikolóru C&B pracuje, Aktuálně.cz neodpověděl.

Kdo je Tomáš Jirsa Jirsa má blízké vztahy s šéfredaktorem webu Info.cz Michalem Půrem, který nyní oznámil, že Info.cz od Křetínského firmy on spolu s dalšími redaktory kupuje. Na webu měli i společný podcast Insider (na snímku).

Tomáš Jirsa dříve pracoval jako šéf kabinetu pražského primátora Pavla Béma (ODS) nebo jako šéf PR politické strany Věci veřejné. V roce 2011 server Česká pozice napsal, že měl na starosti i takzvaný guerilla marketing - buňku placených internetových komentátorů, kteří měli za úkol ovlivňovat diskuse pod články na webu ve prospěch Víta Bárty.

Jirsa byl až do letošního podzimu členem ODS v Praze 6. V září se účastnil setkání s britským filozofem Rogerem Scrutonem. Společně s předsedou ODS Petrem Fialou, který od něj ale nyní dává ruce pryč. "Tomáš Jirsa nemá s vedením ODS nic společného. S panem předsedou Fialou se prakticky nezná," uvedl mluvčí ODS Václav Smolka. A později doplnil, že Jirsa ze strany už vystoupil. Dle zdrojů Aktuálně.cz straníkům vadilo jeho napojení na Trikolóru.

Jirsa spolupracuje s Václavem Klausem mladším, který byl z ODS vyloučen a založil nové hnutí Trikolóra. Podle deníku MF Dnes ještě předtím spoluzakládal Klausův think-tank Centrum pro občanské svobody. Zároveň agentura Kingmakers, která patří do skupiny C&B a Jirsa ji také vlastní, mezi referencemi uvádí práci pro Václava Klause mladšího. Jirsa ho dobře zná, na Instagramu se například chlubí s společnou fotkou z cyklovýletu.

Jirsa v minulosti podnikal společně s někdejším mluvčím exprezidenta Václava Klause a nynějším mluvčím PPF Radimem Ochvatem.

Až do úterního textu Aktuálně.cz, které odhalilo, že Jirsova PR agentura C&B za peníze Home Creditu strávila více než 2000 hodin práce na kampani, která měla za cíl vytvořit pozitivní obraz komunistické Číny, byl jednatelem vydavatelské firmy Info.cz. Tu vlastní miliardář Daniel Křetínský, který vydává třeba i bulvární deník Blesk. Křetínského firma se ale nyní od Jirsy distancuje a jako jednatel Info.cz skončil.

Konference poslance ODS i brífování opozice na pražském magistrátu

Jak už Aktuálně.cz napsalo, agentura C&B pracovala i pro další politiky. V těchto případech z výkazů práce určených Home Creditu, které Aktuálně.cz získalo a jejich pravost ověřilo, plyne, že její služby neplatili politici, ale úvěrová firma nejbohatšího Čecha - s cílem vylepšit obraz Číny v Česku. Je však možné, že někteří lidé ani nemuseli vědět, že jejich činnost agentura vykázala jako práci pro Home Credit.

V září uspořádal ve sněmovně poslanec ODS Jan Skopeček konferenci o Číně s názvem Česko a Čína - příležitosti a limity. Nezávisle se tvářící akci dle přesných výkazů práce spíše než on od začátku pořádala za peníze Home Creditu agentura C&B. Už v květnu si C&B podle dokumentu účtovala peníze za "koncept uspořádání konference v PSP". Na konci července přišla na řadu schůzka s poslancem Skopečkem k připravované konferenci, "prohlídka prostor, konzultace dalšího postupu". Později také "vytvoření seznamu hostů pro konferenci v PSP a jeho aktualizace" či "pozvánky, avízo, žádosti o záštitu" pro konferenci nebo "interní schůzka ke koordinaci příprav konference v PSP".

Skopeček ale i přes zveřejněné důkazy doteď tvrdí, že konferenci pořádal sám se svou asistentkou a že C&B zajišťovala pouze "mediální vyznění akce". A za to jí prý zaplatil.

Vedení ODS se tento čtvrtek za Skopečka postavilo. "Pokud PR agentura vyfakturovala jinému podnikatelskému subjektu nějaké služby, to není věc naše ani poslance Skopečka," řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Předseda ODS Petr Fiala označil informace o ovlivňování veřejného mínění ve prospěch Číny za závažné. Skopeček s tím ale nemá podle něj nic společného.

Vzadu Václav Klaus mladší a poslanec Jan Skopeček, vpředu Tomáš Jirsa a mluvčí Institutu Václava Klause Petr Macinka

C&B ale Home Creditu vykázala i přípravu podkladů pro opozici na pražském magistrátu. Zastupitel za ANO Patrik Nacher pak útočil na primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) za to, že Praha zrušila partnerskou smlouvu města s Pekingem. Nacher ale důrazně odmítá, že by se nechal brífovat za peníze úvěrové firmy, která má zásadní zájem na dobrých vztazích s komunistickou Čínou. Přiznal pouze to, že mu C&B pomáhá se sociálními sítěmi, respektive stejný její zaměstnanec Jan Provazník, který se podílí i na správě Facebooku odborářského bosse Středuly.

"S agenturou C&B spolupracuji, pouze pokud jde o komunikaci na sociálních sítích (Twitter a Facebook). Kategoricky vylučuji, že by mi tato agentura podstrkávala cizí texty, myšlenky apod. S Home Creditem nemám opravdu nic společného," napsal ve včerejším prohlášení Nacher. Doklady o tom, že si služby C&B platí sám, ale předložit odmítl. Ve čtvrtek kauzu řešilo i pražské zastupitelstvo.

Zásahy do obsahu zpravodajského portálu

Zatímco agentura C&B pracovala pro politiky a podle výkazů práce se pokoušela ovlivňovat média, její většinový vlastník Tomáš Jirsa měl ještě jinou roli. Za chod média, které vlastní miliardář Daniel Křetínský, se stal přímo spoluzodpovědný.

Už v lednu 2019 samo Info.cz napsalo, že se spojuje se zpravodajským portálem Zdroj.cz. Za tím stáli lidé Petra Kellnera - jednak mluvčí jeho skupiny PPF Radim Ochvat a také právě Jirsa. Spolu s miliardářem Danielem Křetínským měli oba muži Info.cz vlastnit napůl. Ke sloučení ale nakonec oficiálně nedošlo. V obchodním rejstříku jako majitel portálu Info.cz pořád figuruje společnost Czech Media Invest (CMI) Daniela Křetínského, která vlastní třeba i bulvární deník Blesk. Píárista Jirsa se ovšem stal jednatelem vydavatelské firmy.

Po textu Aktuálně.cz tento týden skončil. "Přestože pan Tomáš Jirsa nepůsobil v orgánech společnosti (je však jejím hlavním majitelem, pozn. aut.), která podle Aktuálně.cz pracovala pro společnost Home Credit, došlo dnes k dohodě, že bezodkladně opustí pozici jednatele společnosti," uvedl mluvčí CMI Daniel Častvaj. A CMI zároveň jedním dechem oznámila, že se web prodává.

Pod drobnohledem Le Monde

Pro Křetínského je skandál, v němž figuruje jednatel jeho média, zásadně problematický. Souběžně se pokouší ovládnout prestižní francouzský deník Le Monde, kde ale narazil na tvrdý odpor novinářů listu. Ti už se portálu Info.cz věnovali v jednom článku. Všimli si odklonu Info.cz od proevropské orientace a snaží se zjistit, zda a jak se "český oligarcha" snaží ovlivňovat svá česká média. Skupina Czech Media Invest, kterou Křetínský spoluvlastní, označila článek francouzského listu za zavádějící a manipulativní. Zdůraznila, že do obsahu médií nezasahuje.

Nyní ovšem vycházejí na povrch informace o činnosti PR agentury Tomáše Jirsy, který byl za portál spoluzodpovědný. A také informace o chodu nezávisle se tvářícího zpravodajského média.

V nové funkci se píárista Jirsa od února začal účastnit obsahových redakčních porad. Podle informací od současných či bývalých členů redakce, jejichž výpovědi Aktuálně.cz pod zárukou anonymity shromáždilo, právě tento moment odstartoval výrazný příklon webu Info.cz k čínskému komunistickému režimu. Vedení jim přitom nebylo schopné vysvětlit, jak je možné, že se jednání o obsahu účastní jednatel Jirsa, který zároveň pracuje jako politický píárista. Redakce se rovněž nastěhovala do stejné budovy, v níž sídlí PR agentura C&B.

Texty na Info.cz účtovala PR agentura jeho vydavatele Home Creditu

Jako součást kampaně ve prospěch Číny, kterou platil Home Credit, přitom Jirsova agentura účtovala úvěrové firmě Home Credit i texty, které vycházely na Info.cz. A označovala je za výsledek své činnosti. Od dubna do srpna šlo o celkem osm výstupů, jak plyne z výkazů, které má Aktuálně.cz k dispozici.

Nejvíce jich napsal samotný šéfredaktor webu Michal Půr, který má být nyní tím, kdo web od Křetínského kupuje spolu se svými redaktory. A oznamuje, že se Info.cz stane "nejsilnější nekorporátní platformou pro názorovou žurnalistiku v Česku."

Přesto i Půrovy texty Jirsova agentura zobchodovala. Šlo o květnové články "Půr: Trump staví zeď kolem Číny a míří k další studené válce" a "Čína není Sovětský svaz. Válka s ní je možná, Američané nechtějí přijít o místo na výsluní". V červenci napsal další komentář s titulkem "Půr: Hledání nepřítele v české politice. Čínská paranoia maskuje vlastní neschopnost".

"V případě, že skandalizujeme jednu stranu, ať už s odvoláním na Zemana, nebo s údajným napojením na PPF, přidáváme se na jednu stranu sporu, který se odehrává daleko za našimi hranicemi," píše šéfredaktor v jednom ze svých textů.

Jirsova PR agentura si vykázala i květnový videorozhovor sinologa Víta Vojty s Pavlem Štruncem s titulkem "Sinolog: S Číňany to chce dobrá játra. Bojkot je tu přehnaný a urážení Jágra hloupé". Dle předchozích zjištění Aktuálně přitom Vojtův "nezávislý" institut kompletně zajišťovala C&B za peníze Home Creditu. Rozhovoru předcházela "textová a argumentační příprava na rozhovor VV (Víta Vojty, pozn. red.) u Pavla Štrunce a vyhodnocení s VV" a píáristi pak byli i u samotného natáčení, protože vykázali úvěrové firmě také "účast na rozhovoru u Pavla Štrunce a vyhodnocení s VV".

Půr v pátečním prohlášení, které podepsali i další redaktoři Info.cz přesto tvrdí, že kauza se tohoto webu netýká. "Kauza, kterou články Aktuálně.cz rozpoutaly, se samotné publikační činnosti Info.cz netýkala a netýká. Chybou bylo, že došlo k souběhu funkce majitele PR agentury a jednatele média. Tento fakt jsme považovali za problematický, protože umožňoval zpochybňovat nezávislost redakce, přestože její činnost splňovala veškeré standardy kvalitní novinářské práce," napsal Půr. Není jasné, zda o práci agentury C&B pro Home Credit věděl. Na otázky Aktuálně.cz neodpověděl.

Půr: Číně se budeme věnovat dále

Změna chování redakce s příchodem Jirsy do vedení je ale vidět i na dalších textech, které začal psát šéfredaktor Půr. I když se ve výkazech PR agentury Jirsy neobjevily. Zpravodajsky i publicisticky se začal Půr čínské tematice věnovat krátce poté, co jeho web začal v listopadu 2016 vycházet. Psal zpravodajské texty i komentáře. Lze však vysledovat výrazný nárůst počtu jeho názorových textů od prosince 2018, kdy už naplno běžela jednání o splynutí s projektem Zdroj.cz. Do té doby zveřejnil pouze čtyři komentáře zmiňující Čínu.

Nejvýraznějším Půrovým počinem do počátku námluv se Zdroj.cz je komentář z 11. května 2017 Zemanova cesta ideologie zbavená. Číny se nemusíme štítit, je to jenom obchod. V textu zdůrazňuje význam Číny pro zahraniční byznys tuzemských firem. "Nezapomeňte, že Škodovka vyrábí své vozy v Číně ve společných závodech Volkswagenu a čínského státu. Němci do Číny posílají jednu delegaci za druhou. Pokud to dělá náš životně důležitý partner, není důvod, aby se něčeho podobného Češi štítili," psal Půr.

Od prosince loňského roku jeho produkce dramaticky narostla, vydal 16 komentářů zmiňujících Čínu. Převažující narativ jeho textů je zpochybňování bezpečnostních rizik spjatých s Čínou, důraz na důležitost ekonomické spolupráce s nejlidnatější zemí světa či kritika údajně neprozřetelné, protože ne dost vstřícné, politiky českých představitelů vůči říši středu. Z témat si vzal Půr za svou hlavně kauzu Huawei - v textech zlehčoval varování úřadu pro kybernetickou bezpečnost, téma se snažil zbavit bezpečnostní povahy a udělat z něj záležitost byznysu.

"Zemanovi je nicméně třeba přiznat, že utlumení vnitropolitických debat kolem údajné bezpečnostní hrozby ze strany Huawei potřebujeme zcela urgentně. Ani tak ne my, ale spíše český byznys. Huawei je v této debatě až ten úplně poslední problém. Vidíme střet bezpečnostních složek a některých státní institucí s politiky," psal například letos 11. ledna v článku Huawei je vnitropolitická hra, v níž se český byznys stal rukojmím v reakci na vystoupení prezidenta Miloše Zemana ke kauze.

Kellnerova PPF vloni v delegaci s prezidentem Zemanem podepsala s firmou Huawei memorandum o spolupráci. Skupina, která v Česku vlastní například i operátora O2, přislíbila, že společně s čínskou telekomunikační firmou bude zkoumat možnosti využívání a nasazení mobilních 5G sítí.

K Huaweii se Půr opakovaně vrátil, hlavní linku si podržel - o bezpečnost podle něj nejde. "S tím, jak se posouváme v kauze čínské technologické společnosti Huawei, stále více se ukazuje, že jde o ryze obchodní spor, nikoliv otázku národní bezpečnosti," psal 26. února. V dalším komentáři vydaném 2. července zkritizoval práci kybernetického úřadu. "A to vše se (záměr vlády na základě varování úřadu prověřit Huawei, pozn. aut.) odehrálo zcela bez důkazů." Půr také vícekrát psal, že Česko by se po vzoru Francie či Německa mělo více otevřít byznysu s Čínou.

Ve svých komentářích rovněž kriticky hodnotil odstoupení Univerzity Karlovy od byznysového partnerství s Home Creditem (škola měla tři roky po sobě dostat 500 tisíc korun) nebo ostrou politiku vůči Číně v podání pražského primátora Zdeňka Hřiba. "Největším problémem české současnosti je, že jednostranné vidění Číny nám neumožňuje dostatečně dobře asijskou velmoc pochopit. Tato skutečnost je ale klíčová pro budoucnost, protože to budou pravděpodobně Číňané, kdo bude hlavním hybatelem globálního dění v příštích desetiletích," psal 18. července.

Obrat proti sinologům z Karlovy univerzity

Šéfredaktor Půr ve svých komentářích také opakovaně kritizoval webový projekt Sinopsis, jenž se kriticky zabývá Čínou. Platformu spravují odborníci na Čínu z pražské Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. "Jeho provozovatelem je společnost AcaMedia, kterou částečně financuje Karel Janeček, americký kongres a Tchajwanci. Nemusím asi dodávat, že to nebude spolek, který by byl Číně nějak výrazně nakloněn," psal Půr 9. října.

Pozastavil se nad tím, jak se Sinopsisu daří formovat tuzemskou diskusi o Číně, zatímco stejný respekt nepožívá od zdejší novinářské obce projekt Sinoskop financovaný Home Creditem. "Jen mě pak zaráží skandalizace dalších sinologů sdružených třeba v Sinoskopu nebo kdekoliv jinde. U některých novinářů vyvolává pobouření například jméno sinologa Víta Vojty, který (…) na rozdíl od některých výše zmíněných sinologů do Číny alespoň jezdí," psal 18. července.

Vztah Info.cz a projektu Sinopsis přitom prošel velkou proměnou, která se časově kryje s uzavřením smlouvy mezi agenturou C&B a Home Creditem. Portál původně články ze Sinopsisu přebíral a ještě letos v lednu si moderátor Pavel Štrunc, který pro Info.cz připravuje diskusní pořad Štrunc!, pozval jako hosta jednoho z analytiků Sinopsisu Filipa Jirouše. Vydání pořadu bylo poslední spoluprací obou webů. Texty Sinopsisu od té doby na Info.cz nevychází.

Spolupráce skončila po debatě Sinopsis a Michala Půra na sociální síti Twitter. Sinopsis kriticky reflektovalo jeden z Půrových komentářů o Huawei na Info.cz, v této souvislosti se zmínilo o zájmu PPF o tento portál. Půr se ohradil, že Sinopsis dostává na webu prostor. Po další výměně zakončil diskusi Půr. "V žádném případě. Nechápu ten útok. Určitě jsme s vámi skončili, tohle nehodlám tolerovat," napsal.

Křetínského firma CMI, která oficiálně portál stále vlastní, ale odmítá, že by na jeho chod měla vliv PPF. A zároveň se od fungování své firmy distancuje.

"Předpokládali jsme, že nebudeme cílově majoritním vlastníkem společnosti. Proto byly na pozice jednatelů jmenovány osoby bez vazby na ostatní mediální aktivity CMI, tedy šéfredaktor Michal Půr a Tomáš Jirsa. Vedení portálu je tak absolutně nezávislé na ostatních médiích skupiny CMI a ani akcionáři CMI, ani žádný jiný subjekt, neměl a nemá podle našeho přesvědčení vliv na chod a obsah webu Info.cz," dodal mluvčí CMI Častvaj.

Zároveň podle něj firma nepřišla na to, že by se její médium příliš přiklánělo k Číně. "Na základě rychlé a předběžné analýzy zpravodajství portálu Info.cz konstatujeme, že jsme neobjevili důkaz či indicii, že by docházelo k neobjektivnímu informování o dění v Číně. Naprostá většina textů je vůči čínskému režimu kritická, zbytek lze označit za neutrální," doplnil Častvaj. Podle analýzy od společnosti Newton Media byly dvě třetiny z letošních 480 příspěvků o Číně neutrální, 17 procent negativní a jen tři procenta pozitivní, uvádí Info.cz.

Půr a další redaktoři oznámili, že se čínské problematice hodlají věnovat dále. Na webu, který budou společně vlastnit. "Naše názorové texty tematicky spojené s Čínou měly vždy své opodstatnění a oporu v aktuálním dění. O této zemi pojednávaly realisticky a bez předsudků, ale také kriticky, nikoli servilně. Věříme, že to potvrdí i analýza nezávislé instituce, která vzniká. Stojíme si za nimi a vylučujeme, že by vznikaly 'na objednávku'. Světové i domácí dění budeme v těchto výše zmíněných mantinelech popisovat i do budoucna. Tedy s chladnou hlavou, bez hysterie a stádního myšlení a bez apriorního stranění nějaké skupině. Zkrátka tak, jak jej vidíme," uvedli.

