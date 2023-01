Pavel musí přitvrdit a trochu popřít sám sebe. Nemá to v kapse, říká Drahošův stratég

Petr Pavel si nechal vzít start kampaně, ovládl ho Andrej Babiš "válkou a mírem", domnívá se Jakub Kleindienst, který před pěti lety vedl kampaň prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Podle něj se před druhým kolem voleb Pavel brání, ale měl by přijít s novým tématem a přitvrdit. "Klid mu sluší, ale teď nestačí," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Varuje také před přeceňováním nynějších průzkumů.

Je Petr Pavel silnějším kandidátem než před pěti lety Jiří Drahoš, kterého ve druhém kole porazil o necelé tři procentní body Miloš Zeman?

Takto bych to neřekl. Současné volby jsou úplně jiné. Pohybujeme se v jiném prostředí.

V čem se změnilo?

Zatímco před pěti lety se v kampani vyplavily dezinformace, které jsme vůbec neznali, dnes už o nich mluvíme a jsme schopni je rozpoznat. Tenkrát jsme ani netušili, že existují řetězové e-maily. Zásluhou a dědictvím Drahošovy prohry tak trochu bylo poukázání na manipulace a dezinformace.

Podobně jako stál politicky nezkušený Drahoš proti ostřílenému Miloši Zemanovi, stojí nyní Pavel proti Babišovi. Proto mě zajímá, zda je dnes Pavel v silnější pozici.

Nemyslím si, že je Pavel silnější kandidát než Drahoš. Navíc Drahoš kandidoval proti tehdejšímu prezidentovi, který obhajoval funkci a mohl mnohem víc využít své politické zkušenosti. Kdyby byl Drahoš nyní na Pavlově místě, myslím, že by měl větší šanci zvítězit, protože nemá komunistickou minulost.

Jak hodnotíte nedělní debatu České televize, komu se povedla lépe?

Myslím, že Andrej Babiš Petra Pavla převálcoval. Navíc bylo vidět, že Pavlovi nebylo úplně dobře, sám zmínil, že je nemocný. Velkým problémem pro něj je, že témata rozehrál od počátku Babiš. Jakmile nemáte v sobotu večer nebo v neděli ráno po prvním kole připraveno téma pro druhé kolo, jste v pasti. Babiš Pavla předběhl. Na tiskovce hned po vyhlášení výsledků prvního kola sice mluvil z rétorického pohledu špatně, ale nastolil témata, která naprosto ovládla druhé kolo kampaně.

Stejně tak jel Babiš celou dobu svá témata během duelu v neděli v České televizi. Přestože se Pavel i moderátor snažili, byla to Babišova debata. Je to ale složité, protože Babiš může vždy argumentovat tím, že je politik a ekonom, že byl u jednání se státníky a že byl jedním z vrcholných manažerů Česka. Kdežto když proti tomu začne Pavel argumentovat svojí vojenskou kariérou, okamžitě bude protistranou označován za válečného štváče.

Babiš v tomto duchu vyrukoval ihned po prvním kole s billboardy, které naznačují, že protikandidát zatáhne Česko do války, nebo hlásají, že generál nevěří v mír. Proti Drahošovi se před pěti lety objevily zase plakáty "Stop imigrantům a Drahošovi". Zafunguje na voliče opět šíření strachu?

Dnes se hovoří o tom, že válečné billboardy jsou za hranou, ale já myslím, že nemají daleko od billboardů strašících před migranty. Podstata je pořád stejná, člověk jako osobnost se nemění, takže se nemění ani vnímání takto silných prohlášení.

Jak se Pavlovi daří odrážet negativní kampaň?

On je málomluvný, sluší mu klid. Například komunistickou minulost v prvním kole dost vysvětlil, takže dnes už jen může říkat, že v tom udělal jasno, a voličům to nevadí. Teď bude mnohem větší téma mír, válka a vojenství.

S otázkami války a míru se Pavel vypořádává dostatečně?

Právě, jen se vypořádává. Dosud nepřišel se žádným svým motivem, tudíž se teď musí jen bránit Babišovým útokům.

Pavlova málomluvnost tedy teď nemusí stačit?

Myslím, že stačila do prvního kola. Teď jde o to, jaká témata bude Babiš nastolovat dál. Myslím, že se bude snažit protikandidáta přinutit, aby něco řekl.

Takže má kampaň tento týden v rukou Andrej Babiš?

Petr Pavel se svojí agendou přijít může, ale obávám se, že už to neudělá. Kdyby jeho tým měl něco v rukávu, už by to bylo dávno na stole. Nejspíš podcenili přípravu a Pavel si tak nechal vzít start kampaně.

Na koho teď Babiš cílí? Od sociologů zaznívá, že už moc nemá kde brát voliče.

Strategií je přemluvit lidi, aby nevolili nikoho. Zatím se mu daří. Jeho marketingový tým je excelentní, kdokoli si myslí, že dělá chybu, tak se mýlí. Zahájení kampaně na tiskovce zafungovalo skvěle, stejně tak kampaň v Pražském Jezulátku je další geniální tah. Všichni, kdo se mu smějí nebo jeho čekání ve frontě sdílí na sítích, tak mu pomáhají.

Jaký postoj má teď proti Babišově strategii, kterou tak chválíte, zaujmout Pavel?

Varuju hlavně před tím, aby se Pavel a jeho tým tvářili, že to mají v kapse. Musí bojovat do poslední vteřiny. Počet zmínek o kandidátovi vyhrává volby, mohou být negativní i pozitivní. Dnes je společnost zahlcená informacemi a voličská paměť se zkracuje. Asi před 15 lety si voliči kauzy pamatovali zhruba rok, před pěti lety to byly tři měsíce, dnes možná ještě míň.

Zkušenost z minulé volby jasně ukázala, že všichni, kteří chtěli Drahošovi pomoct, včetně některých médií, která pořád psala o Zemanových průšvizích, způsobili jeho výhru. Zeman byl v médiích zmíněn asi třicetkrát víc než Drahoš.

Babiš potřebuje odradit část voličů, zároveň potřebuje získat část nevoličů nebo těch, kteří volili kupříkladu Pavla Fischera, což se mu také daří. Pavel musí naopak získat část voličů Andreje Babiše, a tak částečně popřít sám sebe. Povede se mu to, když bude zvedat témata, která rezonují s Babišovými podporovateli. Jde o inflaci či energie. Kampaň by měla být o naději. Pavel takto zatím nepostupuje a spíš se pouze brání nařčením. Zásadní pak také je vymezit se proti nálepce vládního kandidáta, vláda to musí snést.

Nepřeceňujme průzkumy, lidé se bojí přiznat, že volí Babiše

Takže "řád a klid" na výhru stačit nebudou?

Myslím, že ne. Pro druhé kolo měl existovat jiný slogan. Měl by přitvrdit. Měl být také připravenější na manipulativní nástroje. S řádem a klidem, který evokuje spíše přikyvování, to nevyhraje.

Interní průzkumy ukazují, že nyní je rozdíl mezi Pavlem a Babišem minimální. Podpora vycházející z výsledků těsně po prvním kole již neplatí.

Nicméně podle všech průzkumů před druhým kolem vede Pavel o více než 15 procentních bodů. Jiří Drahoš nikdy takto výrazně Zemana nepředháněl.

Nám se v kampani před pěti lety taktéž stalo, že ve druhém kole některé výzkumy vycházely výrazně pro Drahoše. Jenže později se ukázalo, že se spousta lidí bála přiznat, že volí Zemana. Dnes je to stejné. Viděl jsem navíc i jiné aktuální výzkumy, které neukazují tak propastný rozdíl mezi dvěma kandidáty, ale spíš vyrovnanou podporu. Čím víc se píše, jak je Babiš špatný a zlý, tím víc lidí se bojí přiznat, že ho volí. Neusínal bych na vavřínech.

Jakou roli hraje podpora od neúspěšných kandidátů Danuše Nerudové či Pavla Fischera? Fischer při své první kandidatuře v roce 2018 s podporou Drahoše velmi váhal.

Je to důležitý signál pro voliče, symbol jednoty. Před pěti lety byl Pavel Fischer zkušenější alternativou Jiřího Drahoše. Nabyl dojmu, že raketově stoupá. Jenomže ve chvíli voleb dorazil na strop a byl pak zklamaný, že Drahoše neporazil. Pak jsme ho k podpoře přemlouvali, ale čišela z něj velká neochota, nebylo to upřímné. Dnes už ale pochopil, že tenkrát dosáhl opravdu na maximum své podpory, proto se velmi rychle šikoval za Pavlem.

Ve všech třech přímých prezidentských volbách se objevila silná negativní kampaň. Budou útoky a dezinformace už nedílnou součástí období, ve kterém Češi vybírají hlavu státu?

Bez nich to nejde. S dobrosrdečností, mlčením a pokorou se nikdo prezidentem nestane. Ze zkušenosti s Drahošem je znát, že negativa, která bude říkat protikandidát, nemusí být vůbec založena na pravdě.

