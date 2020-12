Vláda nemá dost hlasů pro schválení rozpočtu, KSČM trvá na snížení výdajů na obranu

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pátek po jednání s komunisty o podobě státního rozpočtu na příští rok znovu odmítla požadované snížení výdajů na obranu o deset miliard korun. Komunisté ale na jejich vyškrtnutí trvají, jinak návrh nepodpoří ve sněmovně. Schillerová zároveň dodala, že nepočítá s rozpočtovým provizoriem, v současné krizi by omezilo investice i fungování samospráv.

"Řekla jsem, že jsem připravena podpořit pozměňovací návrhy v sociální oblasti, například na výstavbu školek, škol. S tím nemám problém, ale nejsme připraveni podpořit snížení rozpočtu ministerstva obrany. Obrana nyní sehrává klíčovou roli i v boji s pandemií a máme závazky k NATO. To je věc, která není pro jednání, a rozpočet obrany snižovat jednoznačně nebudeme," uvedla. Dodala, že pozměňovací návrhy komunistů v sociální oblasti jsou zhruba za dvě miliardy korun.

Poslanci KSČM chtějí převést deset miliard korun do vládní rozpočtové rezervy. "Abychom je mohli použít spíše na to, že armáda pomůže zdravotníkům, sociálnímu systému v řešení pandemie covid, než aby udělala nákupy," uvedl po jednání vedení KSČM s ministryní financí předseda strany Vojtěch Filip. Pokud sněmovna s přesunem nebude souhlasit, poslanci KSČM návrh rozpočtu jako celku nepodpoří. Dolní komora bude rozpočet schvalovat ve středu.

Ministryně dále řekla, že rozpočtové provizorium v normální situaci na jeden nebo dva měsíce problém není, ale v této krizi to problém je. "Zaplatíte všechny mandatorní výdaje a potom se hospodaří s desetinou předchozího rozpočtu. A ministr financí rozhoduje, co se může proplatit. Omezí se tak investice a rozpočtové provizorium prohlubuje hospodářskou krizi a ten problém by dopadl i na samosprávy. Byl by to dopad celospolečenský," upozornila.

Schillerová chtěla v pátek přesvědčovat komunisty na zasedání jejích výkonného výboru, aby ve sněmovně hlasovali pro návrh rozpočtu na příští rok. Menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD zatím nemá pro deficitní plán hospodaření v příštím roce podporu.

Komunisté požadují snížení plánovaných výdajů na obranu o deset miliard korun a posílení sociálních služeb. Předseda KSČM Vojtěch Filip změny neprosadil v úterý na jednání s ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO), náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou a premiérem Andrejem Babišem (ANO). Prezident Miloš Zeman mu pak slíbil moderovat další jednání s Metnarem, pokud bude nutné.

Návrh rozpočtu počítá se schodkem 320 miliard korun, celkovými výdaji 1808,3 miliardy a příjmy 1488,3 miliardy. Nepočítá ale s dopady daňového balíčku, který dosud prochází legislativním schvalováním. Schillerová žádala komunisty o jejich hlasy před rokem, tehdy uspěla.