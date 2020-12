Vláda nás kolektivně trestá, vadí restauratérům. Bojí se, že opět přijdou o zákazníky

Jen pár dní poté, co se zákazníci přesunuli od výdejních okének ke stolům, znovu hrozí, že by se restaurace opět mohly uzavřít. Vláda zatím zkrátila otevírací dobu, nevylučuje ale další zpřísnění. Okénkový prodej však nedokáže restauratérům nahradit ušlé zisky. Ti zároveň nechápou, proč by vláda měla trestat znovu je, když se otevření podniků ještě ani nemohlo na zhoršení situace projevit.

Od středy budou muset restaurace zavírat v osm hodin večer, tedy o dvě hodiny dřív než dosud. Ve stejnou dobu také budou muset zastavit prodej z výdejního okénka. Zároveň bude zakázáno prodávat alkohol mimo restaurace.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se některé podniky chovají neukázněně - poukázal například na přeplněné bary, prodej z okének během nočních hodin nebo vyhřívané stany, které některé restaurace přistavovaly k výdejním okénkům, ačkoliv lidé měli zakázáno konzumovat na místě. V posledním týdnu podle něj lidé začali brát opatření na lehkou váhu.

Dle ministerstva zdravotnictví tak nelze vyloučit, že vláda protiepidemická opatření opět zpřísní. Jinými slovy: restauracím hrozí, že opět zavřou, ačkoliv podle mluvčí resortu Barbory Peterové je zatím předčasné předjímat, kdy by k tomu mohlo dojít.

"Dost dobře nechápu včerejší rozhodnutí o zkrácení otevírací doby jako trest za pár nezodpovědných podniků. Náš podnik všechna opatření dodržuje a nechápu, proč máme být kolektivně trestáni," říká provozní restaurace Na tý louce zelený v pražských Kunraticích Lucie Chvalová.

Otevření restaurací nárůst způsobit nemohlo

Kdyby se restaurace měly opět zcela zavřít, bylo by to vůči nim podle předsedy Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy velmi nespravedlivé. "Ukázalo se, že problém je někde úplně jinde. Pokud je inkubační doba týden až deset dní, je jasné, že nárůsty nezpůsobilo otevření restaurací nebo malých obchodů. Přesto vláda bude znovu trestat ty, kteří za to nemohou," míní Prouza.

Restaurace se v minulém týdnu otevřely díky tomu, že Česko přešlo do třetího stupně protiepidemického systému. Jenže přes víkend se opět zvýšilo reprodukční číslo, které říká, kolik lidí průměrně nakazí jeden nemocný člověk. Od neděle je skóre 64 bodů, což odpovídá čtvrtému stupni rizika. Podle systému ministerstva zdravotnictví by se po třech dnech mělo zvážit zpřísnění. Čtvrtý stupeň by měl mimo jiné znamenat právě znovuuzavření restaurací.

Přesto vláda zatím nebude přechod do čtvrtého stupně navrhovat. "Protiepidemický systém je zásadním, nikoliv jediným zdrojem pro naše rozhodování," uvedl ministr. Situace v Česku je podle něj nyní mezi třetím a čtvrtým stupněm a epidemie stagnuje. Blatný však nevysvětlil, za jakých podmínek nebo kdy dojde k přechodu na další stupeň a případným dalším restrikcím. Restaurace tak zůstávají v nejistotě.

"Pokud budeme muset znovu zavřít a opět nedostaneme žádné pořádné kompenzace, bude to pro náš podnik velice těžká situace. Výdejové okénko sice funguje a hosté nám zůstali věrní, ale ani je to už nebaví, hlavně teď v předvánočním čase. Nejčastěji teď říkám, že budeme moc rádi, když k nám přijdou na večeři, ale nevím, zda budeme moct mít otevřeno. Každá změna v tom, zda máte otevřeno, nebo ne, či jak se zrovna mění otevírací doba, přitom odrazuje i věrné hosty," popisuje Chvalová.

Předčasné a zmatené otevírání a zavírání restaurací podle mluvčí sítě restaurací Ambiente Šárky Hamanové stojí podniky spoustu peněz navíc. "Musíme tomu uzpůsobit provoz, nakoupit zásoby, povolat personál. V některých, zejména větších provozovnách v centru Prahy, se toto nedá dělat moc dlouho," uvádí Hamanová.

Okénka přinesou jen desetinu tržeb

Podniky mohly od 14. října vydávat jídlo jenom přes okénko. Už předtím byl ale jejich provoz omezený: nejdříve musely mít zavřeno od půlnoci do šesti do rána. Následně se otevírací doba zkrátila do deseti a posléze do osmi do večera, načež přišel úplný zákaz. V současnosti platí, že u jednoho stolu mohou sedět maximálně čtyři lidé a kapacita restaurací může být naplněna jen z poloviny.

Pokud by k opětovnému zavření restaurací skutečně došlo, bylo by to letos již potřetí. Podniky by se sice mohly vrátit k okénkovému prodeji, jenže by to pro ně znamenalo ztrátu většiny tržeb. Podle Prouzy si tímto způsobem dokážou restaurace vydělat maximálně deset až patnáct procent tržeb oproti tomu, kdy mají otevřeno.

To potvrzuje i Michael Lapčík z brněnské gastronomické skupiny Lidi z baru: "Případné zavření by znamenalo zásadní propad tržeb. Výdejní okénko v kombinaci s rozvozem nám nedokáže vydělat tolik peněz jako otevřený podnik, byť je teď z poloviny omezen na kapacitě," říká Lapčík.

"Vyhodíme zeleninu, omezíme pivo"

Pokud se podniky brzy uzavřou, utrpí další ztráty, protože budou muset vyhodit nakoupené suroviny. "Vaříme z čerstvých surovin. Když si představím, že by byl třeba za dva dny vydaný povel k uzavření restaurací, bude nás to stát dost peněz. Třeba zeleninu do mrazáku prostě nedáme," uvádí provozní pražského Café Platýz Petr Dřevíkovský.

Restauratéři by podle něj měli mít jasno v tom, kdy budou, či nebudou moct otevřít, i kdyby to pro ně znamenalo třeba střídavý provoz. "Podle mě největší problémy a stres dělá majitelům právě nejistota. Za mě by bylo samozřejmě nejlíp, kdyby bylo otevřeno pořád. Druhá varianta je střídavý provoz - i kdyby se to mělo střídat po týdnu nebo čtrnácti dnech, uzpůsobíme tomu provoz a budeme vědět, na jak dlouho máme kupovat zásoby," vysvětluje Dřevíkovský.

Vláda ale zatím žádný plán pro restaurace do budoucna neoznámila. Některé podniky již proto přemýšlejí, jak budou postupovat, kdyby se situace opakovala. "Bohužel dojde třeba k omezení tankového piva, které je potřeba prodat do čtrnácti dnů. Nebo surovin, jako jsou vnitřnosti, které je nutné spotřebovat hned po jejich zakoupení. Tyto věci nebudeme dočasně používat," plánuje majitel pražské restaurace U Zábranských Milan Mužátko.

Chybou podle něj bylo omezovat kapacitu na padesát procent. "Spousta lidí se do restaurace nepožene, obávají se, že bude plno. My teď máme poloviční obsazenost z té povolené padesátiprocentní kapacity. Oproti loňskému prosinci jsme na čtvrtině návštěvnosti a stejně tak je to s tržbou," říká Mužátko.

Restauratéři se shodují, že chybí jasný plán, jak jim bude stát ztráty kompenzovat. Prouza upozorňuje, že restaurace dostaly dosud jen kompenzace za zaměstnance či nájem. Jenže není jasné, zda tyto programy vláda obnoví, kdyby se podniky musely opět zavřít.

"Restaurace dostaly kompenzaci nájemného na jaře a na podzim, pokud ale znovu zavřou, nebude pro ně připraveno nic. Je potřeba udělat to stejně jako ve většině jiných zemí - jasně říct, jaké dostanou kompenzace, pokud znovu zavřou. Že ve chvíli, kdy budou generovat jen 15 procent zisku přes výdejní okénka, jim 75 procent obratu nahradí stát," dodává Prouza.

