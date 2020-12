Bez front se to neobejde, ukázala odpolední nákupní špička v centru Prahy

Při nakupování se musí zákazníci připravit na fronty, i když ne nijak dramaticky dlouhé. První den znovu otevřených obchodů ukázal, že se lidé nemusí obávat předpokládaných návalů zákazníků. I v nejvytíženější čas odpolední špičky se v centru Prahy nevytvářely fronty delší než pár metrů. Přesvědčit se můžete sami na záběrech z Václavského náměstí, náměstí Republiky a Anděla.

Bez front se to neobejde, ukázala odpolední špička v centru Prahy | Video: Erika Šedivá

V obchodech stále platí vládou nastavený limit 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka. Někteří prodejci vydávají zákazníkům karty s čísly, aby měli kontrolu nad jejich počtem. Jinde si zákazníci musí brát košíky a v některých obchodech funguje elektronické sčítání.

V obchodních centrech nad 5000 metrů čtverečních nesmí v běžném režimu fungovat stravovací zóny. Jídlo mohou vydávat jen s sebou. V centrech jsou provozovány ale také restaurace, které ode dneška mohou veřejnosti poskytovat své služby do 50 procent kapacity. Rozdíly mezi tím, co je restaurace a který provoz spadá do tzv. food courtu, však některým provozovatelům nejsou jasné. Podle Havlíčka je dnes teprve první den uvolnění a některá pravidla se ještě upřesňují.