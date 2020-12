Tvůrci PES: Rozvolňování by nás nemělo uchlácholit, situace se už zlepšovat nebude

Od čtvrtka platí v Česku mírnější opatření. Otevřely se restaurace a také ty obchody, které až dosud musely být zavřené. Očekává se, že se kvůli tomu výrazně zvýší mobilita lidí, což povede k nárůstu rizika šíření koronaviru. Odborníci, kteří stojí za Protiepidemickým systémem, se domnívají, že zpomalování epidemie se kvůli tomu v Česku zastaví. Rozvolnění opatření ale bylo podle nich správné.

Lidé od čtvrtka mohou vyrazit posedět do restaurací, nakupovat ve všech obchodech, navštívit muzea a do lavic se s určitými omezeními vrátí také středoškoláci. Dá se tedy předpokládat, že se v následujících dnech opět o něco zvýší mobilita lidí, což povede k většímu množství kontaktů a logicky také k většímu riziku nákazy koronavirem.

Oslovení autoři Protiepidemického systému, známého pod zkratkou PES, proto očekávají, že to nutně povede k tomu, že se zpomalování šíření epidemie zbrzdí nebo dokonce úplně zastaví. V tuto chvíli přitom epidemiologové pozorují pozitivní trendy. Klesá podíl pozitivních testů a ubývá také nově odhalených případů, přestože rychlost poklesu již není tak výrazná jako v předchozích dnech.

"Očekávám přinejmenším určitou stagnaci, čili pozastavení tohoto trendu. Nebojím se ani tak situace ve školách nebo v obchodech, budou-li se dodržovat nastavená režimová opatření. Více se bojím zvýšené mobility, protože lidé se nyní budou více potkávat na ulici či v dopravních prostředcích, sníží se využívání home office. Firmy si totiž pravděpodobně začnou své zaměstnance stahovat zpět. Data Ústavu zdravotnických informací a statistiky přitom v minulosti jednoznačně ukázala, že k dramatickému množství nákaz dochází právě v zaměstnání," říká jeden z autorů systému Luděk Berec z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Upozorňuje však, že na číslech se rozvolnění opatření neprojeví hned. Naopak by podle něj v následujících dnech mohlo skóre ještě o pět až jedenáct bodů klesnout. "Zda přechod do stupně tři bude mít nějaký vliv, se začneme dozvídat nejdříve až po týdnu, takže případný opětovný nárůst indexu rizika uvidíme až po zhruba dvou týdnech. Díky tomuto zpoždění tak paradoxně můžeme ještě po nějakou dobu čekat pokles indexu rizika, což by nás ale nemělo v žádném případě uchlácholit," zdůrazňuje Berec.

Stupeň dva a půl

René Levínský, který se rovněž podílel na tvorbě Protiepidemického systému, očekává, že se situace v zemi po čtvrtečním uvolňování nezačne zhoršovat, ale nebude se už ani zlepšovat. "Očekávám, že se to víceméně zasekne na tom, jak je to nyní. To znamená, že budeme mít čtyři tisíce nových případů denně a zůstaneme ve třetím stupni," říká Levínský.

Podle něj v tom hrají určitou roli i jednotlivá ministerstva, která nastavila v rámci třetího stupně podmínky ve svých oblastech tak, aby sice odpovídala hlavní tabulce PES, ale byla co nejbenevolentnější. "Třetí stupeň byl konstruován tak, že má epidemii lehce brzdit, ale vzhledem k resortním opatřením je to spíše stupeň dva a půl, který brzdit moc nebude a bude udržovat konstantní stav. A samozřejmě tu existuje riziko - odhadoval bych ho třeba na dvacetiprocentní - že se to začne zase zhoršovat a trend se otočí," myslí si Levínský.

Co už se zhoršuje nyní, je reprodukční číslo R, které symbolizuje, zdali a jak rychle šíření viru zrychluje, nebo zpomaluje. Hodnota pod číslem 1 značí zpomalování, naopak vyšší číslo značí zrychlování. Pro čtvrtek PES jeho hodnotu vypočetl na 0,90, zatímco před dvěma týdny to bylo 0,72.

Určité obavy tak má i Lenka Přibylová z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a jedna z autorek protiepidemického systému. "Z dat je zřejmé, že se již zvýšila mobilita, a v posledním týdnu došlo ke zhoršení epidemické situace, což je pravděpodobně výsledkem přechodu do stupně čtyři. Nevidím moc důvod, proč by se situace měla zlepšovat, a to vzhledem k přechodu do stupně tři a budoucí nákupní horečce. Je samozřejmé, že nemůžeme nechat obchody zavřené. Avšak lidé si musí uvědomit, že stupeň tři je stále velice vysoké riziko a podle toho se musí chovat. Zvlášť v práci a v rodinách by stále měli minimalizovat rizikové kontakty," říká.

K opatrnosti vyzývá Čechy také Luděk Berec. "Je potřeba po čtvrtečním rozvolnění hlavně nebláznit. Chovat se ohleduplně a chránit sami sebe," říká. Přibylová se však domnívá, že i přesto se situace v Česku začne zhoršovat. "Pravděpodobnost nárůstu epidemie během Vánoc v seniorní skupině je vysoká a povede téměř s jistotou ke třetí vlně epidemie v lednu," odhaduje Přibylová.

Situace se může zlepšit

Naopak Levínský se domnívá, že za určitých okolností je možné, že i po čtvrtečním uvolnění opatření se situace v Česku může dál zlepšovat. Je k tomu ale potřeba podniknout další kroky.

Jedním z nich může být předvánoční dobrovolné plošné testování populace, které vláda chystá. Lidé dostanou možnost se nechat bezplatně vyšetřit antigenními testy, přičemž výsledky budou vědět zhruba do 15 minut. Tímto způsobem se může v populaci odchytit velké množství lidí, kteří jsou pozitivní a u kterých by se jinak na jejich infekčnost nepřišlo, a tudíž by dál vir nevědomky šířili. Například při tradičním svátečním setkávání příbuzenstva.

"Plus je potřeba podpořit trasování, které je už nějakým způsobem funkční, ale lidé moc nespolupracují. Nechtějí se nechat testovat, protože pokud budou pozitivní, tak to pro ně bude finančně náročné. Měla by existovat podpora pro lidi v karanténě v tom smyslu, aby jim nezůstalo jenom 60 procent jejich platu, jak to je nyní. Jinak trasování fungovat nebude. Mohu použít příměr, že jsme sice postavili hospodu, ale nechodí do ní lidé," připomíná repliku z "cimrmanovské" hry Levínský.

A upozorňuje na statistiku, podle které lidé pozitivní na covid nahlašují hygienikům v průměru pouze 0,9 bližších kontaktů s ostatními lidmi, které potkali v uplynulých dvou dnech od zjištění nákazy. To však neodpovídá výzkumu sociologů z agentury PAQ Research, podle kterého mají lidé v průměru za týden zhruba 14 významných kontaktů.

