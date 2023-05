Zvyšme daně firmám. Nepřijatelné, radši dražší vodu. O co se nyní přou vládní strany?

ODS: Omezit dotace, změnit DPH

Občanští demokraté mají ve vládě ohledně financí nejdůležitější slovo. Jsou nejsilnější stranou, mají premiéra Petra Fialu a ministra financí Zbyňka Stanjuru. I podle průzkumů veřejného mínění jsou stále nejsilnější z vládních stran. Jestliže tedy Fiala opakovaně řekl, že ODS v žádném případě nepodpoří zvyšování celkového daňového zatížení, je téměř jisté, že něco takového výsledný balíček obsahovat nebude.

"Zvedání přímých daní je nepřijatelná věc. Nedovedu si představit zvyšovat daň z příjmu fyzických osob. Ani u právnických osob bych to nedoporučoval," přidává k tomu místopředseda sněmovny z ODS Jan Skopeček, který je vedle šéfa státní pokladny Stanjury považovaný za klíčového muže strany v ekonomické oblasti.

Z jeho dalších vyjádření vyplývá, že ODS od této zásady nehodlá ustoupit. "ODS byla nejsilnější součástí koaliční vlády, a tudíž její teze, se kterou ve volbách uspěla, prostě musí být uplatněna. Není možné, aby menší koaliční partneři otočili to, s čím jsme šli do voleb, a my místo úspor dominantně hledali, jak daně zvýšit," řekl Skopeček v televizi Prima.

Skopeček, Stanjura i Fiala se shodují v tom, že je nutné především omezovat státní výdaje, což je také základní postoj ODS při nynějším jednání. Ministerstvo financí se například chystá omezit nebo zrušit různé státní dotace. ODS také prosazuje sjednocení nižší sazby daně z přidané hodnoty.

Česká televize počátkem dubna informovala, že Stanjurovo ministerstvo navrhuje místo nynějších tří sazeb (10, 15 a 21 procent) pouze dvě - 21 procent by zůstalo, nižší sazba by byla sjednocená na 14 procent. Zvýšení daně by se dotklo například vodného a stočného, vstupenek na kulturní a sportovní akce nebo točeného piva. Návrh vyvolal kritiku části veřejnosti i některých ekonomů. Podle Stanjury šlo o jeden z pracovních podkladů. Také Fiala upozornil, že nejde zdaleka o konečnou verzi.

Kromě toho ODS nejvíce zvažuje vyšší daň z nemovitostí, změnu v systému státních příspěvků na stavební a penzijní spoření či zrušení slevy na manžela a manželku. Ve hře jsou také vyšší odvody pro osoby samostatně výdělečně činné.